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Головна загроза для РФ з боку України - орієнтир на членство в НАТО - залишається, - Пєсков

песков

Москву бентежить те, що Україна зберігає курс на членство в НАТО.

Про це журналістам сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

"Орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.

Раніше українські рекомендації також прокоментував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він назвав ці гарантії "прологом до третьої світової" і переконаний, що жодних гарантій Захід Україні нібито не дасть, бо НАТО "страшно".

Також читайте: Про часткову чи повну мобілізацію в Росії наразі не йдеться, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) росія (64926)


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Топ коментарі
+36
йорш унітазний ПНХ,
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14.09.2022 15:59
+35
Только НАТО, других вариантов не должно быть.
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14.09.2022 16:06
+27
От Украины угроза, от Финляндии нет.... Умом россию не понять)))
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14.09.2022 16:02
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йорш унітазний ПНХ,
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14.09.2022 15:59 Відповісти
с кацапии скоро шкуру живьем будут снимать - а они все НАТУ боятся
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14.09.2022 16:21 Відповісти
странная логика хотелок зхла и России мол украина имеет намерение войтив НАТо а сгеодня Украина НЕ ЧЛЕН НАТО ГАРНО ДУБАСИТ Россию оружием смешанного характера советско российского и натовского...
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14.09.2022 16:35 Відповісти
Да похрен на вас. Да и НАТА вроде как теперь не особо и нужна
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14.09.2022 16:00 Відповісти
Только НАТО, других вариантов не должно быть.
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14.09.2022 16:06 Відповісти
Эти варианты закончились 24.02.22
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14.09.2022 16:11 Відповісти
Как не нужна? Можем в 3-й тракторный батальон принять))
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14.09.2022 16:08 Відповісти
Ну ото разве что
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14.09.2022 16:13 Відповісти
Без НАТО нам через несколько лет опять воевать с рашкой
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14.09.2022 16:09 Відповісти
не придется воевать, она развалится, процесс уже запущен...
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14.09.2022 16:25 Відповісти
Нравіца, нє нравіца - тєрпі моя усавіца.
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14.09.2022 16:00 Відповісти
Чего вы все там прие...сь к Украине? Отвалите уже нах! Дыбилы.
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14.09.2022 16:00 Відповісти
Бо дрочуть на Совок №2, а без України він неможливий.
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14.09.2022 17:53 Відповісти

- Москалі, *****, виходимо по одному!
- русская дисантура не здается!
- Подивимось, що ти на це скажеш, довбойоб *****.
https://twitter.com/i/status/1569317857078525952
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14.09.2022 16:00 Відповісти
Вы смеетесь, а один азербайджанский телеканал принял за реальные события под Изюмом и выдал в эфир))) Даже не врубили, что это юмор) А сколько раша пердаков было в коментах под ним разорвано, грозились всеми 150 миллионами идти мстить за такое издевательство над военнопленными)))
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14.09.2022 16:10 Відповісти
а с чего вы взяли, что это юмор? )
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14.09.2022 16:15 Відповісти
Ой, а "Это фейк, галимая постанова" наверное еще больше было))) Так прикольно было наблюдать за их реакцией и тролить их)
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14.09.2022 16:30 Відповісти
ну понятно..... "вывсеврёти", "нифсётакоднозначно", "этодругое".....
и действительно - "за их реакцией прикольно наблюдать"! ))
вы мне лучше вот что скажите - как там у вас на Лубянке со скоростью инета? нормально? или роскомнадзор вам тоже мозги ипет?
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14.09.2022 16:44 Відповісти
Вообще то мы с вами давно знакомы) И очень часто общались) Зайдите на совет форумчан, там мой комент самый нижний) Ну чтобы я по сто раз не расшифровывал)
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14.09.2022 16:51 Відповісти
давно!!!??? ))))


