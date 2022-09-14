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Зруйноване окупантами житло відновлять за кошти, конфісковані в російських "Сбербанку" і "Промінвестбанку", - Шмигаль

луганщина,руйнування

Регіональні комісії зареєстрували три тисячі заявок на відшкодування зруйнованого житла внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але зараз не вдасться відновити усі оселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 14 вересня, повідомляє Суспільне.

Регіональні комісії зареєстрували три тисячі заявок на відшкодування зруйнованих осель, тоді як заявок від людей надійшло близько двох тисяч.

"Це може бути пов'язано з тим, що не всі люди, які виїхали, знають про руйнацію своїх квартир і будинків", — пояснив Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що зараз немає коштів для відновлення всіх офіційно зареєстрованих зруйнованих осель.

"Формуються фонди на першу хвилю житла. 15,8 млрд гривень направлять з конфіскованих у "Сбербанку" і "Промінвестбанку" (коштів — ред.)", — сказав прем'єр.

Автор: 

житло (1057) Шмигаль Денис (4547) відновлення (565)


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Топ коментарі
+7
А коли вже Беню в США передадуть та конфіскують його майно ?
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14.09.2022 16:59
+4
А гроші дєріпаски, ротенберга, абрамовіча та ін кремлівських олігархів - що не заберуть?! Чи Zeкоманда вже дагаварілась папєрєдінє: 50% віддають кацапським олігархам за 50% відкату.
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14.09.2022 16:59
+3
Призывы, обещания , болтовня....
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14.09.2022 16:59
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А тих коштів вистачить????
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14.09.2022 16:57 Відповісти
Та не переживайте, всЬо буде чесно, по-дерьмаковські, кацапи не постраждають.
"Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії"
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14.09.2022 17:02 Відповісти
А коли вже Беню в США передадуть та конфіскують його майно ?
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14.09.2022 16:59 Відповісти
Призывы, обещания , болтовня....
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14.09.2022 16:59 Відповісти
А гроші дєріпаски, ротенберга, абрамовіча та ін кремлівських олігархів - що не заберуть?! Чи Zeкоманда вже дагаварілась папєрєдінє: 50% віддають кацапським олігархам за 50% відкату.
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14.09.2022 16:59 Відповісти
карочє котигорошко по любому затрахає нєзнайку...разом з луною.
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14.09.2022 16:59 Відповісти
Кінець епохи зруйнованого житла
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14.09.2022 17:04 Відповісти
Мабуть тих коштів не вистачить якщо говорили ще про репарації
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14.09.2022 17:04 Відповісти
Це вам зрадники обіцяли репарації ? Або хтось з Московії?
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14.09.2022 21:44 Відповісти
Шмигалю не завадило б опублікувати скільки коштів під час воєнного стану пішло на виплату премій чиновникам!
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14.09.2022 17:05 Відповісти
Ага. Або зі Спортлото.

В мене дружбан у Боярку повернувся.
Так каже, що місцеві так і не дочекалися допомоги від ЗЄвлади і почали самі свої домівки ремонтувати. Бо у квітні-травні ще околіти можна було, очікуючи шмигалів.
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14.09.2022 17:24 Відповісти
Сорян. У Бородянку, а не Боярку.

Я вічно плутаю блін...
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14.09.2022 21:28 Відповісти
Пророком побуду:
Після відновлення 10% для своїх наближених, самих горластих та самих пробивних,
просто скажуть "ГРОШІ ЗАКІНЧИЛИСЯ - відновлюйтесь за свій рахунок".
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14.09.2022 17:28 Відповісти
Відбудують тіпа Києва і Харкова,може,а останні села,хуй на всю морду,100 пудов
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14.09.2022 18:55 Відповісти
Що це за 3000?? Вже мільйони зруйнованих осель Тільки по Київській області:

💥183 багатоповерхівки зруйновані і не підлягають відновленню,
📍975 багатоповерхівки потребують реконструкції,
💥4764 приватних будинки зруйновані повністю,
📍12 тисяч приватних будинків - пошкоджені.
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14.09.2022 20:21 Відповісти
Ля-ля! Тополя !
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14.09.2022 21:41 Відповісти
В будину навпроти мого живе біженка з Ірпеня. В неї квартира в Ірпіні на четвертому поверсі, п'ятий поверх зник разом з покрівлею. З мешканців будинку ОСББ збирають по 50000грн, щоб хоч якось накрити залишки будинку. Від власників вже неіснуючих квартир 5-го поверху теж вимагають внески на покрівлю. Держава показала людям велику дулю для відновлення житла. За що купив, за те продав, але я не здивований її розповіддю.
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14.09.2022 22:15 Відповісти
 
 