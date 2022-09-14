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Новини
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У ВР зареєстрували законопроєкт про пенсії за особливі заслуги для людей, які боролись за незалежність України у XX столітті

вятрович

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону який передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті, які в часи СРСР були позбавлені волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович.

Він наголосив, що люди, завдяки яким Україна постала як незалежна держава, повинні отримувати гідні пенсії.

Нардеп пригадав, що у 2015 році було ухвалено Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті".

Однак з того часу питання гідних соціальних гарантій для осіб, які у XX столітті через свою боротьбу були ув’язнені, досі не вирішилось.

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"Досі типовою є ситуація, коли борці за незалежність, які пережили роки комуністичних таборів, живуть у бідності. Їхні пенсії значно нижчі за пенсії їхніх катів – колишніх суддів, прокурорів, працівників КГБ, МВС тощо, є значно вищими. Час нарешті покласти край цій несправедливості", – зауважив В’ятрович.

Тому сьогодні, 14 вересня, десяток народних обранців з різних фракцій зареєстрували проєкт закону № 8032 "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті)".

"Цей документ передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті, які в часи СРСР були позбавлені волі. Я сподіваюся і комітет соціальної політики, і парламент в цілому без зволікань підтримають цей законопроєкт", – резюмував нардеп.

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Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) незалежність (106) пенсія (1581) В’ятрович Володимир (237)


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Топ коментарі
+16
Тищенко перший у списку, потім Кошовий, Пікалов і т.д.
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14.09.2022 15:19
+9
Прикро, що за 30 років незалежності ми так і не вшанували подвиг тих людей, багато з них уже давно пішли у вічність без визнання при житті.
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14.09.2022 15:17
+9
Це для батька Бубочці ? Та він мабуть і так оримує пенсію в 2000 дол. в Їзраїлі. Він все зробив для українських пенсіонерів в що виїзджають в цю країну.
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14.09.2022 15:19
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Прикро, що за 30 років незалежності ми так і не вшанували подвиг тих людей, багато з них уже давно пішли у вічність без визнання при житті.
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14.09.2022 15:17 Відповісти
Це для батька Бубочці ? Та він мабуть і так оримує пенсію в 2000 дол. в Їзраїлі. Він все зробив для українських пенсіонерів в що виїзджають в цю країну.
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14.09.2022 15:19 Відповісти
а дід Боневтіка був НКВСником і мабуть знищував борців за незалежність України чи ні?
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14.09.2022 15:39 Відповісти
ну, у ЗЕцыцька - ХЗ, а в шифера - ТОЧНО!! не пам'ятаю в якій передачі на ТБ, але він ***********, точні слова:... " папінька служил на западе, о биндерах страшниє вещи расказивал, шото там тварилась..."
от мабудь радітілі героя нашого часу шифера і такі як вони і будуть мати ці пенсіі!!!
СУКИ пархаті!!!!
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14.09.2022 15:58 Відповісти
Випередили!

Папє-ЗЄлє першому "за гєроіческоє зачатіє" 😕

Пересилати в Хайфу...
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14.09.2022 15:40 Відповісти
Тищенко перший у списку, потім Кошовий, Пікалов і т.д.
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14.09.2022 15:19 Відповісти
так папа зеленьськага уже получил какую-то стипендию... что еще надо... а кендзёр сказал, что элита украинского общества - это ее политзаключенные... так что уже нет никого, все решилось само собой...
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14.09.2022 15:20 Відповісти
Ці пенсії отримають якісь мазані - реальні герої не отримають нічого !!!(((
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14.09.2022 15:21 Відповісти
це для слуг урода і главного урода
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14.09.2022 15:24 Відповісти
Часом не для батьків зеленського приймають цей закон чи може вже для нього самого?
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14.09.2022 15:30 Відповісти
Кошевой с Паколовым точно получат эти пенсии.
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14.09.2022 15:44 Відповісти
Звичайно ні. Вони могли б отримати пенсії при Боневтіке, але вони не пенсіонери, а Боневтіку сидіти з булавою максимум 2 роки, мінімум 1,5 роки. А кошевий і пікалов та їм подібні ще отримають підозру, що чухнули з України, мали призивний вік і порушили наші закони. Все пройде і лафа пройде і прийдеться відповідати.
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14.09.2022 16:00 Відповісти
по першу
це "ардєнаносци"
95 кварталу..
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14.09.2022 16:04 Відповісти
Уявляю, як будуть представляти по телевізору виступ малоросів - "перед вами орденоносний 95 квартал", які лягли кістками і не пропустили ворога в Польщу".
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14.09.2022 16:22 Відповісти
Добре хоч В'ятрович це зробить.
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14.09.2022 21:44 Відповісти
 
 