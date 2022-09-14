В Ізюмі та Балаклії бачимо те саме, що в Бучі. Знову катування, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.

Про це глава держави заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Я від Ізюму й Балаклії… звикати до таких речей не можна, але після Бучі здивованими тими кроками, які робили російські терористи, ми вже не будемо, тому що бачимо те саме. Знову катування… знову руйнація: школи, садочки…У них (російських загарбників. - Ред.) один і той самий слід. Нічого нового я не побачив", - сказав він.

Зеленський зазначив, що частина мешканців, які залишилися в місті Ізюм під окупацією, щасливі бачити українську армію, а частина - в шоці.

"Вони не розуміють, що відбувається. Бо пів року світла немає, води немає, електрики немає. Пів року вони були в окупації й боялися вийти. Вони бояться в принципі якихось змін", - додав президент.

Він визнав, що ситуація складна, але "буде позитив".

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За словами Зеленського, військові зробили найголовніше - перша частина операції закінчена успішно.

Президент визнав, що Україна під час контрнаступу зазнала втрат серед особового складу й у військовій техніці, але російські військові натомість покинули багато техніки.