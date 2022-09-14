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Комітет захисту журналістів закликав ВР не приймати закон про медіа до отримання рекомендацій ЄС

саид,cpj,гульноза

Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликав парламент України відмовитися від законопроєкту про медіа, який Верховна Рада наприкінці серпня ухвалила в першому читанні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Український законопроєкт про засоби масової інформації серйозно загрожує свободі преси в країні, посилюючи державний контроль над інформацією в той час, коли громадяни потребують її найбільше, - сказала Гульноза Саїд, координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії. - Українські законодавці повинні відмовитися від законопроєкту або принаймні призупинити його розгляд у парламенті, доки Європейський союз не зможе висловити свої рекомендації".

У CPJ нагадують, що Україна, кандидат на вступ до ЄС, повинна реформувати своє законодавство про засоби масової інформації, щоб почати переговори про членство. Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив 23 серпня, що згаданий законопроєкт зараз перебуває на розгляді в ЄС і Раді Європи, які можуть дати свої рекомендації до кінця вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься відповідно до вимог часу та ЄС, - Кондратюк

На даний час на сайті Верховної Ради не вказано дату другого читання. "У них є 21 день [після першого читання], щоб внести правки. Але тоді на затвердження може знадобитися місяць або час до кінця року", - сказав CPJ Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

За даними ЗМІ, у разі ухвалення закон розширить повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, державного регулятора телерадіомовлення, дозволяючи йому регулювати онлайн- та друковані видання, анулювати реєстрацію і ліцензію будь-якого ЗМІ, блокувати онлайн-ЗМІ без рішення суду, і вимагати від платформ соціальних медіа та веббраузерів видаляти вміст, заборонений законом.

Відповідно до аналізу НСЖУ, лише 10% законопроєкту безпосередньо стосуються зобов’язань, які Україна взяла на себе як кандидат на вступ до ЄС. "Решта свідчить про бажання влади більше впливати на ЗМІ: виносити заборони, штрафувати, закривати їх", - йдеться в заяві НСЖУ.

CPJ вказує, що надіслав електронний лист до Верховної Ради щодо коментаря, але не отримав відповіді.

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Нагадаємо, новий закон про медіа в Україні – це одна з вимог Європейського союзу для прийняття України в ЄС. Верховна Рада 30 серпня ухвалила законопроєкт про медіа в першому читанні, його підтримали 233 народних депутатів.

Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) медіа (230)


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зеленой кодле вообще по*й, о чем вы там трендите....
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14.09.2022 17:10 Відповісти
Колись ти мав інформацію з двох-трьох газет,тепевізора,"брехунця" на кухні і від ОБС (одна баба сказала)...Цими речами можна було маніпулювати,формувати свідомість,змінювати погляди тощо...А тепер людина сідає за комп і перед нею весь світ,вона може співставляти,аналізувати,думати і якщо не кінчений довбо...об робити правильні висновки...І тут говорити про якусь свободу слова якихось мас медіа навіть смішно...
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14.09.2022 17:15 Відповісти
Голос Америки.
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14.09.2022 17:22 Відповісти
Насправді, не смішно: закон передбачає без суду і слідства просто блокувати онлайн-змі, які не сподобаються владі. І про кінчених довбо#обів - їх дуже багато. А ті, хто захоче в оригіналі почути інформацію західних онлайн-змі, то там теж не усе так однозначно. Та й не кінчених таких замало, щоб повпливати на результати виборів, і - вуа-ля, "я ваш царь, я ваш любимий".
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14.09.2022 17:26 Відповісти
Комитет свободы слова в зРаде возглавляет Нестор Шуфрич...🤣когда прочитал это... ажд язык в зубах застрял...этому мудаку пора в буцыгарню...
Хотя низзя в нас демократична країна..йдемо в ЄС та НАТО...🤣
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14.09.2022 17:22 Відповісти
ЗеКодломойские закрыли 5 канал, Еспресо и Прямый..а это значит..Зе хоче щоб Лохторат дивися тіки його телемарафон ЛОХотрон ...та відосики ,"Наполеона"...
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14.09.2022 17:29 Відповісти
Вони вас почули
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14.09.2022 17:50 Відповісти
фсбэшная зэ-мразь копию с параша-тв делает
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14.09.2022 18:57 Відповісти
 
 