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Новини Війна
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Співвідношення втрат України та Росії в ході контрнаступу ЗСУ складає 1 до 10, - Данілов

данілов

Співвідношення втрат захисників України та військ Російської Федерації за час контрнаступу Збройних сил України складає 1 до 9, а то й 1 до 10.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тобто, на одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив він.

Проте, за словами Данілова, завдяки ефективному виконанню українськими захисниками завдань у випадку з контрнаступом у Харківській області все вийшло з точністю до навпаки.

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Секретар РНБО наголосив, що Україна ламає стереотипи не лише у військовій справі.

"Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства", – зауважив Данілов, підкресливши, що далеко не кожна країна в Європі здатна на здійснене Україною, адже в історії воєн є багато випадків, коли вони просто складали зброю.

Автор: 

армія рф (17207) Данілов Олексій (1259) ліквідація (3859) РНБО (2278) знищення (7142)


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Топ коментарі
+24
якби ж то це була просто статистика...
ми би пораділи...
але це безцінне, єдине і неповторне, що втрачають наші Герої... чиїсь діти, сини, кохані, батьки...
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14.09.2022 21:53
+21
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14.09.2022 21:53
+18
Ти хто?, генштаб?, ні ти просто зелений дебіл, ніколи не говори про те що не належать до твоєї компетенції.
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14.09.2022 21:49
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Ти хто?, генштаб?, ні ти просто зелений дебіл, ніколи не говори про те що не належать до твоєї компетенції.
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14.09.2022 21:49 Відповісти
Він не просто зелений дебіл, він ше й бухгалтер при ZV.
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14.09.2022 21:56 Відповісти
Це не входить в його компетенцію тому не він про це повинен говорити, а от про те що входить в його компетенцію ми вже бачили, просрали напад на Україну, думаю тобі дурню це зрозуміло?
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14.09.2022 22:17 Відповісти
Він все знає, тількі нічого нікому не каже. Ніколи. Тількі натякає. Зробити якісь висновки можна якщо уважно відслідковувати кольорову гаму його одягу не виключаючи шкарпеток. Тож дивіться уважно.
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14.09.2022 22:32 Відповісти
Після вас і нічого добавить. Але дякую!
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14.09.2022 22:39 Відповісти
Ай, цікава думка. Якщо ти не генштаб, а секретар СНБО, то ти зелений дебіл. А інші секретарі СНБО - дебіли іншого кольору. Або присмаку. Ось, наприклад, секретар цього ж органу у 2005 році, судячи зі всього, був шоколадним дебілом. А Мирон Левицький, хоч і не секретар, проте - точно ДЕБІЛ ! Без кольору і присмаку. Звичайний .
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15.09.2022 00:17 Відповісти
Дебіл це ти, цей так усім зрозуміло як і Данілов, тобі дурнику поясню, зелений, бо замість служби прислужує, а дебіл, тому що не виконав свої прямі обов'язки перед нападом і тупо почав після 24.02 відбілювати себе і зеДебіла, А ти чучело також тупе і дурне, як правило такі дебіли як ти прикриваються патріотичними німейками, долбойоб.
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15.09.2022 07:11 Відповісти
Це той випадок, коли 2+2=5 на користь України
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14.09.2022 21:50 Відповісти
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14.09.2022 21:53 Відповісти
Красиво. Но винтовочные патроны лучше было сфоткать с лентой.
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14.09.2022 22:25 Відповісти
якби ж то це була просто статистика...
ми би пораділи...
але це безцінне, єдине і неповторне, що втрачають наші Герої... чиїсь діти, сини, кохані, батьки...
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14.09.2022 21:53 Відповісти
він якийсь довбак проводити таку порівняльну статистику...бо то наші люди..наші герої, а не статистична одиниця..

