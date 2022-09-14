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Новини Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти українським захисникам. Воїнам на фронті потрібні дрони, тепловізори і планшети, пораненим у шпиталях потрібен одяг.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди я Вас прошу допомогати!! Дуже велика ціна того, що наши армія звільнила багато українських міст від окупантів. Втрат багато. Реанімації шпиталів заповнені важко пораненими. Бійці з подвійною ампутацією, без рук та ніг, зі страшними ранами. Борти з пораненими кожного дня. Поранених сотні!! Дуже потрібно купити футболки, штани та кофти, бо в палатах вже холодно", - написала Юсупова 

Також на фронт терміново потрібні: дрони Мавік 3 - ціна 88 тис. грн, дрон Мавік 3 комбо - 115 тис. грн, тепловізор з дальноміром - 82 тис. грн та планшети.

Волонтерка токаж опублікувала звіт за тиждень:

"Купила п’ять квадрокоптерів: три дрона Мавік 3 комбо - 346 500 грн, два дрона Аутел лайт- 113 400 грн. Тепловізор - 50 340 грн, тактичні навушники -23 400 грн, бінокль -10 893 грн, два планшета - 9 550 грн та 11 тис. грн

Одяг для поранених -9 800 грн, 4 200 та 12 200 грн".

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених 03

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених. ФОТО


Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених 04

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених 05
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту та одягу для поранених 06

Автор: 

допомога (8294) волонтери (1328) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
+10
Закинув, скільки зміг..
Син, старлей, поранений, вже виписали і знову на передок...В Дніпрі лежав - трохи привділи, бо з нуля привезли - все розрізали на ньому, в трусах залишився. Щоб не волонтери, так би до Львівського шпиталю і їхав би. С тих пір - пенсія приде, кидаю по волонтрах і сім'ям на похорон. Де вдінуть, де вдінуть в останній раз наших синочків, братиків в чоловікив. Не соромтесь і не ігноруйте перевести скільки зможете... Перемога ЗА НАМИ, українці !
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14.09.2022 19:07
+7
Сукии зелені! Для чого ви там сидите???? Вся армія тримається на волонтерах!!!! Щоб вас там розірвало в тих кабінетах на шмаття!!!
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14.09.2022 18:57
+3
+1000 грн
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14.09.2022 19:15
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Сукии зелені! Для чого ви там сидите???? Вся армія тримається на волонтерах!!!! Щоб вас там розірвало в тих кабінетах на шмаття!!!
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14.09.2022 18:57 Відповісти
Прізвище волонтерки мене особисто, скажемо так, не надихає...
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14.09.2022 19:02 Відповісти
Я думаю Цензор херні непровіреної не буде поширювати, тому закинув
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14.09.2022 20:21 Відповісти
Прізвище тут ніпричому.Пані Юсупова давно відома волонтер з часів Майдану.Зараз сам + та всіх закликаю,по можливості,звісно.Народ повинен бути з армією !
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14.09.2022 21:09 Відповісти
Можливо, але я тепер упереджений.
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14.09.2022 23:05 Відповісти
Боже, сколько денег то надо. И понадобится еще. Вместо этого 7 месяцев держат (и без призыва даже) каких-то толстяков или больных парней, но кто мог бы работать айтишником или банкиром (да даже и врачом) в ЕС, зарабатывая по 5-10 тысяч евро в месяц. Которые мог бы абсолютно добровольно присылать на конкретные дела, даже лучше не деньги, а именно готовую покупку с серийным номером, потребовав затем ее сфоткать на фронте, чтобы было хорошо видно, что ее не украли, а вот деньги украсть куда проще. Просто разрешить выезд с условием высокооплачиваемой работы, проверять которую надо не липовой справкой или купленным за бабки приглашением, а сдачей в залог квартиры, дома или машины, которые будут конфискованы и проданы, если не будут поступать каждый месяц такие-то платежи или покупки готовые с отчетом.
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14.09.2022 19:03 Відповісти
Хорошо излагаешь, завлекательно. Так ты в Польше - банкир или врач? с зарплатой , которую не имеют и местные специалисты, при том, что наши дипломы в Европе не засчитываются и имеется безработица.
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15.09.2022 01:03 Відповісти
Закинув, скільки зміг..
Син, старлей, поранений, вже виписали і знову на передок...В Дніпрі лежав - трохи привділи, бо з нуля привезли - все розрізали на ньому, в трусах залишився. Щоб не волонтери, так би до Львівського шпиталю і їхав би. С тих пір - пенсія приде, кидаю по волонтрах і сім'ям на похорон. Де вдінуть, де вдінуть в останній раз наших синочків, братиків в чоловікив. Не соромтесь і не ігноруйте перевести скільки зможете... Перемога ЗА НАМИ, українці !
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14.09.2022 19:07 Відповісти
+1000 грн
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14.09.2022 19:15 Відповісти
+
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14.09.2022 19:15 Відповісти
Боляче та прикро за наших героїв і героїнь...
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14.09.2022 19:23 Відповісти
+
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14.09.2022 20:19 Відповісти
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14.09.2022 20:26 Відповісти
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14.09.2022 21:48 Відповісти
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14.09.2022 22:12 Відповісти
+
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14.09.2022 22:15 Відповісти
Такое впечатление, шо токо на волонтёрах, та на пожертвованиях армия и держиться. +. Интересно, шо идёт от казны? Не оружие и не обмундирование так хоть еда?
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15.09.2022 01:35 Відповісти
 
 