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Реєстрація:14.09.2022
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14.09.2022 16:54 Відповісти
еще и вербует - ты смотри!!! )))
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14.09.2022 17:03 Відповісти
В комментах на ТВ? Оригинально. Может подскажете где тут такое?
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14.09.2022 16:44 Відповісти
Естественно на ютуб канале этого тв) Я не помню как он точно величается, но в конце там цифра 13)
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14.09.2022 16:52 Відповісти
аааа! ну да!!! как мы сразу не догадались!!!
очень убедительный источник информации )))
приятель, за такую работу ты бы у меня не только без зарплаты сидел, а я бы тебя еще и в угол поставил! )))
поверь, тут на два порядка более матерые кренделя ходят, и те палятся....
тебе здесь делать нечего - уходи и не позорься......
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14.09.2022 17:00 Відповісти
Вот https://www.youtube.com/watch?v=zK4YkPIMWyc&lc=UgwJLH1Bt9U_RLgvAV54AaABAg.9fqdlE-oOpe9fviPjWt-Cv
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14.09.2022 17:20 Відповісти
ну и? где там доказано, что это фейк, или постанова?
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14.09.2022 17:31 Відповісти
Не замечал ранее у вас отсутствия чувства юмора) Вы реально по содержанию видео не поняли, что это обыкновенная хохма над козломордыми?) Вы часом не за бубочку голосовали?)))
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14.09.2022 18:12 Відповісти
Сейчас попробую найти
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14.09.2022 16:55 Відповісти
Вот https://www.youtube.com/watch?v=zK4YkPIMWyc&lc=UgwJLH1Bt9U_RLgvAV54AaABAg.9fqdlE-oOpe9fviPjWt-Cv
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14.09.2022 17:19 Відповісти
Спасибо. Но первое - это не ТВ канал, а ютуб, можете себе такой же завести и выкладывать что угодно, во-вторых тогда уже идите до конца и откройте плэй лист канала. Новостей с Украины там много, главное - все в поддержку ВСУ.
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14.09.2022 18:12 Відповісти
Так я вообще не имею претензий к вам или вашему этому ютуб каналу) Извиняюсь, если я не корректное что то сказал, которое вас могло обидеть... Тут он много своих это приняли как реальное видео, то чему удивляться иностранным ведущим, не знающим тонкостей украинского юмора в нынешних условиях... Еще раз извиняюсь... Но коменты под видео огонь)
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14.09.2022 18:20 Відповісти
Мок ник в коментах на ютубе Павло Васильович... Можете обратить внимание, что я там корректен даже с вашими согражданами поддерживающих рашиков...
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14.09.2022 18:24 Відповісти
Если честно, у меня нет времени мониторить все ютуб каналы. Что касается поддержки кацапов, то это вообще какой-то абсурд. Первыми от них пострадал Азербайджан. Еще до развала совка. Нужно все-таки знать новейшую историю. Да..... есть тоговля между странами, но не более того. Чисто потребительское отношение. Такое же как и у турков.
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15.09.2022 17:54 Відповісти
Долб..б . Главная угроза для вас - суд в Гааге и развал рашки .
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14.09.2022 16:01 Відповісти
Этот унитазный ёршик в Гааге только и будет кричать, что он всего лишь говорящая голова и только озвучивал до мира информацию и никаких преступных решений не принимал....
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14.09.2022 16:52 Відповісти
Фіни иому побоку -- Украіна стала поперек горла.
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14.09.2022 16:02 Відповісти
От Украины угроза, от Финляндии нет.... Умом россию не понять)))
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14.09.2022 16:02 Відповісти
Так застрелитесь.
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14.09.2022 16:02 Відповісти
Крисениш, іди на йух з ********** кацапами
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14.09.2022 16:03 Відповісти
Основний порятунок та збереження України, мир і не скитання по світу жінок з двітьми - це вступ в НАТО і посрати, що там за нас думають терористи кацапи. Нам своє робити і в цьому своє робити потрібно їх добити, щоб і не смерділи, бо горя нам вони за тисячу років наробили дуже багато.
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14.09.2022 16:03 Відповісти
Хватить врать

