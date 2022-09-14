Співвідношення втрат України та Росії в ході контрнаступу ЗСУ складає 1 до 10, - Данілов

Співвідношення втрат захисників України та військ Російської Федерації за час контрнаступу Збройних сил України складає 1 до 9, а то й 1 до 10.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тобто, на одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив він.

Проте, за словами Данілова, завдяки ефективному виконанню українськими захисниками завдань у випадку з контрнаступом у Харківській області все вийшло з точністю до навпаки.

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Секретар РНБО наголосив, що Україна ламає стереотипи не лише у військовій справі.

"Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства", – зауважив Данілов, підкресливши, що далеко не кожна країна в Європі здатна на здійснене Україною, адже в історії воєн є багато випадків, коли вони просто складали зброю.