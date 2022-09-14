У Совєтському Калінінградської області РФ скасували святкування дня міста через те, що на Харківщині ліквідовано надто багато місцевих військових

У Совєтському Калінінградської області РФ скасували святкування дня міста через те, що на Харківщині загинуло надто багато місцевих військових. Замість свята будуть похорони.

Про це повідомив голова Совєтського міського округу – виконуючий повноваження голови окружної Ради депутатів Григорій Соколовський, пише журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Святкування Дня міста Совєське скасовано. ... Причина – напружена ситуація у зоні бойових дій та загибель наших земляків, які виконували військовий обов'язок", - повідомив він жителям міста.

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