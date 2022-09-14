ЗСУ знають все про перекидання техніки РФ на південному напрямку, - ОК "Південь"

Керівництво Збройних Сил України володіє повною інформацією про перекидання ворогом озброєння і техніки на південному фронті.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї самої техніки на південному фронті. І вони свідомі того, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі материкові шляхи, які вони можуть гіпотетично використати. Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми також готові до цього, і вони теж в цьому обізнані", - пояснила вона.

Коментуючи інформацію про наміри російських загарбників відступити з Мелітополя до окупованого Криму, Гуменюк зазначила: "Ми бачимо і розуміємо намагання окупантів вшитися до Криму, там скомпонуватися. Ну, що ж, нам так буде легше. Згуртування військової техніки – це більш потужна мішень".

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