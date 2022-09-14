Законопроєкт, що дозволяє виїзд за кордон на умовах гарантованої фінансової підтримки ЗСУ, зареєстровано в Раді
Депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу зареєстрував у парламенті законопроект щодо можливості виїзду чоловіків за кордон у воєнний час за умови сплати гарантійного внеску.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
У пояснювальній записці депутат пише, що в Україні зареєстровано високий рівень безробіття - 35%. "Громадяни можуть і повинні працювати на економіку (а отже, й обороноздатність) — роботою в тилу чи за кордоном", - вважає Мазурашу.
У разі ухвалення проекту чоловіків за кордон випустять за умови внесення гарантійної оплати до державного банку 13 тис. грн. З цього внеску сума, що дорівнює податкам із мінімальної зарплати (близько 2700 грн), щомісячно перераховуватиметься на рахунок ЗСУ.
Також від охочих виїхати чоловіків потрібно надати письмове підтвердження добровільного обов'язку поповнювати цей рахунок на ту ж суму податків, поки чоловік перебуває за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
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Справа ж не в цьому, а в тому, що ЗЕлені ***** вичавлюють бабло з українців на всьому, на чому можуть.
1. ***ЛЮЛЕЙ ОТ ЕВРОСОЮЗА И СОВЕТА ЕВРОПЫ И ВЕНИЦИАНСКОЙ КОМИССИИ
2. НА СТОП ПОСТАВЯТ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТРАНШИ ПОМОЩЬ В ТОМ ЧИСЛЕ И ОРУЖИЕ
3. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЕЗДА ИЗ ЗА ДЕНЕГ ЧАСТИ БЕЖЕНЩЕВ ПРИВЕТ К КОЛЛАПСУ И НАПРЯЖЕНКИ СО СТАНАМИ ЕС и Европы...
4.Судебные иски к Украине в ЕСПЧ поставят Украину в идиотское положение и также массовые обращение в странах Европы от наших граждан с заявлениями о ПМЖ именно по политическим моьтивам станут тем о чем мечтает Путин и росси срачь и сканады между Ес и Украиной... кто бы этому Мазурашу по бошке то дал для уразумения или эта падаль выполняет заказ резиновой Оппы Вовы????
срочно до лікаря треба
Только за залог квартиры (без детей, чисто чистой квартиры в собственности), авто или дома, который конфискуют и продадут, если не будет выплат. И требованием платить нормальную сумму денег или, как альтернативный и более удобный вариант, присылать обвес на оружие, тактическую одежду и многое другое, что продается в ЕС иногда дешевле, чем можно купить по помощи, а прислать элементарно наземной доставкой. И это легко отследить по серийнику или QR-коду, сфоткав помощь на фоне Изюма или Луганска через пару недель, например.
И сумма должна быть в процентах. И с отсрочкой на 2 месяца, так как надо сначала адаптироваться, побегать по квартирам, много проблем решить, залог оставить арендатору чуть ли не год. Лучше дать отсрочку, чтобы человек нормально устроился на работу, а затем получать реально большую помощь.
В тилу - зрозуміло. А за кордоном як вони працюватимуть на НАШУ економіку? Чи ці "юристи" сподіваються на такі ж перерахування заробітчан у валюті, що були до повномаштабного вторгнення? А може вони будуть віддавати зароблені за кордоном гроші своїм сім'ям, які зараз знаходяться у вимушеній еміграції десь там, за кордоном? Ці "законодавці" дійсно дибіли чи живуть десь у паралельному всесвіті???
"У разі ухвалення проекту чоловіків за кордон випустять за умови внесення гарантійної оплати до державного банку 13 тис. грн." Джерело:
Офіційна (мінімальна) ставка хабаря озвучена. Далі - торги з конкретними "відповідальними" особами
так було на початку війні, коли зєля ховався за окупацією Гостомеля, Бучі, Ірпеня!
Давно пора учиться думать ПРАГМАТИЧЕСКИ и искать выгоду во всём абсолютно, отметая менее выгодное в пользу более выгодного.
Если 1000 человекам дать автомат - они даже село вряд ли отобьют. А сказать тебе сколько можно накупить амунишки, жратвы и оружия на ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН которые заплатит эта тысяча уклонистов ?
Поэтому инициатива вполне годная. Если у человека есть работа, позволяющая ему платить 10к-20к в месяц на нужды армии - ему ни в коем случае нельзя давать автомат в руки, пусть воюет гривной.
Військові,які їдуть на навчання за кордон теж повинні гроші кидати в карман Єрмаку,чи з народу повищитують на карман?У зеленого монстра щупальця ростуть і все крадуть.
1. Вісім мільйонів в ВСУ нахєр непотрібно.
2. Що робити з 3-4 мільйонами безробітних які нахєр не потрібні в ВСУ і сидять без грошей - зараз прийдуть рахунки за комуналку, ціни піднімуться відсотків на 25%, ці люди будуть безмежно "вдячні" що їх тупо морять голодом. Це дуже серйозний прошарок людей яким держава нічим допомогти не може і тримає тупо в заручниках.
Україні потрібен чіткий мобілізаційний план - тобто вже держава має розуміти кого їй мобілізувати зараз і в майбутньому. Ці люди вже мають проходити навчання і мають бути взяті на забезпечення держави і саме вони будуть основою майбутньої професійної армії.
А збирати як наросіянці аби кого щоб в окоп кинути - це не мобілізаційний план, це кацапська херня собача.
нам не потрібно держать у заперті всіх чоловіків
набрать резерв 100-150тис
а остальним коли єсть робота за кордоном то хай їдуть
тільки щоб перетнути кордон потрібне зобовязання
через 2 місяці повідомленя про працевлаштування
кожний місяць внесок мінімум 150євро
і при фос-мажорі срочно повернутись до країни
і нехай спокійно заробляють гроші для себе і країни
їм до лампочки країна
тільки б висери свої про поганого президента Зеленського
і гарного Порошенка публіковать
"... написав колонку в «Українській правді» про своє бачення щодо заборони на виїзд чоловікам з України у воєнний час. Отримав дуже багато відгуків. ...Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети. Я - за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоджі воюємо? Я переконаний, що захищати батьківщину - це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші. Решта мають заробляти та утримувати сім'ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту. "
Олександр Данилюк