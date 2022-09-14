Росія тихо визнала "прямі втрати" на сотні мільярдів доларів через санкції та війну в Україні, - Bloomberg

Фінансовий сектор Росії зазнав "прямих втрат" на сотні мільярдів доларів через санкції, які США і їхні союзники запровадили після рішення Володимира Путіна почати вторгнення в Україну. Підрахунок російського Мінфіну враховує втрати в фінансовому секторі, але не загальну економічну ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Міністерства фінансів РФ, який опинився в розпорядженні видання.

Вказані в ньому підрахунки включають наслідки суттєвого удару по фондовій біржі і банківському капіталу, а також заморожені 300 мільярдів валютних резервів Центробанку Росії. Всі ці дані були зібрані в спеціальній презентації і представлені на зустрічі чиновників найвищого рівня, яка відбулася минулого місяця і була присвячена російській відповіді на санкції. Джерела, поінформовані про деталі зустрічі, підтвердили дані, вказані в документі, який опинився в руках журналістів. Російський Мінфін відмовився давати коментар. Сам Путін в понеділок сказав в ефірі телебачення, що "Росія впевнено витримує зовнішній тиск", а економіка "стабілізується і прямує до траєкторії зростання".

Також читайте: Загальна сума збитків України від розв’язаної РФ повномасштабної війни становить близько $349 млрд, - звіт Світового банку

Bloomberg пише, що в документі не вказана сума загальних збитків через дію санкцій. Вказані дані зосереджені на фінансовій системі і не враховують вплив запроваджених обмежень на економіку загалом. Деякі найбільш тяжкі удари, зазначені в документі, вже були пом’якшені. Наприклад, падіння індексу Московської фондової біржі MOEX в липні становило 33% у порівнянні з показником до вторгнення. Зараз ця цифра становить 20%. Банк Росії більше не публікує дані про банківський капітал. Тож відстежити ситуацію в цій сфері неможливо.

Документ також говорить про шкоду для фінансової інфраструктури. Зокрема, в ньому йдеться про обвал активів банківського сектора на 80% під тиском санкцій. Також зазначається, що був втрачений доступ до системи SWIFT і ключового обладнання і програмного забезпечення. Крім того, в документі підкреслюється, що фінансові інструменти, такі як деривативи, хеджування, євробонди, IPO "практично зникли".

Оцінки не розглядають вплив санкцій на економіку в цілому. Хоча, як пише Bloomberg, вони штовхнули Росію в рецесію, яка, швидше за все, поглибиться наступного року. Інший документ, який був представлений на зустрічі, говорить, що скорочення економіки може бути довшим і глибшим, ніж очікувалося.

Також читайте: Банки Латвії заморозили 80 млн євро в рамках запровадження санкцій проти РФ