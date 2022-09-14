Випускників морського училища в окупованому Криму планують відправляти на війну з Україною
Перед відрядженням курсантів-випускників "сортують" на росіян та кримчан.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку СтратКом ЗСУ.
Згідно з рішенням командування південним військовим округом ЗС РФ, випускники військово-морського училища ім. Нахімова, які родом з Росії, будуть направлені на посади командирів взводів збройних сил Росії. Їх одногрупники з окупованого Криму - командирами військових частин 1 та 2 армійських корпусів так званих "ДНР/ЛНР".
"За попередньою інформацією розподіл курсантів буде здійснюватися тільки у БтГр мотострілецьких, танкових та повітрянодесантних військових частин, що безпосередньо воюють в Україні не зважаючи на військово-облікову спеціальність випускників", - наголосили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
Слід зазначити, що раніше було військово-політичним керівництвом Росії було прийняте рішення про дострокові випуски курсантів вищих військових навчальних закладів
"Схоже, що рука кремля дотягнулася вже й до "українців" з російськими паспортами на території тимчасово окупованої території АР Крим. Гасло сталінських часів "всё для фронта! всё для победы!" стосується не тільки бурятів, якутів, деенерівців та еленерівців, а і всіх, кого не шкода. Жителі Криму поступово стають тими, кого не шкода", - зазначили у відомстві.
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Палучітє, распішитєсь...
Чем раньше их утилизируют, тем лучше для всех.
ЗСУ-меньше сопутствующие потери, мамкам-жигули белые и пинджак с отливом, нелорослям-земля стекловатой
RiP
Отправляйте уже их на перегной, нечего нашим потомкам опять с этим разбираться
Хтіли послужить росії?
Послужете!
У якості середньостатистичного відсотка хомо-фаршу, про який навіть ніхто не згадає...