Комітет захисту журналістів закликав ВР не приймати закон про медіа до отримання рекомендацій ЄС
Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликав парламент України відмовитися від законопроєкту про медіа, який Верховна Рада наприкінці серпня ухвалила в першому читанні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Український законопроєкт про засоби масової інформації серйозно загрожує свободі преси в країні, посилюючи державний контроль над інформацією в той час, коли громадяни потребують її найбільше, - сказала Гульноза Саїд, координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії. - Українські законодавці повинні відмовитися від законопроєкту або принаймні призупинити його розгляд у парламенті, доки Європейський союз не зможе висловити свої рекомендації".
У CPJ нагадують, що Україна, кандидат на вступ до ЄС, повинна реформувати своє законодавство про засоби масової інформації, щоб почати переговори про членство. Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив 23 серпня, що згаданий законопроєкт зараз перебуває на розгляді в ЄС і Раді Європи, які можуть дати свої рекомендації до кінця вересня.
На даний час на сайті Верховної Ради не вказано дату другого читання. "У них є 21 день [після першого читання], щоб внести правки. Але тоді на затвердження може знадобитися місяць або час до кінця року", - сказав CPJ Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ).
За даними ЗМІ, у разі ухвалення закон розширить повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, державного регулятора телерадіомовлення, дозволяючи йому регулювати онлайн- та друковані видання, анулювати реєстрацію і ліцензію будь-якого ЗМІ, блокувати онлайн-ЗМІ без рішення суду, і вимагати від платформ соціальних медіа та веббраузерів видаляти вміст, заборонений законом.
Відповідно до аналізу НСЖУ, лише 10% законопроєкту безпосередньо стосуються зобов’язань, які Україна взяла на себе як кандидат на вступ до ЄС. "Решта свідчить про бажання влади більше впливати на ЗМІ: виносити заборони, штрафувати, закривати їх", - йдеться в заяві НСЖУ.
CPJ вказує, що надіслав електронний лист до Верховної Ради щодо коментаря, але не отримав відповіді.
Нагадаємо, новий закон про медіа в Україні – це одна з вимог Європейського союзу для прийняття України в ЄС. Верховна Рада 30 серпня ухвалила законопроєкт про медіа в першому читанні, його підтримали 233 народних депутатів.
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Хотя низзя в нас демократична країна..йдемо в ЄС та НАТО...🤣