ото вірно про таких говорять - краще б жувало, ніж розмовляло
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14.09.2022 22:08 Відповісти
Данилов не хоче озвучити «статистику» по півдню? Чи там не попіаришся?..
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14.09.2022 22:09 Відповісти
а ты знаешь статистику по півдню ?
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14.09.2022 23:20 Відповісти
Ні, її не знають навіть хлопці на передовій, засекречено. Тому й питаю, чому Данилов не озвучує? Та здогадуюсь чому… і Блінкен казав нещодавно, про суттєві втрати на півдні
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14.09.2022 23:33 Відповісти
Боюся, що це навіть не статистика, а звичайна брехня.
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15.09.2022 10:16 Відповісти
а Жданов казав трохи інакше. Цифр не називав та не дуже якось райдужні інтонації були...
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14.09.2022 21:54 Відповісти
У Жданова просто совість не дозволить брехати так, як робить цей зелений чинуша.
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14.09.2022 21:59 Відповісти
жданов давно под опэшкой
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14.09.2022 22:04 Відповісти
А жданов звідки може знати? Це хто такий? Це,мабуть,той "експерт",який з телевізора доказував всім,що раша ніколи не нападе на Україну?
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14.09.2022 22:04 Відповісти
жданов как и абдристович и остальные аналитики с зе-марафона тупые хайпожеры и пиарщики - которые просто гонят беса и пустую болтовню
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14.09.2022 23:23 Відповісти
Так и я ж про это! И ещё ходят слухи,что никто из уважающих себя военных с этим треплом не общается
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15.09.2022 09:24 Відповісти
Дивлюсь регулярно, вся його аналітика базується на даних ГШ і я нечув щоб він говори про втрати при цьому наступі, окрім загально прийнятих.
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14.09.2022 22:11 Відповісти
його питали чи не виросли наші втрати оскільки ми пішли в контррнаступ. Він відповів що не виросли бо ітак були чималі (дослівно не памятаю) через значну перевагу в арті і вогняний вал яким московити виісняли наших.
Тому я і зробив такий висновок а тут вилазить цей пан в чорному і співає пісень
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14.09.2022 22:14 Відповісти
Звісно в атаці втрати збільшуються, так що в такому випадку не потрібно звільняти окуповані частини України?
Це досить провокативне питання яке нав'язує пропаганда росії, мовляв у вас великі втрати нащо це вам.
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14.09.2022 22:24 Відповісти
Харьковсо-Изюмская наступательная операция была примером реализации доктрины молниеносной войны в ее классическом трактовании - центральной движущей силой процесса стали не железо и объемы огневой мощи, а люди; их инициатива, интеллект, выучка, агрессивность и мотивация - словом, все те добродетели, которые в свое время воспитывали ведущие военные школы.
И это превосходство украинцев над русскими ломает все стереотипы в России. Как может быть хохол выше нас по уму, интеллекту, военному делу? Разрыв шаблона.
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14.09.2022 21:57 Відповісти
ми умножили на ноль догми 1941 року проведення війни
всі ці казки про чисельність військ для наступу
кількість зброї та втрати при наступі українці перетворили на мотлох нікчемний
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
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14.09.2022 22:01 Відповісти
о, всезнающий стратех вылез. Почему перешейки разминировали?
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14.09.2022 22:05 Відповісти
Operacija byla provedena na stolko bystro i gramotno sto 1 k 10 polne realnaja cifra po poteriam.
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14.09.2022 22:09 Відповісти
Після таких заяв втрачається довіра до офіційних джерел..
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14.09.2022 22:25 Відповісти
Та досить,така статистика повинна бути і це нормально. Бутусов також писав,що Харків зберіг життя багатьом
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14.09.2022 23:02 Відповісти
Не все так райдужно.
Вчора на Цензорі була стаття



"Представники розвідувальних кіл США вважають, що після успішного контрнаступу України на окупованій Харківщині російські війська, можливо, будуть змушені віддати й інші захоплені ними території."

Тобто, наче все добре, але у кінці статті написано, хто помітив:

" ... очікувати на прорив українських військових можна і в районах Херсона та Маріуполя, але воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку."
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14.09.2022 23:56 Відповісти
moskWARussia завжди воювала в стилі "можем павтаріть".
Скільки треба? 100? 1000? 100500? Нє вапрос. Баби єсчьо наражают івєстіций в будущій автамабіль.
https://www.youtube.com/watch?v=nXIdmW4Hau0
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15.09.2022 00:51 Відповісти
ну молодчага данилов... по всему видно, что с образованием у него все нормально... закончил минимум Генеральную Академию ветеринарного искусства, где на военной кафедре ему преподавали все тонкости военной науки...
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15.09.2022 02:52 Відповісти
Верю Данилову и Залужному. Они врать не станут.
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23.11.2022 18:45 Відповісти
 
 