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Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна у секретаріаті Кабміну: "Це була ціла мережа"

кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду, якого засудили наприкінці серпня.

"Наприкінці серпня його засудили до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна та відшкодуванням усіх витрат на проживання у СІЗО. Це гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила. Він працював заступником керівника секретного відділу та мав доступ до секретних документів. Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами прем’єра, зловмисник був не один, це була ціла мережа.

Шмигаль повідомив, що один із підозрюваних встиг утекти за кордон як біженець, і нині тривають заходи щодо повернення його до країни.

Також деякі шпигуни пішли на угоду зі слідством і будуть засуджені з легшими покараннями, сказав він.

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Серед іншого прем'єр повідомив, що засуджений співробітник секретного відділу, якого затримали на початку війни, передавав різні матеріали ворогові, але оскільки СБУ виявила його завчасно, досить тривалий період відбувалася спецоперація, коли йому передавали інформацію з дезінформацією.

"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому", - повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, працівника секретаріату Кабінету Міністрів України, який 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го до 2022-го з перервою в п’ять років, було засуджено до 12 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, ім'я засудженого - Василь Мехеда. Йго захисник подав апеляцію. Питання обміну свого клієнта адвокат не виключає.

Що ж до спільників-колег засудженого урядовця Кабміну, то видання припускало, що може йтися про затриманих у середині березня двох українських чиновників.

Це завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина.

Автор: 

Кабмін (14065) шпигунство (984) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+39
Ще б шпигунів у ОП викрили би - ціни вам не було би!
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14.09.2022 18:27
+34
Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність

Шмигаль приколюється??
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14.09.2022 18:37
+23
Нормально Шмигаль зашмигалив -"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому" І кому пристане ця локшина? А як же проспали напад зо всіх боків, коли реальна розвідка Англії і США криком кричали про напад? Кого ви хочете обдурити?
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14.09.2022 18:42
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Ще б шпигунів у ОП викрили би - ціни вам не було би!
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14.09.2022 18:27 Відповісти
Нормально Шмигаль зашмигалив -"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому" І кому пристане ця локшина? А як же проспали напад зо всіх боків, коли реальна розвідка Англії і США криком кричали про напад? Кого ви хочете обдурити?
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14.09.2022 18:42 Відповісти
так в кабмине значит всех кротов нашли - пора подниматься на следующий уровень в офис зеленского-ермака
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14.09.2022 19:27 Відповісти
ОПшні шпигуни встигли злити кабмінівських і так себе вберегти)
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14.09.2022 18:47 Відповісти
Кормушка одна..... ОП избавляется от конкурентов....
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15.09.2022 13:19 Відповісти
Якщо Малюк знайде доказуху на дермака і Татарова - я йому все пробачу.
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14.09.2022 18:54 Відповісти
Менять только на Азов
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14.09.2022 18:30 Відповісти
Шмигаля міняти, єрмака і зелю
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14.09.2022 20:09 Відповісти
От зарази відкосили від фронту окопів та кулі межи очі
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14.09.2022 22:14 Відповісти
міняємо тільки тулуб, голову лишаємо собі
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14.09.2022 18:32 Відповісти
Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність

Шмигаль приколюється??
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14.09.2022 18:37 Відповісти
нє, просто їбанько
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14.09.2022 19:00 Відповісти
Т.есть , был назначен уже вашими 🤢🤡👹, как и НАУМОВ-Баканов,Деркач в ЭНЕРГОАТОМ ИПРОЧИЕ ГНИДЫ И ПРЕДАТЕЛИ⁉️
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14.09.2022 19:04 Відповісти
А прочитати всю статтю і зрозуміти - нє? Не виходить?
"...оскільки СБУ виявила його завчасно, досить тривалий період відбувалася спецоперація, коли йому передавали інформацію з дезінформацією..."
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14.09.2022 19:13 Відповісти
читала..текст змінено
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14.09.2022 20:33 Відповісти
То чи не з вагнерівцями саме так і було ! Хто передавав, що передавав, кому передавав, це ми зрозуміли. А насмілюсь спросить, хто і скільки отримував, і в яких "асигнаціях" ?
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14.09.2022 20:41 Відповісти
Чули про контроль суспільства за діяльністю державних спецслужб в цивілізованих країнах ?
От коли депутат ВР якого обрав Я , розкаже , що він перевірив СБУ і підтверджує , що СБУ виявило крота три роки тому , тоді я повірю. А до того СБУ для мене залишиться зграєю , які тільки вміють збирати данину з експортерів горіхів . Що і підтверджується вартістю автомобілів на парковці по вул. Володимирівській. До речі , 85% офіцерів СБУ в Криму в 2014 році присягнули Путіну.
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14.09.2022 22:10 Відповісти
Усі хто подався з КГБ у 1991 в СБУ і далі служили в КГБ-ФСБ
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14.09.2022 22:16 Відповісти
"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому", - повідомив Шмигаль.