https://charter97.org/ru/news/2022/9/14/515645/ 14:57 Reuters: Козак приносил Путину мирное соглашение по Украине в начале войны https://charter97.org/ru/news/2022/9/14/515645/comments/#comments 6 где был отказ от НАТО и шо? а теперь упырей надо поштучно унитожать, никакого другого выхода нет
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14.09.2022 16:04 Відповісти
"Мы б им ещё дали, каб они нас догнали".
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14.09.2022 16:04 Відповісти
стукач гру єрмак, на псевдо козир , розробляє якісь там гарантії, для України, як альтернативу, вступу в нато, ось такий сюр!((( маємо донести , до агентів впливу крeмля, коломойші - єрмака - татарова - портнова, та їхньої шістки зебобіка, що ми не допустимо, зміну курсу на вступ в нато і до ростову, ці суки, не встигнуть втікти!
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14.09.2022 16:05 Відповісти
Не мели дурниць. Почитай эти пожелания гарантий уже опубликованы, и там четко записано что они до вступления Украины в НАТО, а курс в НАТО неизменный.
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14.09.2022 16:08 Відповісти
Україна йде в нато!!! а завгосп по посаді і штатний стукач єрмак, не буде готувати нам якусь херню у вигляді гарантій, ми вже мали будапешт! тому пнх, разом з сученим єрмаком та його зеленою шісткою!((( недовго вам лишилось розвалювати - зливати державу, зелене гівнище!(((
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14.09.2022 16:13 Відповісти
Ну так и записано везде идём в НАТО чего бед нести что где-то отказались?
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14.09.2022 16:47 Відповісти
А что то идеи по поводу финляндизации Украины уже как то утихли само собой.
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14.09.2022 16:05 Відповісти
Фінляндизація тепер означає миттєвий вступ у НАТО.
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14.09.2022 16:26 Відповісти
а рашку чекає югославізація
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14.09.2022 16:29 Відповісти
та то всьо галіма відмазка...Україна полюбе буде в нато
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14.09.2022 16:05 Відповісти
Фіни і шведи в НАТО його не бентежать?
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14.09.2022 16:06 Відповісти
єта другое
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14.09.2022 21:40 Відповісти
Так бояться загрози вступу нашої країни до НАТО, що свою країну проє#бали! Ну що ж, премія Дарвіна знайшла своїх героїв!
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14.09.2022 16:06 Відповісти
надуманная отмазка ***** под озвучкой ершика...
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14.09.2022 16:07 Відповісти
"Нравится, не нравится - терпи, моя красавица"...
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14.09.2022 16:08 Відповісти
И Лохбонэвтик в НАТО не хочет, всё впаривает лохторату яки-то мифические ,,гарантии". Почему, интересно?
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14.09.2022 16:08 Відповісти
Не бійся дурний Зеноне, хто має висіти той не потоне.
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14.09.2022 16:08 Відповісти
Сказочні довбо@оби так і не зрозуміли що загрозою для Лаптєстану був напад на Україну , а не вступ до НАТО. Після смачних піз@дюлін кацапні НАТО само вступить в Україну.
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14.09.2022 16:08 Відповісти
25 лютого 2022 року.
"Зеленський: Не боїмося говорити про нейтральний статус"
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14.09.2022 16:10 Відповісти
Ну в них була можливість нашої відмови від нато. Реальньно була
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14.09.2022 16:12 Відповісти
Але усьоооо
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14.09.2022 16:18 Відповісти
Головна загроза для свинособак це не членство в НАТО, а тиха лють українців. Після звільнення від окупантів ми покажемо всьому світу і насамперед українцям які звірі кацапи. "Кацап" і "гівно", або щось подібне, стануть сталими синонімами. Я вже точно ніколи нічого доброго про кацапа не скажу і буду намагатися принижувати це падло і ставитись до них як до недорозвинутих брудних свинособак.
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14.09.2022 16:14 Відповісти
Нах, нах і ще раз туди і не висовуватися
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14.09.2022 16:15 Відповісти
