Для відповіді на агресію РФ потрібно щось значно більше за "Рамштайн", - Данілов

Україна бачить потребу у створенні антипутінської коаліції на кшталт антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.

Про це в інтерв’ю польському інтернет-порталу Wirtualna Polska заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли почалася Друга світова війна, 26 країн утворили антинацистську коаліцію. Зараз ми бачимо необхідність створення антипутінської коаліції",- заявив Данілов.

Він зауважив, що відповіддю на російську збройну агресію проти України є зустріч понад 40 країн на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині. "Але йдеться про щось значно більше: про захист фундаментальних цінностей", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов нагадав, що досі є країни, які не вбачають в Росії агресора і терориста. Він зазначив, що світ врешті має зрозуміти: путін нічим не відрізняється від гітлера.

"Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а путін хоче знищити українців",- констатував секретар РНБО.

Він висловив подяку усім країнам за підтримку, але підкреслив, що має прийти повне розуміння, що боротьба з Росією – це спільна справа.

"Тим часом багато лідерів не розуміють, що таке війна. Ми платимо життями наших людей за свободу та безпеку всієї Європи, а деякі політики протиставляють війну вищим рахункам за газ",- наголосив Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО і вже зараз архітектура європейської безпеки спирається на Україну. Він зауважив, що ніхто з міжнародних партнерів не вірив в перемогу України, а "дехто з нами вже прощався".

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"Якби ми не чинили опір Росії, ніхто не знає, де були б сьогодні російські солдати. Треба було довести, що ми можемо і хочемо захищатися, але без допомоги ми цього не зробимо",- наголосив секретар РНБО.