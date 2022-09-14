Зруйноване окупантами житло відновлять за кошти, конфісковані в російських "Сбербанку" і "Промінвестбанку", - Шмигаль

Регіональні комісії зареєстрували три тисячі заявок на відшкодування зруйнованого житла внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але зараз не вдасться відновити усі оселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 14 вересня, повідомляє Суспільне.

Регіональні комісії зареєстрували три тисячі заявок на відшкодування зруйнованих осель, тоді як заявок від людей надійшло близько двох тисяч.

"Це може бути пов'язано з тим, що не всі люди, які виїхали, знають про руйнацію своїх квартир і будинків", — пояснив Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що зараз немає коштів для відновлення всіх офіційно зареєстрованих зруйнованих осель.

"Формуються фонди на першу хвилю житла. 15,8 млрд гривень направлять з конфіскованих у "Сбербанку" і "Промінвестбанку" (коштів — ред.)", — сказав прем'єр.