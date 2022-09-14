Співвідношення втрат України та Росії в ході контрнаступу ЗСУ складає 1 до 10, - Данілов
Співвідношення втрат захисників України та військ Російської Федерації за час контрнаступу Збройних сил України складає 1 до 9, а то й 1 до 10.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Тобто, на одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив він.
Проте, за словами Данілова, завдяки ефективному виконанню українськими захисниками завдань у випадку з контрнаступом у Харківській області все вийшло з точністю до навпаки.
Секретар РНБО наголосив, що Україна ламає стереотипи не лише у військовій справі.
"Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства", – зауважив Данілов, підкресливши, що далеко не кожна країна в Європі здатна на здійснене Україною, адже в історії воєн є багато випадків, коли вони просто складали зброю.
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ми би пораділи...
але це безцінне, єдине і неповторне, що втрачають наші Герої... чиїсь діти, сини, кохані, батьки...
ото вірно про таких говорять - краще б жувало, ніж розмовляло
Тому я і зробив такий висновок а тут вилазить цей пан в чорному і співає пісень
Це досить провокативне питання яке нав'язує пропаганда росії, мовляв у вас великі втрати нащо це вам.
И это превосходство украинцев над русскими ломает все стереотипы в России. Как может быть хохол выше нас по уму, интеллекту, военному делу? Разрыв шаблона.
всі ці казки про чисельність військ для наступу
кількість зброї та втрати при наступі українці перетворили на мотлох нікчемний
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
Вчора на Цензорі була стаття
"Представники розвідувальних кіл США вважають, що після успішного контрнаступу України на окупованій Харківщині російські війська, можливо, будуть змушені віддати й інші захоплені ними території."
Тобто, наче все добре, але у кінці статті написано, хто помітив:
" ... очікувати на прорив українських військових можна і в районах Херсона та Маріуполя, але воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку."
Скільки треба? 100? 1000? 100500? Нє вапрос. Баби єсчьо наражают івєстіций в будущій автамабіль.
https://www.youtube.com/watch?v=nXIdmW4Hau0