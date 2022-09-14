До кінця року в армії РФ з імовірністю 30-40% може статися колапс, - ексмаршал ВПС Британії Стрингер
Маршал Королівських військово-повітряних сил Великої Британії у відставці Едвард Стрингер вважає, що з імовірністю 30-40% російська армія може зазнати колапсу, а українська – здобути перемогу до Різдва (тобто кінця грудня).
Про це Стрингер заявив в інтерв’ю Sky News у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"На мою думку, Росія вже не зможе відновити свої збройні сили з тим, щоб перехопити ініціативу й знову почати наступ. Тож зараз ми спостерігаємо за розгортанням подій і, сподіваюсь, Зеленський буде в тому становищі, щоб почати переговори на вигідних умовах і, можливо, навіть перемогти всі російські сили, що вторглися в його країну", – сказав військовий.
Стрингер визнав, що раніше вважав найбільш імовірним варіант, за якого повномасштабна війна Росії проти України затягнеться до наступного року, але останні події на фронті змінили ситуацію.
"Не хочеться бути тим, хто каже, що все це завершиться до Різдва, але, гадаю, зараз можливий варіант, що російські збройні сили можуть зазнати колапсу… Ймовірність – 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна та путінізму, а Захід має ретельно обміркувати про те, яким буде світ у постпутінську добу", – додав Стрингер.
Будь ласка, зачекайте...
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Я тут трохи кацапську пресу погортав... зацікавило шо там в ********.
"В XIX веке Россия фактически спасла независимость США."
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Ось-ось захід розвалиться повністю. Капіталізм загніває.
останется максимум два процента особо упоротых.....
там уже разборки начались не шуточные.....
вот, здесь можно послушать, если интересно:
https://twitter.com/i/status/1569928754906169344
https://twitter.com/i/status/1569929579481165825
Що вони всі як папуги зарядили: переговори, переговори. Давайте більше зброї, а ЗСУ знають як говорити.
ЕрмакА на гиляку
Від України був боневтік, єрмак, сивоха...
див. відео з 0:40 хв. https://www.youtube.com/watch?v=xAW1wHdoTxk
ТОМУ пропоную заборонити раше мати армію на 100 років
Ми ся в ар`i себе тулим,
Того ми не знали,
Що не були ними предки,
Вiд них ся цурали.
Предкiв ар`iв нашi предки
За братiв ся мали,
Тiльки згодом тее браття
В Схiд сепарувало.
В Сходi тi сепаратисти
Аркаiм зваяли,
А як в дупу припекло,
В Iндiю втiкали.
Там тi нашi втiкачi
Ар`ями й назвались.
Тiльки згодом мiж тубiльцiв
В хiндi худко вбрались.
Що ж лишилося вiд ар`iв?
-Саки-скiфи,тюрки
I сармати, i аланцi,
I татро-турки.
Ой, ся ж мене тее бавить,
Ми ся в ар`iв тулим...
Знай! Пенджабцi, ар`iв внуки,
Предкiв геть забули.
Ар`i нам брати не були,
Як ви зрозумiли.
А далекi iх нащадки
Ще й в Ордi ходили.
Грабували нашi землi
Й шляк у нас трафляли(отримувати iнсульт , з нiмецкого)...
Москалi у нас ордою,
Те не дошукали.
Мають знати супостати,
Ар`i нашi милi,
Ви знайдете в Украiнi
Всi своi могили.
ЗЫ... Не тулiмося до ар`iв:
Ар`i - всi в могилi.
Ми ж шануймось в свому плем`i,
В Украiнi милiй...
наше украинское дело самое главное победить, уничтожить кацапов на поле боя
Кому можна довірить таку відповідальність?
Треба звільнити всі території і тільки тоді починати переговори.
Особи,які в Київській області домовлялись,не підходять.
Адже кацапів почали чавити,враз виникли переговори.
Ми їх давим далі,не зупиняємось,якщо є чим.
А далі подивимось,будем вирішувати...
война настоящая - просто у рашки кишка тонка оказалсь