Україна накопичила 2,2 млн тонн вугілля. Це найбільші запаси за останні роки, - Шмигаль
Зараз в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля, до початку опалювального сезону його запаси можуть сягнути 2,5 млн тонн.
Про це під час пресконференції заявив Ппрем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загалом в Україні знаходиться 2,2 млн тонн вугілля. Це - найбільші запаси за останні роки. Ми розуміємо, що до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн", - сказав Шмигаль.
Він також наголосив, що цього року доводиться окремо приділяти увагу запасам дров. Так, до початку опалювального сезону має бути накопичено близько 7 млн кубометрів дров.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар14.09.2022 16:46
+5 віктор федорович #394174
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+2 ватникобой
показати весь коментар14.09.2022 16:55
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Тут треба дійсно якусь ешелоновану систему ППО запроваджувати.
При Зелі ж - ой, пасібки, наше ж ти сонечко, врятував людей від смерті, затулив мене від кулі своїм бритим торсом, низькій тобі уклін.
чи ти проти всього що робить команда Зеленського
погане чи гарне всерівно баба яга проти
крім виконання програми -долар по 45,хаос і війна?
3млн.т а краще 3.5млн.т