150 бібліотек у Німеччині отримали понад 6 тисяч українських книжок для дітей, - Мінкульт

150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6 тисяч українських книжок для дітей у межах проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками з України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики

"Завдяки проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками з України" 150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6000 українських книжок для дітей і ще більше бібліотек отримають книги цієї осені", – ідеться у повідомленні.

Серед літератури книжки для дітей будь-якого віку – від малечі до підлітків, художні й нонфікшн, книжки українських авторів/авторок і перекладні, улюблена класика і новинки.

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У Мінкульті зазначили, що "Валізка з книжками" – це проєкт Goethe-Institut у співпраці з Німецькою бібліотечною асоціацією та Українським інститутом книги, складова частина комплексного пакета заходів, на які Міністерство закордонних справ Німеччини виділяє кошти з додаткового бюджету на 2022 рік, щоб пом’якшити наслідки широкомасштабної війни Росії проти України.