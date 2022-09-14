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Новини Війна
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У рашистів не вистачає сил для успішного нападу на Миколаїв, але можуть піти у наступ на окремих ділянках фронту, - Кім

кім

У військових РФ не вистачає сил і засобів для успішного нападу на Миколаїв, проте на окремих ділянках фронту вони можуть вдатися до наступальних дій.

Про це заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У рашистів не вистачає сил і засобів для успішного нападу на Миколаїв, проте на окремих ділянках фронту вони можуть вдатися до наступальних дій. Ця історія не може бути успішною, але ризики досі є, оскільки російські загарбники вже неодноразово вдавалися до нелогічних дій", - зазначив він.

За його словами, наразі необхідності в терміновій евакуації мешканців Миколаєва немає, хоча влада готова до подібного розвитку подій.

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Автор: 

Миколаївська область (2258) Кім Віталій (471)


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Камикадзе? Ну-ну.
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14.09.2022 17:05 Відповісти
так ********** в Космос с батута прыгает даже только никто не видел как и когда....
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14.09.2022 17:08 Відповісти
В наступ ? На окремих ділянках? На правому березі Дніпра ? Нахіба ? Що він несе ?
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14.09.2022 17:16 Відповісти
Перепутал медотичку со старой
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14.09.2022 17:22 Відповісти
зато у этих сух хватает пока всяких там ракет... обстреливать и Николаев в том числе.. андоны...
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14.09.2022 17:20 Відповісти
При всій повазі, але слухати в таких питаннях політика, абсолютно любого, в тому числі хоть віталю кіма, хоть кім ір сена - це просто смішно. Це те саме що бабцю слухати, вони ж в цьому нічого не розуміють, і самі знають що нічого не знають, але щоб їх не забували ні-ні та й ляпнуть щось...
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14.09.2022 17:32 Відповісти
З Кіма такий політик, як з мого отого молоток. Обикновений малорос, який займаючи державну посаду не спромігся вивчити державну мову в країні, яка воює з тим ворогом, мовою якого розмовляє. Чи тупий, чи ненавидить українське, інших причин не бачу. Чи я не прав?
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14.09.2022 19:45 Відповісти
ще вчора казав що орки шукають спосіб здатися
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14.09.2022 18:26 Відповісти
А ще раніше з абристовичем приколювалися що в квітні ворог побіжить із Херсону в Крим. Той цілий полковник клоунських військ, який по версії майбутньої книги про війну, вкрав на блокпосту в Києві у наших гранатомет і разом з Боневтіком, єлдаком(якого не було в Україні) знищили весь ворожий елітний спецназ, який йшов на Банкову.
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14.09.2022 19:48 Відповісти
 
 