Папа Франциск на зустрічі з представниками РПЦ: Релігія не може виправдовувати війну
Виступаючи на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій у столиці Казахстану Нур-Султані 14 вересня, Франциск закликав присутніх об’єднатися в засудженні війни та релігійних виправдань для неї.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.
"Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру і ніколи - війни", - сказав Франциск у вступній промові, не згадуючи Росію чи Україну.
Папа наголосив, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла війни". Що можна вважати слабо завуальованою критикою Російської православної церкви, яка підтримала президента Володимира Путіна під час його неспровокованого вторгнення в Україну.
Патріарх Кирил, який висловився на підтримку Путіна та вторгнення, мав бути присутнім на конференції, але відмовився від участі напередодні. Проте делегація РПЦ бере участь у заході.
"Якщо Творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе віруючими, можемо погодитися на знищення цього життя?" - запитав Папа, який на початку року застеріг Кирила від того, що він став "вівтарником" Путіна.
"Ніколи не виправдовуймо насильства. Ніколи не дозволяймо, щоб священне використовувалося профанами. Священне ніколи не повинно бути опорою для влади, а влада - опорою для священного!" - сказав понтифік.
Сам Кирил звернувся до конгресу із зачитаним на засіданні посланням, де він попереджав про проблеми, спричинені "спробами побудувати світ без опори на моральні цінності".
Він критикує секулярний менталітет Заходу, говорячи, що "конфлікт в Україні" був посіяний іноземними загрозами російським кордонам, водночас зображуючи конфлікт як боротьбу проти іноземного ліберального істеблішменту, що нібито вимагає від країн проведення гей-парадів як плату за допуск до світу надмірного споживання і свободи.
"Ці спроби призвели не тільки до втрати поняття справедливості в міжнародних відносинах, а й до жорстокого протистояння, військових конфліктів, поширення тероризму та екстремізму в різних куточках світу", - зазначив Кирил у своєму посланні.
Серед іншого, повідомляється, що Франциск під час візиту вже зустрівся з делегацією РПЦ.
Нагадаємо, Конгрес у Нур-Султані збирає християн, іудеїв, мусульман, буддистів, індуїстів та представників інших конфесій серед 100 присутніх делегацій, щоб обговорити роль релігії в розвитку людства в сучасному світі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сейчас у католической церкви кризис, так как люди в 15-20 лет реально не понимают, почему они должны сидеть на посту, отдавать кому-то свои заработанные деньги и еще платить за вещи типа брака или похорон. И папа Римский пытается поднять аудиторию у верующих других конфессий (православных то есть), а не у атеистов или агностиков, что имеет выше шансов на успех.
А на данный момент РПЦ - это та штука, где за 50000 долларов США продают место в церкви и без этой суммы никогда не назначат, но при этом говорят, что вы ее отобьете за год, даже если будете бездельничать. Не облагается налогами, бесплатно выбивается недвижимость дорогущая в центре города уже не взяткой, а те ми же кадыровцами как ни странно, продается китайский мусор за пятидесятикратную цену от цены закупки. Забавно смотреть на фотографии РПЦшных икон, крестов и других вещей, которые в Китае лежат на складах рядом с игрушками или может пластиковыми членами для других клиентов.
1. Яка нація засновувала НКВД.
2. Яка релігія була у наших предків до "православной", і що в вашому розумінні вони означають.
Дякую.
Тобто жили за заповідями Сина Божого, не відправляючи служби за грецькими канонами. про це є свідчення літописця, що поляни закон поважають і чекають благословення від батьків, а не як лісові люди (типу кацапів) умикають дівицю на ігрищах. По суті як насильники.
Інше свідчення, що коли полонений (можливо грек) відбув покарання за агресію в складі іноземного війська, то його через скільки там років ( як бачите рабства не було) відпускали додому. а він спитав: можна я останусь у вас жити? і додав, що ніде не зустрічав таких чесних і порядних людей. То по Вашому це не хрестияни?
І ще одне: наші предки ніколи не приносили кроваву жертву - достатньо булло спалити пшеничного снопа. Про це теж є свідчення у Геродота. Те, що якісь кияни хотіли принести в жертву хрестиянина, то в Києві жили безліч представників різних релігій. Як Ви думаєте - представники якої хотіли принести в жертву юнака?
А то шо володимир "хрестив русь", то він хотів визнання візантійських попів. Бо мав види на Царгород.
От, якби це була зустріч спецслужб, тоді - зовсім інша справа!
але, як бачимо, окремі провідники християн не гидують зустрічатися навіть з московськими сатаністами.