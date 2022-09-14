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Голова ВООЗ про пандемію COVID-19: Ми ще не там. Але кінець видно

коронавирус,covid-19,коронавірус,covid,ковид,ковід,омікрон,омикрон

Світ ніколи не був у кращому становищі, щоб покласти край пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив у середу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Reuters.

"Ми ще не там. Але кінець видно", — заявив Гебреєсус.

Зазначається, що це є найбільш оптимістичною оцінкою ВООЗ відтоді, як вона оголосила міжнародний надзвичайний стан у січні 2020 року та почала описувати COVID-19 як пандемію через три місяці.

Через вірус, який з'явився в Китаї наприкінці 2019 року, померли майже 6,5 мільйона людей і заразилися 606 мільйонів. Він сколихнув світову економіку та перевантажив системи охорони здоров’я.

Читайте: Смертність від COVID-19 у світі збільшилася на 35% за останній місяць, - ВООЗ

Поширення вакцин і методів лікування допомогло знизити смертність і госпіталізацію, а штам "Омікрон", який з'явився наприкінці минулого року, викликає менш важкий перебіг захворювання. Смертність від коронавірусу минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року, повідомляє ВООЗ.

Утім, Гебреїсус нагадав країнам про необхідність зберігати пильність і порівняв пандемію з марафонським забігом.

За його словами, країни повинні ретельно переглянути свої політики для посилення боротьби як із COVID-19, так і з майбутніми вірусами, сказав голова ВООЗ. Він також закликав країни вакцинувати 100% населення, які належать до груп високого ризику, та продовжувати тестування на коронавірус.

У ВООЗ також заявили, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

"Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними підштамами "Омікрону" або навіть різними штамами, що викликають занепокоєння", - сказала старший епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхов.

Також читайте: В Україні починається нова хвиля COVID-19, - головний санлікар Кузін

"Літня хвиля COVID-19, викликана штамом Omicron BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами", — сказав представник Європейської комісії.

Представники охорони здоров’я США заявили, що пандемія ще не закінчилася, але нові бівалентні вакцини знаменують важливий зсув у боротьбі з вірусом. Вони прогнозують, що одна щорічна вакцина, схожа на щеплення від грипу, повинна забезпечити високий ступінь захисту та повернути країну ближче до нормального стану.

Автор: 

ВООЗ (770) пандемія (126) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Ізраїльські і багато інших світових лікарів визнали,що самими найкращими ліками від корони ,як і від будь якого вірусу є не прививки,котрі доказали свою неефиктивність,а укріплення людського імунітету.Якщо ВОЗ на халяву сподобалися харчі від вірусу,то вони вірусом ще довго будуть годувати весь світ.Гебрейсус ,н,,,куй разом з вірусом
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14.09.2022 21:06
+9
Цей "ковід" ще довго не закінчиться.
Різні дармоїди звикли плотно харчєваться.
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14.09.2022 21:00
+7
Не слід забувати, що казало це лівацьке чмо про українських біженців.
Очевидно на кого працює цей любитель світового комунізму та кремлівських грошей.
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14.09.2022 21:12
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Тedros! Show must go-on! Meet the COVID-23!
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14.09.2022 20:52 Відповісти
Цей "ковід" ще довго не закінчиться.
Різні дармоїди звикли плотно харчєваться.
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14.09.2022 21:00 Відповісти
...кінець, кажеш, видно? То застібни ширинку
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14.09.2022 21:06 Відповісти
Ізраїльські і багато інших світових лікарів визнали,що самими найкращими ліками від корони ,як і від будь якого вірусу є не прививки,котрі доказали свою неефиктивність,а укріплення людського імунітету.Якщо ВОЗ на халяву сподобалися харчі від вірусу,то вони вірусом ще довго будуть годувати весь світ.Гебрейсус ,н,,,куй разом з вірусом
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14.09.2022 21:06 Відповісти
ну вони ж не уточнюють, чий кінець..
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14.09.2022 21:08 Відповісти
кінець фінансування ВОЗ - це кінець вірусу ,його смерть (це точно)
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14.09.2022 21:13 Відповісти
І де ти почуло цю *****, на тіктокє чи у бабусь біля під'їзду?
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15.09.2022 10:12 Відповісти
по рашистському матюку,зразу можна визначити,що людина тричі привилася індійським шмурдяком, котрий не дав ради з коронавірусом але агресивне хамство спрогресувало.Не слухай матюки біля підїзду,читай краще що пишуть вчені.(тік - токер з підїзду) -(Медицинское сообщество Израиля признало невозможность дальнейшей
борьбы с коронавирусом и предложило вернуться к идее приобретения
естественного иммунитета. Об этом на днях заявил председатель
Ассоциации врачей Израиля, профессор Хагай Левин. Доктор считает, что
«любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна». К
позиции израильских докторов невольно присоединились губернаторы ряда
американских штатов.
Израильские газеты наперебой пишут о новой, уже пятой волне
коронавирусной эпидемии и о высокой степени заразности так напугавшего
Европу и США омикрон-штамма.)-Більше не варто щось пояснювати ,все одно що горохом ,об стіну...
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15.09.2022 14:53 Відповісти
Шапочку з фольги зніми, в тебе перегрів порожнини між вухами
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15.09.2022 15:52 Відповісти
Ну. ми ще тут))) Коронавірус )))
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14.09.2022 21:07 Відповісти
... мы еще не там... это вам не здесь...
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14.09.2022 21:11 Відповісти
Не слід забувати, що казало це лівацьке чмо про українських біженців.
Очевидно на кого працює цей любитель світового комунізму та кремлівських грошей.
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14.09.2022 21:12 Відповісти
Денег хочет.
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Не можна ж їм просто так взяти і перестати брехати, бо грошей в такому разі точно не буде ніяких.
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14.09.2022 21:43 Відповісти
Нажаль - в мене мама зараз ще хворіє на цю гидоту, правда вже виздоровлює.

Цього разу було набагато легше, ніж в минулий раз, ще на самому початку.

Але проблема в тому, що цього разу прийшлось дуже довго вмовляти лікарів дати направлення на тест, і добре що таки домоглась цього, бо вчасно розпочали специфічне лікування.
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Досі не набридло...?
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14.09.2022 21:31 Відповісти
Израильтяне разработали средство лечения ковида Амор18. Эффективен на разных стадиях заболевания у всех возрастных групп 100%. Похоронили их изобретение ибо оно сводило на нет всю прививочную лабуду по зарабатыванию денег. Не видишь еще конец?
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14.09.2022 21:41 Відповісти
Знаємо: склянка з малиною+20 крапель корвалолу на ніч.
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14.09.2022 22:10 Відповісти
Денех хотите? А вот фигу вам. Кто-то очень круто нажился на этих прививках, которые кололи всем принудительно
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14.09.2022 21:42 Відповісти
Опять этот эфиоп со своим концом. Иди под коровой руки мой, лишенец.
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14.09.2022 22:22 Відповісти
Рад за главу ВОЗ, что конец ему уже виден, пусть продолжает худеть.
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14.09.2022 22:27 Відповісти
🤡🤡🤡
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15.09.2022 07:45 Відповісти
 
 