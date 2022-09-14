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Новини Війна
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На тлі війни 100 тис. дітей виписали з інтернатних закладів України, тепер не можуть розшукати близько 26 тис. з них

діти

До 24 лютого в Україні була мережа з понад 700 інтернатних закладів, у яких перебували понад 100 000 дітей: приблизно 4000 з них - діти-сироти.

Про це Радіо Свобода розповіла Аксана Філіпішина, представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання прав дитини та сім’ї, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЮНІСЕФ, близько половини з тих дітей, що перебували в інтернатних закладах України, мають інвалідність.

У зв'язку з війною майже 100 000 дітей відправили до своїх сімей або передані опікунам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 384 дитини загинули в Україні через агресію РФ, понад 749 - поранені, - Офіс Генпрокурора

У Національній соціальній сервісній службі України, яка наглядає за дотриманням прав дитини, заявили, що зробили "все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я дітей і не залишити їх в епіцентрі бойових дій"

Проте працівники із захисту дітей та міжнародні організації повідомили агенції Reuters, що вони стурбовані відсутністю інформації чи ведення записів відповідними відомствами про те, де перебувають діти.

Згідно з даними проєкту "Підтримка державних реформ в Україні" (SURGe), канадського урядового агентства, яке фінансується урядом Канади і уклало контракт з Національною соціальною сервісною службою, державна система обліку в Україні не була в змозі відстежувати дітей, яких відправили додому з інтернатних закладів.

Натомість у базі даних містилася загальна інформація, наприклад, чи є у дітей брати й сестри, інвалідність чи право на усиновлення. Ситуація з веденням записів ускладнювалася також тому, що ці установи підпорядковувалися трьом різним міністерствам, а відповідальність була розподілена на 24 регіони, сказав представник SURGe.

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Україна та ЮНІСЕФ все ще намагаються розшукати близько 26 000 інших дітей.

Автор: 

діти (5044) розшук (650) інтернат (65)


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Діти це майбутнє української незламної нації,держави саме тому про них потрібно турбуватись.26000 зникли... Таке байдуже ставлення неприпустимо...
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14.09.2022 17:38 Відповісти
Кому ті діти портібні в Україні. Точно не міністерству мін соц політики. їм на дітей наплювати. Ось так 26 тис дітей зникли кудись. Але ж ні, неможна давати дітей іностранцям на всиновлення. АЛЕЖ Дійсно, навіщо дітям мама та тато. Нехай в дит будинках зростають або *********** під час війни, або рашка нехай їх вивезе до себе . Щоб всі знали, в Україні ДО ВІЙНИ було 100 тисяч дітей в буд малютки та дит будинках!!! За кордоном черги на всиновлювання дітей. А в Україні діти зростають без батьків. Для дитини саме найважливіше щоб сімья була щоб любили а на них державі начхати. Ось правда
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14.09.2022 19:21 Відповісти
Увага , звертаюся до наших українських хакерів , та тролям !! Входимо через TOR браузер , або через щось інше , та починаємо самі шукати наших дітей ---" многодетная мать Мария Львова-Белова усыновила 16-летнего подростка из Мариуполя " Наших сонечок по всій рашці розкидали , і в бурятії , і в ...
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14.09.2022 19:38 Відповісти
Це так зелена сволота готувалась до війни, навіть дітей сиріт не вивезли з дитбудинків, висіти їм і тим дебілам хто їх підтримує на каштанах разом з головним зеДебілом.
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14.09.2022 21:25 Відповісти
понад 100 000 дітей: приблизно 4000 з них - діти-сироти

Тобто від понад 96 тис. дітей відмовились живі батьки. Тоді аніскільки не дивує відкриття совковою владою очного навчання у школах, куди українські батьки позбуваються надаєдлівих дітішек, чтоби німішалі бухать...
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15.09.2022 09:52 Відповісти
 
 