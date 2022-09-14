У Совєтському Калінінградської області РФ скасували святкування дня міста через те, що на Харківщині ліквідовано надто багато місцевих військових
У Совєтському Калінінградської області РФ скасували святкування дня міста через те, що на Харківщині загинуло надто багато місцевих військових. Замість свята будуть похорони.
Про це повідомив голова Совєтського міського округу – виконуючий повноваження голови окружної Ради депутатів Григорій Соколовський, пише журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Святкування Дня міста Совєське скасовано. ... Причина – напружена ситуація у зоні бойових дій та загибель наших земляків, які виконували військовий обов'язок", - повідомив він жителям міста.
Топ коментарі
+46 Alex Sav #513490
показати весь коментар14.09.2022 18:47
+30 Василий СПРУТ
показати весь коментар14.09.2022 18:53
+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.09.2022 18:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-В результате удара русскими крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям на Карачунском водохранилище в Кривом Роге, резко повышается уровень воды в реке Ингулец.
оборзенияобозрения.С салютом.
Нацепите на черенок швабры их портреты и проведите акцию "Подохший полк можем повторить".
Или слабо?
можна з мордобоєм
Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
а вот плешивый,- реально крутой пацан! на день освобождения Изюма от орков и новое, нерабочее колесо обозрения открыл, и грандиозный салютище закатил! вот это я понимаю!
-----------------------------------------------
Ах ви ж кацапські виродки, Хто на вас нападав, що вам треба захищатися? Чума на всіх вас та ваших нащадків!
Все як москалі ********** 👍
Хто ж на кого напав?
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!...
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!...
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!"
Губернатор Воронежской области написал в своем https://t.me/gusev_36/928 Telegram-канале о том, что масштабного празднования Дня города 17 сентября в столице региона в этом году не будет.
«Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни», - написал Гусев, добавив, что не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий.
А вам який подобається більше? "До" чи "після"?
Белые Лады Калины из-за санкций ЕС Литва НЕ ПРОПУСКАЕТ!
Новости читайте на сайте города!
Чмосква вон в суббота салютовала Победе ЗСУ и по шву не разошлась!
ПОКА