Так його тоді не карати треба, а нагородити! Зеленський, ау! Є кандидат на орден Богдана Хмельницького.
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14.09.2022 23:12 Відповісти
Шмыгаль, так там вас как собак не резанных, начиная с ОП, кабмин( в полном составе) и орава СН в Раде!!!!!!
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14.09.2022 18:37 Відповісти
А як же їх перевіряли доблесні СБУ? Наскільки відомо в поліції на місцях в самому задрипаному селі людині, яка відповідає за реєстрацію і відправлення таємних документі, здається називається РСО, так виносять мізки, що мама не горюй. На одну працівницю приїзжає 3-5 офіцерів СБУ на джипах, риються по справах декілька днів, а потім приходять до начальника і вимагають, щоб він розпорялдився, щоб скласти на цю працівницю якийсь адмінпротокол в суд за любий простурок, якого немає, але їм потрібно, чи то по завишенню секретності, чи заниженню, чи десь не там стоють кома. А секретність там дуже велика, як наприклад якийсь наркоман, якого знають в тому селі навіть і собаки, надумав десь купити наркоту. Там купа повідомлень з реєстарацією, поїздка в цей же день в місто до прокурора, де йому залишають цей папірець і майже на колінах просять поставити якийсь підпис(так чи ні), бо якщо він цього не зробить, то документ втрачає силу і потрібно наступним длнем все робити спочатку.(шукати машину, бензин, охорону працівників зі зброєю, бо аезуть таємний документ) Дивуюся, як секретар Боневтіка сиділа і розглядала документи під таємним грифом не маючи допуска, ну та, що чоловік її був заступником міністра Гогілашвілі, який мав судимість, громадянин росії і був помічниклом депутата валуєва.
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14.09.2022 18:38 Відповісти
какой ужос! и кто же их туда привел???
и гундосый с ирмаком, естественно, тут не при чем.... царь хороший - бояре плохие....
кстати, Швец меня, в последнее время, этой х*ей кумарить начал.... "окружение плохое, а зеленский хороший"..., "зеленского подставили"..... человек немного далек, из-за бугра, от Украинских реалий...., х*ню несет..... зеленский - это и есть квинтэссенция всего его окружения.....
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14.09.2022 18:40 Відповісти
ВозможнотШвец просто прикидывается , он же не дурак и понимает ,что клован марионетка, но сейчас его невозможно подвинуть
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14.09.2022 19:07 Відповісти
однажды он вообще задвинул - на голову не оденешь...., типа зеленскому нужно организавать защиту, чтобы его ермак типа не грохнул..... ну не так прямо, конечно..., а так, витиевато....
я смотрю на него, думаю,- больной, что ли?
в общем, хрен его знает, о чем он думает....., а может и знает что-то....
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14.09.2022 19:15 Відповісти
это гб-шное запугивание, не обращайте внимание
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22.09.2022 18:39 Відповісти
У вас тоже дессонанс? Была целая сеть, а засудили только одного?
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14.09.2022 18:41 Відповісти
пока одного ловили, остальные, самые жирные, резко записались в волонтеры и разбежались....
в кремле уже сидят... "улыбаемся и машем ручкой!" (с)
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14.09.2022 18:46 Відповісти
Решта на бенямарафоні піарять Боневтіка)
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14.09.2022 18:48 Відповісти
...і запеклі бої на Банковій ...за допомогою краденого гранатомета...
Як казав один персонаж Гоголя: тому не треба йти шукати чорта, у кого чорт за плечима... (с) Sapienti sat.
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14.09.2022 18:41 Відповісти
А як там "кроти" з ОП почуваються? "Козирь" наприклад? Чи "не начасі"???!!!
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14.09.2022 18:42 Відповісти
Маловато будет!
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14.09.2022 18:43 Відповісти
Ха-ха-ха-ха-ха. Там 80% таких!!!
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14.09.2022 18:44 Відповісти
Після указу сталіна від 1928 року кількість українців в усіх народногосподарських та партійних органах УРСР була обмежена - не більше 15%. В минулому році кількість українців в Кабміні (і це після 30 років Незалежності!!!) була лише 15,5%, з яких 66% складали жиди, а решту кацапи, які поколіннями "вросли" в нашу систему управління. І це при тому що 80% населення є етнічними українцями... Якщо не вичистити Кабмін від жидобільшовицьких шмігалєй і шєфірів ми ніколи не станемо незалежною державою вільною від корупції.
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14.09.2022 18:47 Відповісти
Ну так їх пращури завоювали владу 1917 року і збудована стстема таким чином, що будь який елемент , що так чи інакше може загрожувати системі до реальної влади недопускається пбо ліквідовується. Що сказати система побудована успішно і нксплуатується правильно як по книзі.
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14.09.2022 19:06 Відповісти
Так. Я недавно вивчав сканкопію справи за 1932 рік мого розстріляного, а потім реабілітованого діда, який служив прапоршиком в царській армії, сам родом із міста Шепетівки на Хмельниччині. Крім всякої муйні (пару протоколів допроса якихось видуманих персонажів, що дід польський агент і критикуапа сталінську конституцію), в справі нічого. А ті персонажі по довідках, що прикріплені до справи, коли була реабілітація, сказано, що вони з'явилися в населеному пункті, ніхто їх не знав,назвали себе так, як записані в справах (бо їх протоколи є і в інших справах), а потім сіли на якусь підводу і кудись поїхали. По обліках таких немає ніде. Діда розстріляли, а на довідці особої "трійки" червоним олівцем написано - "українець, враг". Ось яка була мета - знищення українців. Я так розумію, що якщо українець, то розстріл, щоб навіть не дивилися на інші сфальшовані докази. І сьогодні нарід 73% вибрав точно таких, чи тих, чиї діди це творили у 30-х роках.
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14.09.2022 19:13 Відповісти
Якби успішно то совок був би досі живий.
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14.09.2022 19:30 Відповісти
А хто сказав, що совок у головах помер? Подивіться на результати виборів до органів влади будь-якого рівня - совок "живєє всєх живих".
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14.09.2022 20:52 Відповісти
@НБ

