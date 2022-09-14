Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом, - Шмигаль

Переговори з Північноатлантичним альянсом наразі не проходять активно через бойові дії, хоча й не втрачають своєї актуальності.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переговори з НАТО сьогодні не в активній фазі. Безумовно, через війну в Україні, ми не можемо активно сьогодні вести ці переговори. Звісно, для нас це актуально... НАТО залишається на порядку денному України та важливим пріоритетом", - наголосив глава уряду.

За словами Шмигаля, українська влада наразі просувається у питаннях гарантування безпеки через підписання міжнародних договорів.

Водночас, додав прем'єр, уряд поки що не отримував від президента доручень у межах підготовки до реалізації проєкту за договором про гарантії безпеки України.

Також читайте: НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг