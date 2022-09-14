Загинув енергетик, підірвавшись на ворожій розтяжці під час відновлення критичної інфраструктури у Балаклії

Майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ Олександр Стрілець загинув під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру Балаклії на Харківщині.

Про це повідомили у Балаклійській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом. Він заплатив найдорожчу ціну, виконуючи свою роботу, рятуючи інших людей. Вічна та світла пам’ять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого!", - йдеться у повідомленні.

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