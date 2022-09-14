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Новини
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Росія тихо визнала "прямі втрати" на сотні мільярдів доларів через санкції та війну в Україні, - Bloomberg

санкції

Фінансовий сектор Росії зазнав "прямих втрат" на сотні мільярдів доларів через санкції, які США і їхні союзники запровадили після рішення Володимира Путіна почати вторгнення в Україну. Підрахунок російського Мінфіну враховує втрати в фінансовому секторі, але не загальну економічну ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Міністерства фінансів РФ, який опинився в розпорядженні видання.

Вказані в ньому підрахунки включають наслідки суттєвого удару по фондовій біржі і банківському капіталу, а також заморожені 300 мільярдів валютних резервів Центробанку Росії. Всі ці дані були зібрані в спеціальній презентації і представлені на зустрічі чиновників найвищого рівня, яка відбулася минулого місяця і була присвячена російській відповіді на санкції. Джерела, поінформовані про деталі зустрічі, підтвердили дані, вказані в документі, який опинився в руках журналістів. Російський Мінфін відмовився давати коментар. Сам Путін в понеділок сказав в ефірі телебачення, що "Росія впевнено витримує зовнішній тиск", а економіка "стабілізується і прямує до траєкторії зростання".

Також читайте: Загальна сума збитків України від розв’язаної РФ повномасштабної війни становить близько $349 млрд, - звіт Світового банку

Bloomberg пише, що в документі не вказана сума загальних збитків через дію санкцій. Вказані дані зосереджені на фінансовій системі і не враховують вплив запроваджених обмежень на економіку загалом. Деякі найбільш тяжкі удари, зазначені в документі, вже були пом’якшені. Наприклад, падіння індексу Московської фондової біржі MOEX в липні становило 33% у порівнянні з показником до вторгнення. Зараз ця цифра становить 20%. Банк Росії більше не публікує дані про банківський капітал. Тож відстежити ситуацію в цій сфері неможливо.

Документ також говорить про шкоду для фінансової інфраструктури. Зокрема, в ньому йдеться про обвал активів банківського сектора на 80% під тиском санкцій. Також зазначається, що був втрачений доступ до системи SWIFT і ключового обладнання і програмного забезпечення. Крім того, в документі підкреслюється, що фінансові інструменти, такі як деривативи, хеджування, євробонди, IPO "практично зникли".

Оцінки не розглядають вплив санкцій на економіку в цілому. Хоча, як пише Bloomberg, вони штовхнули Росію в рецесію, яка, швидше за все, поглибиться наступного року. Інший документ, який був представлений на зустрічі, говорить, що скорочення економіки може бути довшим і глибшим, ніж очікувалося.

Також читайте: Банки Латвії заморозили 80 млн євро в рамках запровадження санкцій проти РФ

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) збитки (1422) втрати (4384)


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Топ коментарі
+6
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14.09.2022 22:32
+4
Нічого,кацапи ******* санкції,вони ж їм тільки на користь
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14.09.2022 22:07
+4
... І жоден не підключити до каналізації.
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14.09.2022 22:12
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Нічого,кацапи ******* санкції,вони ж їм тільки на користь
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14.09.2022 22:07 Відповісти
уроди!

на ці гроші вони могли б тими унітазами всю рашку заставити
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14.09.2022 22:08 Відповісти
... І жоден не підключити до каналізації.
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14.09.2022 22:12 Відповісти
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14.09.2022 22:24 Відповісти
плюс ще кілька сот міліардів репарацій та контрибуцій Україні з заморожених активів у США і на Заході
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14.09.2022 22:11 Відповісти
https://youtu.be/szscQmSdIiI https://youtu.be/szscQmSdIiI

це тупо поржать
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14.09.2022 22:11 Відповісти
Тупо поржал.. )
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14.09.2022 22:51 Відповісти
Ася Горемыкина

@assyagoremykina

·

https://twitter.com/assyagoremykina/status/1569987356089892864 9 ч

Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что с борта МКС наблюдал восьмикратное численное преимущество ВСУ при балаклейском прорыве. Он и другие космонавты, по словам Артемьева, видели невооруженным глазом большое количество иностранных наёмников из Польши и США.
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14.09.2022 22:13 Відповісти
Ще я бачив, як з Галичини на схід гнали стадо тиранозаврів
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14.09.2022 22:37 Відповісти
Как только газ прекратят покупать - все пойдет веселее..
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14.09.2022 22:14 Відповісти
Сейчас нефть еще раза в 3 подешевеет, вообще им карта пойдет
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14.09.2022 22:19 Відповісти
у Грузії буде проведено референдум про відкриття другого фронту проти Росії.
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/381098/
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14.09.2022 22:23 Відповісти
В теории одобряю. А что будет с прокацапскими властями и миллионом кацапов, понаехавшими после 24 февраля? По моему грузинам надо начинать с этими двумя, чтобы потом не мешались.
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14.09.2022 22:52 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News Украина 365 | Новости | Война |

https://t.me/Ukraine_365News/36568 0:41

Шок. Российские пропагандоны рассказывают, что в освобожденном Купянске негры из пулемётов расстреливают всех, кто шевелится ..!!!! ...

Я навіть і не знаю , на якій важезній наркоті треба сидіти , щоб таке молоти .!
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14.09.2022 22:24 Відповісти
Это те самые негры, которые в 2014 на танке танцевали? 😁
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14.09.2022 22:46 Відповісти
Единственный негр в Лугандоне - идейный нацист Бенес Айо. Просьба к ВСУ из Латвии - если увидите его, валите сразу. Нам он обратно не нужен, он у нас уже успел изрядно нагадить в течении 2000ых.
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14.09.2022 22:56 Відповісти
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14.09.2022 22:32 Відповісти
В чём то они правы. Любимые пословицы в Рашке:
"Нас имеют, а мы крепчаем" и "Русский без киздюлей,
как без пряников" Это особенности национального характера.
Я не говорю о блокаде поступления еды, как ГОЛОДОМОР,
но низко каллорийная диета - для Орков, только к лючшему.
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15.09.2022 01:51 Відповісти
 
 