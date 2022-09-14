Зруйноване окупантами житло відновлять за кошти, конфісковані в російських "Сбербанку" і "Промінвестбанку", - Шмигаль
Регіональні комісії зареєстрували три тисячі заявок на відшкодування зруйнованого житла внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але зараз не вдасться відновити усі оселі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 14 вересня, повідомляє Суспільне.
Регіональні комісії зареєстрували три тисячі заявок на відшкодування зруйнованих осель, тоді як заявок від людей надійшло близько двох тисяч.
"Це може бути пов'язано з тим, що не всі люди, які виїхали, знають про руйнацію своїх квартир і будинків", — пояснив Денис Шмигаль.
Він зазначив, що зараз немає коштів для відновлення всіх офіційно зареєстрованих зруйнованих осель.
"Формуються фонди на першу хвилю житла. 15,8 млрд гривень направлять з конфіскованих у "Сбербанку" і "Промінвестбанку" (коштів — ред.)", — сказав прем'єр.
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чесно, по-дерьмаковські, кацапи не постраждають.
"Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії"
В мене дружбан у Боярку повернувся.
Так каже, що місцеві так і не дочекалися допомоги від ЗЄвлади і почали самі свої домівки ремонтувати. Бо у квітні-травні ще околіти можна було, очікуючи шмигалів.
Я вічно плутаю блін...
Після відновлення 10% для своїх наближених, самих горластих та самих пробивних,
просто скажуть "ГРОШІ ЗАКІНЧИЛИСЯ - відновлюйтесь за свій рахунок".
💥183 багатоповерхівки зруйновані і не підлягають відновленню,
📍975 багатоповерхівки потребують реконструкції,
💥4764 приватних будинки зруйновані повністю,
📍12 тисяч приватних будинків - пошкоджені.