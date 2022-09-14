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Новини Війна
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В Ізюмі та Балаклії бачимо те саме, що в Бучі. Знову катування, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.

Про це глава держави заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Я від Ізюму й Балаклії… звикати до таких речей не можна, але після Бучі здивованими тими кроками, які робили російські терористи, ми вже не будемо, тому що бачимо те саме. Знову катування… знову руйнація: школи, садочки…У них (російських загарбників. - Ред.) один і той самий слід. Нічого нового я не побачив", - сказав він.

Зеленський зазначив, що частина мешканців, які залишилися в місті Ізюм під окупацією, щасливі бачити українську армію, а частина - в шоці.

"Вони не розуміють, що відбувається. Бо пів року світла немає, води немає, електрики немає. Пів року вони були в окупації й боялися вийти. Вони бояться в принципі якихось змін", - додав президент.

Він визнав, що ситуація складна, але "буде позитив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти в Балаклії влаштували в’язницю, де катували людей, - Нацполіція

За словами Зеленського, військові зробили найголовніше - перша частина операції закінчена успішно.

Президент визнав, що Україна під час контрнаступу зазнала втрат серед особового складу й у військовій техніці, але російські військові натомість покинули багато техніки.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) катування (597) Харківщина (6054) Ізюм (325) Буча (539) Балаклія (274)


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Топ коментарі
+20
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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14.09.2022 16:00
+18
Вова, тобі сказати хто в цьому винен, чи сам здогадаєшся?
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14.09.2022 15:49
+14
А хто південь "про**ав"??? Нагадати!!!
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14.09.2022 15:51
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Вова, тобі сказати хто в цьому винен, чи сам здогадаєшся?
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14.09.2022 15:49 Відповісти
Это цена за шашлыки в феврале..
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14.09.2022 16:07 Відповісти
Це по-перше, по-друге Вова телепень, про це має сказати міжнародна комісія а не він.
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14.09.2022 17:22 Відповісти
Міни там теж знімали?
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14.09.2022 20:20 Відповісти
Найбільше вбивств,в Маріуполі.
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14.09.2022 15:49 Відповісти
Зеля , то кац.пи так " домовляються десь посередині " Ти ж сам цього хотів .
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14.09.2022 15:51 Відповісти
А хто південь "про**ав"??? Нагадати!!!
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14.09.2022 15:51 Відповісти
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14.09.2022 15:52 Відповісти
Скоро кацапи за такий штамп будуть немалі гроші платити,адже це своєрідна індульгенція.
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14.09.2022 15:55 Відповісти
В цьому,мразота зелена,і твоя вина.
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14.09.2022 15:52 Відповісти
Його основна вина!!!! Він все зробив для того, щоб це сталося.
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14.09.2022 16:39 Відповісти
А яке мали побачити, якщо замість евакуації були заклики готуватись до шашликів?
Ну що, як спиться після побаченого?
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14.09.2022 15:53 Відповісти
Буча.
Під час зйомок, і між дублями.
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14.09.2022 16:04 Відповісти
Як там дороги, Володя? Можливо знову пора будувати тут на Слобожанщині, як в Бучі? Звичайно міг би збільшити армію втричі і не допустити ворога в Україну, а як тоді дороги? Це плоди твоїх злочинних(на мою думку) дій та бездій.
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14.09.2022 15:55 Відповісти
І такий здивований здивований Вовчик...
Ну як же так ! Ми ж одного толстоєвського читали, ми ж в один квн грали, я же русскім чілавєкам сєбя щітал..
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14.09.2022 15:55 Відповісти
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14.09.2022 15:59 Відповісти
Підготовка до війни. Дуже потужна
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14.09.2022 16:06 Відповісти
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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14.09.2022 16:00 Відповісти
Ну це дивлячись хто буде писати історію. Якщо Подоляк та найняті ним історики, то Зєля буде найвеличнішим із найвеличніших лідерів Всесвіту.
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14.09.2022 16:07 Відповісти
"Вони не розуміють, що відбувається. Бо пів року світла немає, води немає, електрики немає. Пів року вони були в окупації й боялися вийти. Вони бояться в принципі якихось змін" це насправді якийсь жах, тобто люди вже звикли до цього напівтваринного існування та бояться щось міняти... поверніть мені усе взад..., аж моторошно стає...
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14.09.2022 16:01 Відповісти
Побачили рузький мир😠
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14.09.2022 16:15 Відповісти
Сподіваюсь, що він проклинає той день і час, коли зголосився на авантюру коломойши погратися в верховного у воюючій країні (ну якщо совість є, або щось людське). А як проклинає народ ціх 73-х відсоткових...халявщиків...приколистів
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14.09.2022 16:14 Відповісти
А тепер хай ця абізана розповість тим закатованим як воно готувалося до війни.
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14.09.2022 16:27 Відповісти
Так цей твій друг Портнов зробив списки по яким катували всіх патріотів України, учасників АТО і ТРО. Зе це твоя провина що ти потаваришував з покидьками з влади Януковоща і дав їм посади.
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14.09.2022 16:35 Відповісти
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14.09.2022 16:37 Відповісти
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14.09.2022 16:38 Відповісти
Маскали любят безоружних убивать.
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14.09.2022 17:04 Відповісти
Зелений народ своими жизнями расплачивается за свой вибор.
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14.09.2022 17:07 Відповісти
зєлєна мразь разом з єрмаком прискакали покрасоватися-зрадники
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14.09.2022 20:34 Відповісти
 
 