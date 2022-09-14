Росія тихо визнала "прямі втрати" на сотні мільярдів доларів через санкції та війну в Україні, - Bloomberg
Фінансовий сектор Росії зазнав "прямих втрат" на сотні мільярдів доларів через санкції, які США і їхні союзники запровадили після рішення Володимира Путіна почати вторгнення в Україну. Підрахунок російського Мінфіну враховує втрати в фінансовому секторі, але не загальну економічну ситуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Міністерства фінансів РФ, який опинився в розпорядженні видання.
Вказані в ньому підрахунки включають наслідки суттєвого удару по фондовій біржі і банківському капіталу, а також заморожені 300 мільярдів валютних резервів Центробанку Росії. Всі ці дані були зібрані в спеціальній презентації і представлені на зустрічі чиновників найвищого рівня, яка відбулася минулого місяця і була присвячена російській відповіді на санкції. Джерела, поінформовані про деталі зустрічі, підтвердили дані, вказані в документі, який опинився в руках журналістів. Російський Мінфін відмовився давати коментар. Сам Путін в понеділок сказав в ефірі телебачення, що "Росія впевнено витримує зовнішній тиск", а економіка "стабілізується і прямує до траєкторії зростання".
Bloomberg пише, що в документі не вказана сума загальних збитків через дію санкцій. Вказані дані зосереджені на фінансовій системі і не враховують вплив запроваджених обмежень на економіку загалом. Деякі найбільш тяжкі удари, зазначені в документі, вже були пом’якшені. Наприклад, падіння індексу Московської фондової біржі MOEX в липні становило 33% у порівнянні з показником до вторгнення. Зараз ця цифра становить 20%. Банк Росії більше не публікує дані про банківський капітал. Тож відстежити ситуацію в цій сфері неможливо.
Документ також говорить про шкоду для фінансової інфраструктури. Зокрема, в ньому йдеться про обвал активів банківського сектора на 80% під тиском санкцій. Також зазначається, що був втрачений доступ до системи SWIFT і ключового обладнання і програмного забезпечення. Крім того, в документі підкреслюється, що фінансові інструменти, такі як деривативи, хеджування, євробонди, IPO "практично зникли".
Оцінки не розглядають вплив санкцій на економіку в цілому. Хоча, як пише Bloomberg, вони штовхнули Росію в рецесію, яка, швидше за все, поглибиться наступного року. Інший документ, який був представлений на зустрічі, говорить, що скорочення економіки може бути довшим і глибшим, ніж очікувалося.
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на ці гроші вони могли б тими унітазами всю рашку заставити
це тупо поржать
@assyagoremykina
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https://twitter.com/assyagoremykina/status/1569987356089892864 9 ч
Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что с борта МКС наблюдал восьмикратное численное преимущество ВСУ при балаклейском прорыве. Он и другие космонавты, по словам Артемьева, видели невооруженным глазом большое количество иностранных наёмников из Польши и США.
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/381098/
https://t.me/Ukraine_365News/36568 0:41
Шок. Российские пропагандоны рассказывают, что в освобожденном Купянске негры из пулемётов расстреливают всех, кто шевелится ..!!!! ...
Я навіть і не знаю , на якій важезній наркоті треба сидіти , щоб таке молоти .!
"Нас имеют, а мы крепчаем" и "Русский без киздюлей,
как без пряников" Это особенности национального характера.
Я не говорю о блокаде поступления еды, как ГОЛОДОМОР,
но низко каллорийная диета - для Орков, только к лючшему.