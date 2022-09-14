Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти українським захисникам. Воїнам на фронті потрібні дрони, тепловізори і планшети, пораненим у шпиталях потрібен одяг.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди я Вас прошу допомогати!! Дуже велика ціна того, що наши армія звільнила багато українських міст від окупантів. Втрат багато. Реанімації шпиталів заповнені важко пораненими. Бійці з подвійною ампутацією, без рук та ніг, зі страшними ранами. Борти з пораненими кожного дня. Поранених сотні!! Дуже потрібно купити футболки, штани та кофти, бо в палатах вже холодно", - написала Юсупова

Також на фронт терміново потрібні: дрони Мавік 3 - ціна 88 тис. грн, дрон Мавік 3 комбо - 115 тис. грн, тепловізор з дальноміром - 82 тис. грн та планшети.

Волонтерка токаж опублікувала звіт за тиждень:

"Купила п’ять квадрокоптерів: три дрона Мавік 3 комбо - 346 500 грн, два дрона Аутел лайт- 113 400 грн. Тепловізор - 50 340 грн, тактичні навушники -23 400 грн, бінокль -10 893 грн, два планшета - 9 550 грн та 11 тис. грн

Одяг для поранених -9 800 грн, 4 200 та 12 200 грн".







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Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142