а про ета... про денцифікалізацию і дємілітарєзадацию, лабараторіі, восємлєт, динири, линири, адіннарот, можемпавтаріть, дєдиваєвалі забули вже?
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14.09.2022 16:15 Відповісти
шото много у них хотелок
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14.09.2022 16:16 Відповісти
Очередной высер ершика для внутренних дебилов. У них под боком финны и шведы становятся членами НАТО и все спокойно. На самом деле плешивый фюрер ведёт колониальную войну с Украиной. А НАТО всего лишь надуманный в глупой имперской голове предлог для захвата чужой страны
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14.09.2022 16:16 Відповісти
Угроза членства Украины в НАТО для мордора только в том, что мордор больше никогда не сможет напасть на Украину, когда восстановится. А такое желание у мордора будет всегда. И те животные, которые нам впихивают какие-то альтернативные схемы безопасности, только не НАТО, обрекают Украину и наших детей на новую кровавую войну с мордором.
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14.09.2022 16:21 Відповісти
Знов за рибу гроші....довбо@об
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14.09.2022 16:24 Відповісти
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14.09.2022 16:27 Відповісти
Якби Україна була б в НАТО то війни не було б в Україні.
Адже Росія дуже боїться НАТО вона погрожує але не йде війною бо знає що в разі війни
Росії не буде як держави.
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14.09.2022 16:28 Відповісти
Коли, Україна буде саме в НАТО, то ніякого нападу з боку москалів, більше не буде. Всі окремі безпекові форуми, не дадуть безпеки Україні, такої, як вступ у НАТО.
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14.09.2022 16:30 Відповісти
Ось і добре. Значить "бавовна" на засрашкі кацапів ніяк не бентежить. У них вічне НАТО в черепі. Можна далі працювати)
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14.09.2022 16:31 Відповісти
Sperdalaj ruzka kurwo
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14.09.2022 16:33 Відповісти
Да ты не переживай. Уже НАТО расширил на Север. Сейчас еще будет на Восток, потом на Юг. Так бывает. Это как в 1981 год стратеги ваши с ракетами получили, разместили свои на Европу и получили амеровские в Европе на себя
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14.09.2022 16:35 Відповісти
В Мурманске горит горно-металлургический комбінат...мабуть оп'ять Бавовна...🤣
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14.09.2022 16:39 Відповісти
рашистські дебіли .Тепер загрози вже немає ніякої, оскільки після 24 лютого і нападу рашистів на Україну НАТО неофіційно само вступило в Україну.фЗалишилося оформити офіційно.
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14.09.2022 16:41 Відповісти
згоден з цією потворою, жодна країна НАТО не буде так ненавидіти росію як Україна
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14.09.2022 16:42 Відповісти
Бедоносец путлер сам развалит рабZeю без всякого НАТО...что Рейгана дохлій Ссср без единого вістрела....
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14.09.2022 16:45 Відповісти
Значит Финляндия и Швеция в НАТО не угроза.....
А Украина - угроза....
Логичненько.....
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14.09.2022 16:47 Відповісти
Свинособаки не НАТО боятся, а то, что Украина при вступлении в НАТО ускользает от цепких когтей орков....
А для нас путь только в НАТО и не иначе!!!!
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14.09.2022 16:48 Відповісти
Начинал путлер с подлодки Курск...а закончит тоже кораблем...но покруче...🤣🤣🤣названием не помню...но был тогда тоже в Баренцевом море...
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14.09.2022 16:48 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/09/14/poroshenko-na-msnbc-chym-bilshe-zbroyi-otrymaye-********-tym-shvydshe-nastane-myr/ Петро Порошенко на MSNBC: не існує жодної іншої структури окрім НАТО, яка може гарантувати безпеку для України
П'ятий президент України Петро Порошенко https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/petro-poroshenko-victory-of-ukraine-is-definitely-possible-148332613800 в ефірі американського телеканалу MSNBC зазначив , що будь-які переговори про гарантії безпеки можливі тільки після того, як буде звільнена українська земля. На запитання, що для українців буде перемогою, Порошенкл відповів: «Перш за все, перемогою для нас є звільнення всієї території нашої держави. І це є можливим. У 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу, включно з Маріуполем, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Слов'янськом, Краматорськом, всі ті міста, де сьогодні точаться жорстокі бої», - нагадав п'ятий Президент.
