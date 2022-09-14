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Новини Санкції проти Росії
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Банки Латвії заморозили 80 млн євро в рамках запровадження санкцій проти РФ

банк,латвія

У латвійських банках заморожено близько 80 млн євро через санкції, введені проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомила голова Комісії ринку фінансів і капіталу Санта Пургайле, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine NOW.

При цьому Пургайле наголосила, що зараз банки дуже активно аналізують дані, щоб визначити, чи не обходяться санкції шляхом залучення інших країн-посередників і створення платіжних ланцюжків.

"Ми спостерігаємо, що збільшився відтік грошей у такі країни, як Казахстан, Узбекистан, Туреччина. Тому ми дуже ретельно аналізуємо дані, просимо роз'яснень та робимо висновки", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від SWIFT Сбербанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції

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банки (7709) Латвія (1343) росія (64926) санкції (11768)


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У них банки заморожують рашистські кошти, у нас - арахамії свідчать на користь абрамовичів у Лондонському суді!
Два світи - два способи життя!
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14.09.2022 16:26 Відповісти
Наша прокуратура и эти деньги профукает.... Как и активы Януковича, Ефремова и др.....
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14.09.2022 16:48 Відповісти
 
 