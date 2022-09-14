Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом, - Шмигаль
Переговори з Північноатлантичним альянсом наразі не проходять активно через бойові дії, хоча й не втрачають своєї актуальності.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Переговори з НАТО сьогодні не в активній фазі. Безумовно, через війну в Україні, ми не можемо активно сьогодні вести ці переговори. Звісно, для нас це актуально... НАТО залишається на порядку денному України та важливим пріоритетом", - наголосив глава уряду.
За словами Шмигаля, українська влада наразі просувається у питаннях гарантування безпеки через підписання міжнародних договорів.
Водночас, додав прем'єр, уряд поки що не отримував від президента доручень у межах підготовки до реалізації проєкту за договором про гарантії безпеки України.
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П'ятий президент України Петро Порошенко https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/petro-poroshenko-victory-of-ukraine-is-definitely-possible-148332613800 в ефірі американського телеканалу MSNBC зазначив , що будь-які переговори про гарантії безпеки можливі тільки після того, як буде звільнена українська земля. На запитання, що для українців буде перемогою, Порошенкл відповів: «Перш за все, перемогою для нас є звільнення всієї території нашої держави. І це є можливим. У 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу, включно з Маріуполем, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Слов'янськом, Краматорськом, всі ті міста, де сьогодні точаться жорстокі бої», - нагадав п'ятий Президент.
«Абсолютно переконаний у тому, що вся українська земля буде звільнена. І тоді ми будемо готові до запуску переговорів щодо світової безпеки майбутнього. Для безпеки світу у майбутньому нам потрібні дві речі. Перше - депутінізувати світ, Європу і росію. І друге - надати Україні членство в НАТО. Адже не існує жодної іншої структури, яка б могла гарантувати безпеку в Європі», - наголошує Порошенко.
«Можна було б послухати, яких гарантій безпеки хоче росія - з тим, щоб зупинити війну і жити в мирі. Однак шлях для миру, найкоротший шлях до миру сьогодні пролягає крізь постачання Україні більше зброї. Чим більше зброї, тим ближчим є мир. Жодних сумнівів щодо цього», - закликав Петро Порошенко.
Курви брехливі! Наче ви з 2019-го ті переговори вели. Зробили ВСЕ, щоб цього не було!
"Дякую, дуже дякую" (с) брехлива курва