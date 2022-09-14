На тлі війни 100 тис. дітей виписали з інтернатних закладів України, тепер не можуть розшукати близько 26 тис. з них
До 24 лютого в Україні була мережа з понад 700 інтернатних закладів, у яких перебували понад 100 000 дітей: приблизно 4000 з них - діти-сироти.
Про це Радіо Свобода розповіла Аксана Філіпішина, представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання прав дитини та сім’ї, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ЮНІСЕФ, близько половини з тих дітей, що перебували в інтернатних закладах України, мають інвалідність.
У зв'язку з війною майже 100 000 дітей відправили до своїх сімей або передані опікунам.
У Національній соціальній сервісній службі України, яка наглядає за дотриманням прав дитини, заявили, що зробили "все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я дітей і не залишити їх в епіцентрі бойових дій"
Проте працівники із захисту дітей та міжнародні організації повідомили агенції Reuters, що вони стурбовані відсутністю інформації чи ведення записів відповідними відомствами про те, де перебувають діти.
Згідно з даними проєкту "Підтримка державних реформ в Україні" (SURGe), канадського урядового агентства, яке фінансується урядом Канади і уклало контракт з Національною соціальною сервісною службою, державна система обліку в Україні не була в змозі відстежувати дітей, яких відправили додому з інтернатних закладів.
Натомість у базі даних містилася загальна інформація, наприклад, чи є у дітей брати й сестри, інвалідність чи право на усиновлення. Ситуація з веденням записів ускладнювалася також тому, що ці установи підпорядковувалися трьом різним міністерствам, а відповідальність була розподілена на 24 регіони, сказав представник SURGe.
Україна та ЮНІСЕФ все ще намагаються розшукати близько 26 000 інших дітей.
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