>В минулому році кількість українців в Кабміні (і це після 30 років Незалежності!!!) була лише 15,5%, з яких 66% складали жиди...

Щось я не догнав цю арихметику. З 15.5% "українців", ви пишете, 66% складали не-українці. Тобто власне українці серед "українців" Кабміну було лише 34%. І значить, число українців у Кабміні складає 5.27% (15.5 х 0.34)! Чи все-таки 15.5%?

Щось ви нас заплутали, шанов(на, ний).
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14.09.2022 23:22 Відповісти
Перепрошую. Помилка. Не "з яких" а решта. Тобто, 66% жидів, 15,5% українців, 1% інші (вірмени, азербайджанці і т. п.) а решта кацапи. Дякую за уважність.
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14.09.2022 23:28 Відповісти
коли не називають імена.то все це просто бла бла бла.
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14.09.2022 18:52 Відповісти
Ну если 3 года работал агент, значит при клоуне устроился , скорее всего за деньги
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14.09.2022 18:52 Відповісти
За старих шпигунів з КабМіну, нові шпигуни з СБУ отримали підвищення.
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14.09.2022 19:00 Відповісти
Ну от захочеш працювпти в секретному ввдділі тебе хер на порог примуть, а агента фсб да будь ласка щей хтось з опи подзвонить так би мовити присягне за нього
Ох немає в нас спецслужб в національно-інтересовому розумінні цього слова
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14.09.2022 19:01 Відповісти
Отож бо. В Моссаді немає мусульман. Тільки затяті і тричі перевірені сіоністи.
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14.09.2022 19:31 Відповісти
.....лет так 15 назад давали 5 лет за сруленную незаконно елочку...а тут 12 лет за ущерб государству в миллионы ....
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14.09.2022 19:01 Відповісти
срубленную
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14.09.2022 19:30 Відповісти
Три роки він працював на фсб але вчасно викрило СБУ 😀😀😀
Все що треба знати з виборів 2019
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14.09.2022 19:06 Відповісти
Три роки зливав, і три роки зелені при владі. Я чогось не здивований.
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14.09.2022 19:13 Відповісти
Сегодня зеШиыгальский день? ПЫсдыть и пЫсдыть
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14.09.2022 19:32 Відповісти
работал с 2007 по 2022

угадайте года его перерыва

"5 лет перерыва"

и когда он вернулся шпионить

"тів. Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ"
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14.09.2022 19:34 Відповісти
Так шпион или сеть?
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14.09.2022 19:40 Відповісти
Шмигло - брехло.
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14.09.2022 20:01 Відповісти
да, построить виртуальную мережу, а потом расставить по ней стрелочников...
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14.09.2022 20:03 Відповісти
Так дерьмака з татаровим і викривати не треба...заходь в оп і бери тепленькими!
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14.09.2022 20:12 Відповісти
Це була ціла мережа початок якої був від самої бабусі Віри прибиральниці і до самого...
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14.09.2022 20:30 Відповісти
Так. У владі ціла система кротів.
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14.09.2022 20:47 Відповісти
Шо невже єрмака за грати посадили?
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14.09.2022 22:26 Відповісти
Та чого тут на кофейній гущі гадати: сказано ж вам, мережу ВИКРИЛИ.

Але ж не написали, що ПРИКРИЛИ.
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14.09.2022 23:25 Відповісти
Напевно сильно демпінгував за злив інформації, і інші шпигуни його здали ФСБСБУ
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15.09.2022 09:55 Відповісти
 
 