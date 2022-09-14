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Новини Війна
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Загинув енергетик, підірвавшись на ворожій розтяжці під час відновлення критичної інфраструктури у Балаклії

балаклія

Майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ Олександр Стрілець загинув під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру Балаклії на Харківщині.

Про це повідомили у Балаклійській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом. Він заплатив найдорожчу ціну, виконуючи свою роботу, рятуючи інших людей. Вічна та світла пам’ять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

вибухівка (467) смерть (6740) Балаклія (274)


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Топ коментарі
+13
RIP
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14.09.2022 16:07
+13
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14.09.2022 16:11
+11
Спочивай у мирі,друже...
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14.09.2022 16:15
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14.09.2022 16:07 Відповісти
курви!
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14.09.2022 16:08 Відповісти
Десантники із зенітної установки збили ворожий винищувач Су-30
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14.09.2022 16:11 Відповісти
Так хто ж справжній герой - цей енергетик (Царство йому Небесне) чи той, що боневтік і багато днів не вилазив з надійно захищеного бункера?
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14.09.2022 16:11 Відповісти
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14.09.2022 16:11 Відповісти
Навіть серед цивільних можуть бути герої.
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14.09.2022 16:13 Відповісти
Спочивай у мирі,друже...
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14.09.2022 16:15 Відповісти
что ж він не дочекався розмінування, це ж рашисти, вони гірше за фашистів...
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14.09.2022 16:20 Відповісти
не буває героїзму за розрахунком, нажаль, героїзм, це зазвичай емоційне спонтанне рішення, метою якого є компенсація або усунення наслідків недостатньої роботи інших людей. Це як волонтерство - у ідеальній армії воно не потрібно, вона повинна бути забезпечена усім без волонтерів. Так само героїзм одних людей завжди каже нам про прошльопи інших людей.
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14.09.2022 16:43 Відповісти
так поспішав дати світло, що не помітив пастки русні... а вони ж мінують все... навіть дитячі ліжка та іграшки...
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14.09.2022 16:37 Відповісти
Ага, сам поспішав, а не підганяли, бо якесь чмо приїхало
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14.09.2022 17:31 Відповісти
а между прочим ...могло и так быть...
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14.09.2022 17:33 Відповісти
Електрики зазвичай не поспішають.
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14.09.2022 17:34 Відповісти
Співчуття родині достойного чоловіка .
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14.09.2022 17:31 Відповісти
 
 