УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10367 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 217 11

ЗСУ знають все про перекидання техніки РФ на південному напрямку, - ОК "Південь"

херсон

Керівництво Збройних Сил України володіє повною інформацією про перекидання ворогом озброєння і техніки на південному фронті.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї самої техніки на південному фронті. І вони свідомі того, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі материкові шляхи, які вони можуть гіпотетично використати. Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми також готові до цього, і вони теж в цьому обізнані", - пояснила вона.

Коментуючи інформацію про наміри російських загарбників відступити з Мелітополя до окупованого Криму, Гуменюк зазначила: "Ми бачимо і розуміємо намагання окупантів вшитися до Криму, там скомпонуватися. Ну, що ж, нам так буде легше. Згуртування військової техніки – це більш потужна мішень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уся підготовка до псевдореферендуму на Херсонщині згорнута, документація евакуюється на лівий берег, - ОК "Південь"

Автор: 

Херсонська область (5705)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Генерал США закликав світ підготуватися до розпаду Росії
показати весь коментар
14.09.2022 15:25
+8
уже даже Азербайджан одичалых ******* не стесняется! ))

Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Повідомляється, що ЗС Азербайджану вночі поцілили у місце дислокації прикордонних сил ФСБ Кацапії у Гегаркуніці.

показати весь коментар
14.09.2022 15:32
+8
показати весь коментар
14.09.2022 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генерал США закликав світ підготуватися до розпаду Росії
показати весь коментар
14.09.2022 15:25 Відповісти
що це означає? гострити ножі?)
показати весь коментар
14.09.2022 15:33 Відповісти
готовить сумки кравчучки и баулы что-бы растаскивать богатства Кацапии
показати весь коментар
14.09.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 15:33 Відповісти
походу заганяють орків у крим. а потім знесуть кримський міст і ппц їм усім.
'а зімммааа будєт доооолгаааяяяя'
показати весь коментар
14.09.2022 15:31 Відповісти
уже даже Азербайджан одичалых ******* не стесняется! ))

Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Повідомляється, що ЗС Азербайджану вночі поцілили у місце дислокації прикордонних сил ФСБ Кацапії у Гегаркуніці.

показати весь коментар
14.09.2022 15:32 Відповісти
Вшитися....А мені подобається слово
показати весь коментар
14.09.2022 15:32 Відповісти
Це ще вiд мiшка залежить.
Можуть бути рiзнi застiбки
показати весь коментар
14.09.2022 15:39 Відповісти
Це добре що ви бачите та знаєте. Головне щоб про наші-ваші плани "кроти" з ОПи незнали!
показати весь коментар
14.09.2022 15:46 Відповісти
Це все добре, але ж вони пруть і пруть...Он колаборанти знімають відео на фоні стели на в'їзді в Киселівку, яка за інформацією ОК "Південь" уже 2 дні як визволена...То бої уже йдуть у промзоні Бахмута, куди зайшли вагнерівці...🤔🤔🤔Щось не сходиться
показати весь коментар
14.09.2022 15:50 Відповісти
Звісно знають все, але скромно мовчать що інформацію отримують від США, а самі нащо здатні?
показати весь коментар
14.09.2022 20:34 Відповісти
 
 