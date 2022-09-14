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Новини Війна
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Папа Франциск на зустрічі з представниками РПЦ: Релігія не може виправдовувати війну

франциск

Виступаючи на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій у столиці Казахстану Нур-Султані 14 вересня, Франциск закликав присутніх об’єднатися в засудженні війни та релігійних виправдань для неї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

"Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру і ніколи - війни", - сказав Франциск у вступній промові, не згадуючи Росію чи Україну.

Папа наголосив, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла війни". Що можна вважати слабо завуальованою критикою Російської православної церкви, яка підтримала президента Володимира Путіна під час його неспровокованого вторгнення в Україну.

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Патріарх Кирил, який висловився на підтримку Путіна та вторгнення, мав бути присутнім на конференції, але відмовився від участі напередодні. Проте делегація РПЦ бере участь у заході.

"Якщо Творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе віруючими, можемо погодитися на знищення цього життя?" - запитав Папа, який на початку року застеріг Кирила від того, що він став "вівтарником" Путіна.

"Ніколи не виправдовуймо насильства. Ніколи не дозволяймо, щоб священне використовувалося профанами. Священне ніколи не повинно бути опорою для влади, а влада - опорою для священного!" - сказав понтифік.

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Сам Кирил звернувся до конгресу із зачитаним на засіданні посланням, де він попереджав про проблеми, спричинені "спробами побудувати світ без опори на моральні цінності".

Він критикує секулярний менталітет Заходу, говорячи, що "конфлікт в Україні" був посіяний іноземними загрозами російським кордонам, водночас зображуючи конфлікт як боротьбу проти іноземного ліберального істеблішменту, що нібито вимагає від країн проведення гей-парадів як плату за допуск до світу надмірного споживання і свободи.

"Ці спроби призвели не тільки до втрати поняття справедливості в міжнародних відносинах, а й до жорстокого протистояння, військових конфліктів, поширення тероризму та екстремізму в різних куточках світу", - зазначив Кирил у своєму посланні.

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Серед іншого, повідомляється, що Франциск під час візиту вже зустрівся з делегацією РПЦ.

Нагадаємо, Конгрес у Нур-Султані збирає християн, іудеїв, мусульман, буддистів, індуїстів та представників інших конфесій серед 100 присутніх делегацій, щоб обговорити роль релігії в розвитку людства в сучасному світі.

Автор: 

Кирил (452) РПЦ (511) Папа Франциск (177)


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Топ коментарі
+14
как там путенские миллиарды в банке Ватикана, не жмут?
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14.09.2022 17:48
+12
Навіть якщо цей Франциск прозріє і одягне шаровари з вишиванкою...його вихідку з Ірина+Ірена...та і відспівування руської пропагандистки прощати не можна
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14.09.2022 17:38
+11
Как он мог вообще сатанистами встретиться ?
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14.09.2022 17:37
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Не пишіть більше про цього прислужника...Підтримкою Х йла дорогу в рай не побудуєш
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14.09.2022 17:36 Відповісти
КДБЕШНИК ХЙЛО ТРИЧІ !!! Мав особисті зустрічі з оцим завербованим
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14.09.2022 19:38 Відповісти
Как он мог вообще сатанистами встретиться ?
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14.09.2022 17:37 Відповісти
Поїхав сказати їм в лице, що вони не праві та забрати нові інструкції + чемоданчик
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14.09.2022 17:39 Відповісти
Навіть якщо цей Франциск прозріє і одягне шаровари з вишиванкою...його вихідку з Ірина+Ірена...та і відспівування руської пропагандистки прощати не можна
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14.09.2022 17:38 Відповісти
по чьом опіум,для народа?
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14.09.2022 17:38 Відповісти
Гадский Папа
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14.09.2022 17:40 Відповісти
"Священне ніколи не повинно бути опорою для влади, а влада - опорою для священного!" - а москалі кажуть: "вся влада від Бога"...
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14.09.2022 17:41 Відповісти
Вся РПЦ до 1960-го года все существование была просто хапающими деньги и промывающими мозги попами, да и католики последние 500 лет не сильно лучше были, но лучше. Библия - это крайне полезная книга, в которой написано, как надо жить, чтобы не умереть в пустыне от испорченного мяса или грязной воды, что было крайне необходимо в те годы. А также много основ политики и жизни в социуме, написано очень хорошо для тех лет. Но ряженые в халатах к религии и Богу отношения не имеют. РПЦ после 60-го года - КГБшная структура для управления холопами, примерно как и воровские официальные сходки, тоже переделанные под контроль КГБ. С 90-ых годов это уже мафия и ФСБ объединенная структура, власть и деньги.

Сейчас у католической церкви кризис, так как люди в 15-20 лет реально не понимают, почему они должны сидеть на посту, отдавать кому-то свои заработанные деньги и еще платить за вещи типа брака или похорон. И папа Римский пытается поднять аудиторию у верующих других конфессий (православных то есть), а не у атеистов или агностиков, что имеет выше шансов на успех.

