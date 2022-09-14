УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини
8 019 110

Депутата Київради Погребиського викликали до суду у справі щодо облиття нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою

погребиский

Депутата "Європейської Солідарності" в Київраді Олександра Погребиського та активіста Ігоря Чепкасова викликали до суду у справі щодо облиття народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина зеленкою.

Про це повідомив Погребиський, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина… Нагадую, справа стосується облиття народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою… Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову… А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось відпочатку війни з фігурантами цієї справи… На скільки мені відомо Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів (не впевнений, але здається у Правому Секторі). Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України і різні джерела повідомляю різну інформацію стосовно місцязнаходження, одні кажуть, що Білорусі інші, що в рф…, але не велика різниця", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки. ФОТОрепортаж

"Цякавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09.березня 2022 року… і я з‘явився, бо виконую свої процесуальні забов‘язання, але суддів, що там суддів…суд був зачинений…Нагадаю, що наприклад депутати київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання…., а ось суд просто був закритий", - додав Погребиський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Восьмеро нардепів на вчорашньому засіданні Ради не засудили "визнання" "ЛДНР" та не підтримали санкції проти РФ. СПИСОК

Депутата Київради Погребиського викликали до суду у справі щодо облиття нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО Погребиський не обливав нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, а просто був присутній на акції протесту, вимагаємо його звільнення, - "ЄС"

Автор: 

суд (11653) Волошин Олег ОПЗЖ (38) Погребиський Олександр (17)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
судді-зрадники на волі..а ви чім займаетесь?? назвати?? чому я маю оплачувати це все гавно??
показати весь коментар
14.09.2022 19:15
+46
Зрадники з ОП сказали суддям-зрадникам посадити патріотів за те що образили депутатів-зрадників.
показати весь коментар
14.09.2022 19:28
+37
Берите пацанов из подразделения и приходите
показати весь коментар
14.09.2022 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Для довідки судді отримують більшу з/п ніж військові ,але життям вони не ризикують!
показати весь коментар
14.09.2022 22:53 Відповісти
ЦЕ ДНО !!!
показати весь коментар
14.09.2022 23:12 Відповісти
Украина победит и после этого надо провести ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ судей, прокуроров и прочей здоты... с запретом обнуленным вообще заниматься правовой практикой...
показати весь коментар
15.09.2022 03:01 Відповісти
Касательно ОПЗЖ надо наоборот открывать дела о ********* зеленкой. Мог облить и не облил - отвечай по закону.
показати весь коментар
15.09.2022 07:45 Відповісти
Тисячі й тисячі військових злочинів, колаборанти, розкрадання гуманітарки вагонами й контейнерами. Але такі дрібниці не завадять нашим славетним суддям займатися реально важливими справами. Якщо звинувачують депутата від ЄС, все інше може й почекати.
показати весь коментар
15.09.2022 07:47 Відповісти
А Волошин на якому фронті?
показати весь коментар
15.09.2022 10:20 Відповісти
Так в чому проблема

Хай прийде в повному спорядженні.Хочу подивитись як су(ки)дді будут приймати рішення.
показати весь коментар
14.01.2023 04:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 