У рашистів не вистачає сил для успішного нападу на Миколаїв, але можуть піти у наступ на окремих ділянках фронту, - Кім

У військових РФ не вистачає сил і засобів для успішного нападу на Миколаїв, проте на окремих ділянках фронту вони можуть вдатися до наступальних дій.

Про це заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У рашистів не вистачає сил і засобів для успішного нападу на Миколаїв, проте на окремих ділянках фронту вони можуть вдатися до наступальних дій. Ця історія не може бути успішною, але ризики досі є, оскільки російські загарбники вже неодноразово вдавалися до нелогічних дій", - зазначив він.

За його словами, наразі необхідності в терміновій евакуації мешканців Миколаєва немає, хоча влада готова до подібного розвитку подій.

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