А на данный момент РПЦ - это та штука, где за 50000 долларов США продают место в церкви и без этой суммы никогда не назначат, но при этом говорят, что вы ее отобьете за год, даже если будете бездельничать. Не облагается налогами, бесплатно выбивается недвижимость дорогущая в центре города уже не взяткой, а те ми же кадыровцами как ни странно, продается китайский мусор за пятидесятикратную цену от цены закупки. Забавно смотреть на фотографии РПЦшных икон, крестов и других вещей, которые в Китае лежат на складах рядом с игрушками или может пластиковыми членами для других клиентов.
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14.09.2022 19:26 Відповісти
Добре розуміння. Якщо можна питання:
1. Яка нація засновувала НКВД.
2. Яка релігія була у наших предків до "православной", і що в вашому розумінні вони означають.
Дякую.
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14.09.2022 19:47 Відповісти
Яка у Ваших - я не знаю. А в наших - полян було хрестиянство. але не догматичне, а практичне.
Тобто жили за заповідями Сина Божого, не відправляючи служби за грецькими канонами. про це є свідчення літописця, що поляни закон поважають і чекають благословення від батьків, а не як лісові люди (типу кацапів) умикають дівицю на ігрищах. По суті як насильники.
Інше свідчення, що коли полонений (можливо грек) відбув покарання за агресію в складі іноземного війська, то його через скільки там років ( як бачите рабства не було) відпускали додому. а він спитав: можна я останусь у вас жити? і додав, що ніде не зустрічав таких чесних і порядних людей. То по Вашому це не хрестияни?
І ще одне: наші предки ніколи не приносили кроваву жертву - достатньо булло спалити пшеничного снопа. Про це теж є свідчення у Геродота. Те, що якісь кияни хотіли принести в жертву хрестиянина, то в Києві жили безліч представників різних релігій. Як Ви думаєте - представники якої хотіли принести в жертву юнака?
А то шо володимир "хрестив русь", то він хотів визнання візантійських попів. Бо мав види на Царгород.
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14.09.2022 21:02 Відповісти
Свій до своїх по своє...
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14.09.2022 17:42 Відповісти
А який стосунок має РПЦ до релігії?
От, якби це була зустріч спецслужб, тоді - зовсім інша справа!
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14.09.2022 17:43 Відповісти
цікаво тому Папі банк Ватікану не тисне? Там Пу тримає свої чималі статки!
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14.09.2022 17:45 Відповісти
как там путенские миллиарды в банке Ватикана, не жмут?
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14.09.2022 17:48 Відповісти
рептилоиды расшифровались
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14.09.2022 19:22 Відповісти
Оце, що прогундявів гундяй він з біблії почерпнув? Більш схоже на кремлівську методічку, ніж на біблейську мудрість. Він хоч ії відкривав, біблію?
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14.09.2022 17:49 Відповісти
Та ти що. А як щодо хрестових походів? Забув вже?
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14.09.2022 18:01 Відповісти
Папа, який говорить про найвищу цінність життя, не осуджуючи очевидних убивць , гівнюк...
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14.09.2022 18:18 Відповісти
Пізно Кирил Римський, чи ти Папа Римський, ти вже сам виправдав, згодував калотиків брехнею. То яка може бути тобі віра?
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14.09.2022 18:53 Відповісти
Попи там, де віна - віна там, де попи.
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14.09.2022 19:02 Відповісти
Отакої, оказується кадирівців, дагестанців, татар, башкир, бурят, тувинців, харизматів, язичників і т.п. і тих самих католиків, які за гроші поперлися вбивати українців "благословив" Патріарх Кирило. А що Папини ксьондзи кажуть з приводу того, що його віряни за гроші вбивають, грабують, ґвалтують в Україні? Чому він не звертається до своєї пастви а проголошує лише якісь натяки? І чому всі кажуть лише про Кирила, але повне мовчання про тих, хто на цьому фото стоїть поруч і так чи інакше, а дехто навіть більш жорсткіше, підтримали війну проти України.
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14.09.2022 19:05 Відповісти
представители Масковскага Сатаната внимательно выслушали Папу
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14.09.2022 19:48 Відповісти
А яке РПЦ-КГБ взагалі має відношення до релігії ?
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14.09.2022 20:09 Відповісти
як на мене - хрестияни не повинні брати участь в такому конгресі взагалі. як очільники бізнесових організацій - це зрозуміло. Як провідники певної моралі, певної філософії - вони не мають нічого спільного з іншими різними релігіями. Бо ті не вірять у Сина Божого і його заповіді. Про це прекрасно кажуть слова першого псалому Давида.
але, як бачимо, окремі провідники християн не гидують зустрічатися навіть з московськими сатаністами.
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14.09.2022 21:18 Відповісти
Антихрист знову запропонував Україні попросити вибачення у паРашки за бунт проти "братерства" ⁉️
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14.09.2022 21:54 Відповісти
 
 