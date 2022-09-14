Депутата Київради Погребиського викликали до суду у справі щодо облиття нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою

Депутата "Європейської Солідарності" в Київраді Олександра Погребиського та активіста Ігоря Чепкасова викликали до суду у справі щодо облиття народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина зеленкою.

Про це повідомив Погребиський, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина… Нагадую, справа стосується облиття народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою… Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову… А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось відпочатку війни з фігурантами цієї справи… На скільки мені відомо Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів (не впевнений, але здається у Правому Секторі). Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України і різні джерела повідомляю різну інформацію стосовно місцязнаходження, одні кажуть, що Білорусі інші, що в рф…, але не велика різниця", - розповів він.

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"Цякавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09.березня 2022 року… і я з‘явився, бо виконую свої процесуальні забов‘язання, але суддів, що там суддів…суд був зачинений…Нагадаю, що наприклад депутати київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання…., а ось суд просто був закритий", - додав Погребиський.

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