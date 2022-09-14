Голова ВООЗ про пандемію COVID-19: Ми ще не там. Але кінець видно

Світ ніколи не був у кращому становищі, щоб покласти край пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив у середу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Reuters.

"Ми ще не там. Але кінець видно", — заявив Гебреєсус.

Зазначається, що це є найбільш оптимістичною оцінкою ВООЗ відтоді, як вона оголосила міжнародний надзвичайний стан у січні 2020 року та почала описувати COVID-19 як пандемію через три місяці.

Через вірус, який з'явився в Китаї наприкінці 2019 року, померли майже 6,5 мільйона людей і заразилися 606 мільйонів. Він сколихнув світову економіку та перевантажив системи охорони здоров’я.

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Поширення вакцин і методів лікування допомогло знизити смертність і госпіталізацію, а штам "Омікрон", який з'явився наприкінці минулого року, викликає менш важкий перебіг захворювання. Смертність від коронавірусу минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року, повідомляє ВООЗ.

Утім, Гебреїсус нагадав країнам про необхідність зберігати пильність і порівняв пандемію з марафонським забігом.

За його словами, країни повинні ретельно переглянути свої політики для посилення боротьби як із COVID-19, так і з майбутніми вірусами, сказав голова ВООЗ. Він також закликав країни вакцинувати 100% населення, які належать до груп високого ризику, та продовжувати тестування на коронавірус.

У ВООЗ також заявили, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

"Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними підштамами "Омікрону" або навіть різними штамами, що викликають занепокоєння", - сказала старший епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхов.

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"Літня хвиля COVID-19, викликана штамом Omicron BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами", — сказав представник Європейської комісії.

Представники охорони здоров’я США заявили, що пандемія ще не закінчилася, але нові бівалентні вакцини знаменують важливий зсув у боротьбі з вірусом. Вони прогнозують, що одна щорічна вакцина, схожа на щеплення від грипу, повинна забезпечити високий ступінь захисту та повернути країну ближче до нормального стану.