«Абсолютно переконаний у тому, що вся українська земля буде звільнена. І тоді ми будемо готові до запуску переговорів щодо світової безпеки майбутнього. Для безпеки світу у майбутньому нам потрібні дві речі. Перше - депутінізувати світ, Європу і росію. І друге - надати Україні членство в НАТО. Адже не існує жодної іншої структури, яка б могла гарантувати безпеку в Європі», - наголошує Порошенко.
«Можна було б послухати, яких гарантій безпеки хоче росія - з тим, щоб зупинити війну і жити в мирі. Однак шлях для миру, найкоротший шлях до миру сьогодні пролягає крізь постачання Україні більше зброї. Чим більше зброї, тим ближчим є мир. Жодних сумнівів щодо цього», - закликав Петро Порошенко.
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14.09.2022 16:49 Відповісти
Справа не " в ерше унитазном". Більш того, справа не в " ура патріотах" України. Справа в самій Європі. Як що не прийняти Україну зараз в НАТО, то війна,нажаль, нас ( і Європу) очікує в найближчі 3-5років
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14.09.2022 16:55 Відповісти
Да ти що??? А Швеція і Фінляндія вам не заважали? Вступ України до НАТО, заважає вам тільки тим, що в цьому випадку вона ніколи не буде під вашим чоботом....
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14.09.2022 16:56 Відповісти
Страны НАТО уже готовятся к Распаду рабZeи...осталось детали утрясти...сколько Незалежностей будет на руинах сраной Вампирии..,90 или 89...
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14.09.2022 16:59 Відповісти
Для тараканов дихлофос всегда остаётся угрозой.
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14.09.2022 17:00 Відповісти
Путлер едет в Самарканд на встречу ШОС... видимо будет просить Эрдогана и китайца Си помочь не развалить мавзолейное дерьмо...
Что получится скоро узнаем...
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14.09.2022 17:05 Відповісти
Може, досить 3,14здіти? Чомусь фіни, які теж стануть членами НАТО, кацапам не загрожують, а ми, ну, просто бл@дь, якісь чудовиська для них. Нє, таки треба нам в НАТО, схоже, рашисти повиздихають від страху коли це станеться
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14.09.2022 17:13 Відповісти
Интересно, что Пыськов скажет когда будут расхерачены нефтепромыслы ?
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14.09.2022 17:15 Відповісти
***** , а то что Финляндия и Швеция уже вступают , для них это как то похер
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14.09.2022 17:25 Відповісти
Без финляндии СССР был возможен. А без Украины - нет.
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14.09.2022 17:29 Відповісти
І ви нічого з цим не зробите. Ну можете вкусити себе за сраку.
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14.09.2022 17:27 Відповісти
Как бы вам самим не пришлось искать защиты у НАТО от Украины
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14.09.2022 17:34 Відповісти
Кацапи ніяк не можуть прийняти факт - Україна пішла від їх помийки назавжди. Спочатку Україна відх*ярить рашистських тварюк по саме не хочу, поверне свої землі і вступить в НАТО. Все. Крапка.
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14.09.2022 17:49 Відповісти
Украина на сегодня самая милитаризированная страна Мира...после США...злые языки кажуть что Байден уже боится Петра Алексеевича Порошенко....
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14.09.2022 17:52 Відповісти
Знову казка про НАТО? А як же Швеція та Фінляндія?
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14.09.2022 17:55 Відповісти
А у нас угроза от **********.
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14.09.2022 18:52 Відповісти
А то что Турция в НАТО с 1955г а финны не давно но в 10 км от Петрозаводска не сильно пугает---а лупоглазый? А прибалты с поляками, румынами и болгарами не сильно шугает? Подожди---грузины ещё вишенку на тортик однажды притулят. Но сюрпрайз конечно азеры притаранят как нибудь не взначай но резко!
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14.09.2022 20:53 Відповісти
как только Украина присоединится к НАТО, угроза с ее стороны сразу же исчезнет, потому что Россия нападает и видит угрозу исключительно в тех, кто не состоит в этом Альянсе.
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14.09.2022 21:35 Відповісти
 
 