Москву бентежить те, що Україна зберігає курс на членство в НАТО.

Про це журналістам сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

"Орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.

Раніше українські рекомендації також прокоментував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він назвав ці гарантії "прологом до третьої світової" і переконаний, що жодних гарантій Захід Україні нібито не дасть, бо НАТО "страшно".

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