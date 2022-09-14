Україна накопичила 2,2 млн тонн вугілля. Це найбільші запаси за останні роки, - Шмигаль

Зараз в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля, до початку опалювального сезону його запаси можуть сягнути 2,5 млн тонн.

Про це під час пресконференції заявив Ппрем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом в Україні знаходиться 2,2 млн тонн вугілля. Це - найбільші запаси за останні роки. Ми розуміємо, що до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що цього року доводиться окремо приділяти увагу запасам дров. Так, до початку опалювального сезону має бути накопичено близько 7 млн кубометрів дров.

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