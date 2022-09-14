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Україна накопичила 2,2 млн тонн вугілля. Це найбільші запаси за останні роки, - Шмигаль

вугілля

Зараз в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля, до початку опалювального сезону його запаси можуть сягнути 2,5 млн тонн.

Про це під час пресконференції заявив Ппрем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом в Україні знаходиться 2,2 млн тонн вугілля. Це - найбільші запаси за останні роки. Ми розуміємо, що до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що цього року доводиться окремо приділяти увагу запасам дров. Так, до початку опалювального сезону має бути накопичено близько 7 млн кубометрів дров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля

Автор: 

вугілля (2470) опалювальний сезон (1744) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+6
Пам'ятаєте як українці зверхньо ставились до Пороха - він робить, але погано, нам не подобається, не таке вугілля, не ті шахти. Не таку армію будує, ракети погані, броніки дєрьмо. Кавуни на баржі везуть - ги ги ги. А чого цибуля дорога ???
При Зелі ж - ой, пасібки, наше ж ти сонечко, врятував людей від смерті, затулив мене від кулі своїм бритим торсом, низькій тобі уклін.
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14.09.2022 16:46
+5
І ніхто не питає звідки вугілля, по якій ціні...
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14.09.2022 16:42
+2
как Порох отдал власть, бениным ****** и простому нариту резко стало фиолетово, где именно этот уголь был приобретен)))
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14.09.2022 16:55
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Осатаніла рашистська пітьма може не лише бити по ТЕЦах, а й по підземних газосховищах поцілити, щоби залишити українців без газу на зиму.
Тут треба дійсно якусь ешелоновану систему ППО запроваджувати.
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14.09.2022 16:38 Відповісти
І ніхто не питає звідки вугілля, по якій ціні...
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14.09.2022 16:42 Відповісти
Та певно не з африки
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14.09.2022 16:43 Відповісти
Пам'ятаєте як українці зверхньо ставились до Пороха - він робить, але погано, нам не подобається, не таке вугілля, не ті шахти. Не таку армію будує, ракети погані, броніки дєрьмо. Кавуни на баржі везуть - ги ги ги. А чого цибуля дорога ???
При Зелі ж - ой, пасібки, наше ж ти сонечко, врятував людей від смерті, затулив мене від кулі своїм бритим торсом, низькій тобі уклін.
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14.09.2022 16:46 Відповісти
хотілося б знати ти за гроші так топиш за Порошенка
чи ти проти всього що робить команда Зеленського
погане чи гарне всерівно баба яга проти
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14.09.2022 17:46 Відповісти
ух ти, а що зробила команда боневтіка гарного?
крім виконання програми -долар по 45,хаос і війна?
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14.09.2022 18:18 Відповісти
"хотілось би знати ти за гроші так топиш за Порошенка"? Ви за гроші вже "натопили", що ворог кожного дня знищує міста, економіку, людей, а нищити його ракети немає чим. Невже важко самому подумати і встановити різницю між Президентом Порошенко і актором, який грає Президента?
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14.09.2022 20:04 Відповісти
ох заливає
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14.09.2022 16:51 Відповісти
О, шмигаль з шахти виліз!
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14.09.2022 16:53 Відповісти
как Порох отдал власть, бениным ****** и простому нариту резко стало фиолетово, где именно этот уголь был приобретен)))
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14.09.2022 16:55 Відповісти
Рижий гудок відволікся на інші напрямки і хоба! Вугілля вже максимум як ніколи...... Совпадение?
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14.09.2022 17:47 Відповісти
як максимум чого, чи яких років? Особисто я не вірю жодному слову "слугам".
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14.09.2022 20:07 Відповісти
для нормального проходження опалювального сезону потрібно
3млн.т а краще 3.5млн.т
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14.09.2022 17:51 Відповісти
 
 