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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Випускників морського училища в окупованому Криму планують відправляти на війну з Україною

училище,нахімова

Перед відрядженням курсантів-випускників "сортують" на росіян та кримчан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку СтратКом ЗСУ

Згідно з рішенням командування південним військовим округом ЗС РФ, випускники військово-морського училища ім. Нахімова, які родом з Росії, будуть направлені на посади командирів взводів збройних сил Росії. Їх одногрупники з окупованого Криму - командирами військових частин 1 та 2 армійських корпусів так званих "ДНР/ЛНР".

"За попередньою інформацією розподіл курсантів буде здійснюватися тільки у БтГр мотострілецьких, танкових та повітрянодесантних військових частин, що безпосередньо воюють в Україні не зважаючи на військово-облікову спеціальність випускників", - наголосили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Слід зазначити, що раніше було військово-політичним керівництвом Росії було прийняте рішення про дострокові випуски курсантів вищих військових навчальних закладів

"Схоже, що рука кремля дотягнулася вже й до "українців" з російськими паспортами на території тимчасово окупованої території АР Крим. Гасло сталінських часів "всё для фронта! всё для победы!" стосується не тільки бурятів, якутів, деенерівців та еленерівців, а і всіх, кого не шкода. Жителі Криму поступово стають тими, кого не шкода", - зазначили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стенд з відібраними у солдатів РФ гаджетами зробили в окупованому Криму: Бояться, що ЗСУ коригують вогонь по телефонах. ФОТО

Автор: 

Крим (14127) курсанти (129)


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Топ коментарі
+18
"Зато нема війни" кричали крисчанє у 2014-му.

Палучітє, распішитєсь...
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14.09.2022 17:29
+11
Яка чудова новина! Вб'ємо всіх придурків щоб не встигли дати потомство. Без них Крим буде кращим місцем для відпочинку українців.
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14.09.2022 17:34
+9
Правильно.
Чем раньше их утилизируют, тем лучше для всех.
ЗСУ-меньше сопутствующие потери, мамкам-жигули белые и пинджак с отливом, нелорослям-земля стекловатой
RiP
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14.09.2022 17:35
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А нахімовців у грудні? Покажіть їм до грудня де раки зимують. Дніпро жалко
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14.09.2022 17:28 Відповісти
Всем *****!!
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14.09.2022 17:28 Відповісти
"Зато нема війни" кричали крисчанє у 2014-му.

Палучітє, распішитєсь...
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14.09.2022 17:29 Відповісти
Так -так прямо на крейсер "мац-ква" їх відправляйте!
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14.09.2022 17:30 Відповісти
Будет по Гашеку. Обалдевшие от такой чести нахимовцы на экзаменах будут отвечать: «Поцелуйте меня в задницу», после чего получат диплом об успешном окончании, погон и извещение об отправке на фронт. А, ещё про поздравления забыл
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14.09.2022 17:31 Відповісти
Яка чудова новина! Вб'ємо всіх придурків щоб не встигли дати потомство. Без них Крим буде кращим місцем для відпочинку українців.
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14.09.2022 17:34 Відповісти
Правильно.
Чем раньше их утилизируют, тем лучше для всех.
ЗСУ-меньше сопутствующие потери, мамкам-жигули белые и пинджак с отливом, нелорослям-земля стекловатой
RiP
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14.09.2022 17:35 Відповісти
Це ж треба було закінчити морське училище, аби здохнути командиром взводу динирійців під Бахмутом.
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14.09.2022 17:39 Відповісти
Подрастающая вата, которая через лет 30 начнет туже ***** что сейчас у нас.
Отправляйте уже их на перегной, нечего нашим потомкам опять с этим разбираться
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14.09.2022 17:55 Відповісти
Правильно кораблей у них уже нет поэтому всех гардемаринов на йух в пехоту пусть командирами взводов служат…. Хотя это их всеравно не спасёт поскольку КРИМ ЦЕ УКРАЇНА!!!
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14.09.2022 18:47 Відповісти
Ізиц вері бьютіфуль!
Хтіли послужить росії?
Послужете!
У якості середньостатистичного відсотка хомо-фаршу, про який навіть ніхто не згадає...
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14.09.2022 19:17 Відповісти
знову полетіли з неба камені? крисчані, ви недоумки.
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14.09.2022 19:53 Відповісти
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14.09.2022 19:57 Відповісти
Браво!!! І ловіть каменюки з нема....вибачте хаймарси!
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14.09.2022 20:18 Відповісти
Тішилися, бо прийшла московія, про каміння з неба -думали жарт. Московія втече залишивши замість каміння купу трупів, ваших трупів.
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14.09.2022 21:32 Відповісти
 
 