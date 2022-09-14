Окупанти продовжують використовувати "загороджувальні загони", щоб зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою, - ГУР МО

Через успішні дії ЗСУ серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Російські окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

"Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) про відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому", - зазначили в ГУР МО.

Водночас, за даними розвідки, агато окупантів зосередились поблизу російського кордону в районі Бєлгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

"Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання "перевірених" радянських методів "переконання". З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих "загороджувальних загонів". Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів", - підсумували в ГУР МО.

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