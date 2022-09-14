Законопроєкт, що дозволяє виїзд за кордон на умовах гарантованої фінансової підтримки ЗСУ, зареєстровано в Раді

Депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу зареєстрував у парламенті законопроект щодо можливості виїзду чоловіків за кордон у воєнний час за умови сплати гарантійного внеску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

У пояснювальній записці депутат пише, що в Україні зареєстровано високий рівень безробіття - 35%. "Громадяни можуть і повинні працювати на економіку (а отже, й обороноздатність) — роботою в тилу чи за кордоном", - вважає Мазурашу.

У разі ухвалення проекту чоловіків за кордон випустять за умови внесення гарантійної оплати до державного банку 13 тис. грн. З цього внеску сума, що дорівнює податкам із мінімальної зарплати (близько 2700 грн), щомісячно перераховуватиметься на рахунок ЗСУ.

Також від охочих виїхати чоловіків потрібно надати письмове підтвердження добровільного обов'язку поповнювати цей рахунок на ту ж суму податків, поки чоловік перебуває за кордоном.

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