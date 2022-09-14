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Новини Війна
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Окупанти продовжують використовувати "загороджувальні загони", щоб зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою, - ГУР МО

рф

Через успішні дії ЗСУ серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Російські окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

"Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) про відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому", - зазначили в ГУР МО.

Водночас, за даними розвідки, агато окупантів зосередились поблизу російського кордону в районі Бєлгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

"Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання "перевірених" радянських методів "переконання". З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих "загороджувальних загонів". Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів", - підсумували в ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало військового РФ, якого окупанти "забули", коли тікали під час наступу ЗСУ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17207) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+8
Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA
Ukraine government organization
Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку в рамках операції INTERFLEX у Великій Британії
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14.09.2022 16:19
+7
Чем больше овцетрахи и горные козлы дона-кондома кончат кацапов, тем меньше работы будет для ВСУ.
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14.09.2022 16:14
+3
о знову стара пісня - ворог деморалізований прикидається хворим мертвим тікає ітд ітп а тим часом орки лізуть і лізуть вже до бахмута добираються...
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14.09.2022 16:19
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Чем больше овцетрахи и горные козлы дона-кондома кончат кацапов, тем меньше работы будет для ВСУ.
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14.09.2022 16:14 Відповісти
Та стільки тих загороджувальників -- на кол іх -- ділов то.
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14.09.2022 16:16 Відповісти
Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA
Ukraine government organization
Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку в рамках операції INTERFLEX у Великій Британії
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14.09.2022 16:19 Відповісти
о знову стара пісня - ворог деморалізований прикидається хворим мертвим тікає ітд ітп а тим часом орки лізуть і лізуть вже до бахмута добираються...
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14.09.2022 16:19 Відповісти
Про таке не можна говорити? чи ти в це не віриш?
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14.09.2022 16:41 Відповісти
це гарна новина,загрядотряди завжди піднімали у бійця бойовий дух,особливо у того бійця який вже наложив в портки та тікає)
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14.09.2022 16:25 Відповісти
А можно в ООН сделать доклад - заград отряды в раше : истребление своих граждан в традициях московитов ?

треба позорить рашу по всему миру
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14.09.2022 16:25 Відповісти
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14.09.2022 16:29 Відповісти
Менталітет кацапа формується свинособачим середовищем і є дихотомічним. Лише дві позиції в самоідентифікації - 1) "тварь я дрожащая" та 2)"тварь яка сама вирішила (бандити і злодії) або їй сказали начальники (службовці) що тварюка "право імєєт". Тому "заградотряди" є абсолютно логічним і єдиним способом утримувати "тварєй дрожащіх" на передовій "********* міра".
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14.09.2022 16:44 Відповісти
Екзистенційний світ у всій красі.
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14.09.2022 16:50 Відповісти
У результаті хероїчних зусиль долбісним хероям рабсії вдалось прорвати оборону заградзагонів кадирівців і перейти у контрнаступ на оперативний тил ДиНиРи! Усьо за планом!...
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14.09.2022 16:53 Відповісти
Загороджувальні загони потрібно накривати з арти, орки ще й подякують.
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14.09.2022 22:21 Відповісти
 
 