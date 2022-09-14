УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
6 726 24

Для відповіді на агресію РФ потрібно щось значно більше за "Рамштайн", - Данілов

остін,рамштайн

Україна бачить потребу у створенні антипутінської коаліції на кшталт антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.

Про це в інтерв’ю польському інтернет-порталу Wirtualna Polska заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли почалася Друга світова війна, 26 країн утворили антинацистську коаліцію. Зараз ми бачимо необхідність створення антипутінської коаліції",- заявив Данілов.

Він зауважив, що відповіддю на російську збройну агресію проти України є зустріч понад 40 країн на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині. "Але йдеться про щось значно більше: про захист фундаментальних цінностей", - наголосив секретар РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співвідношення втрат України та Росії в ході контрнаступу ЗСУ складає 1 до 10, - Данілов

Данілов нагадав, що досі є країни, які не вбачають в Росії агресора і терориста. Він зазначив, що світ врешті має зрозуміти: путін нічим не відрізняється від гітлера.

"Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а путін хоче знищити українців",- констатував секретар РНБО.

Він висловив подяку усім країнам за підтримку, але підкреслив, що має прийти повне розуміння, що боротьба з Росією – це спільна справа.

"Тим часом багато лідерів не розуміють, що таке війна. Ми платимо життями наших людей за свободу та безпеку всієї Європи, а деякі політики протиставляють війну вищим рахункам за газ",- наголосив Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО і вже зараз архітектура європейської безпеки спирається на Україну. Він зауважив, що ніхто з міжнародних партнерів не вірив в перемогу України, а "дехто з нами вже прощався".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard

"Якби ми не чинили опір Росії, ніхто не знає, де були б сьогодні російські солдати. Треба було довести, що ми можемо і хочемо захищатися, але без допомоги ми цього не зробимо",- наголосив секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) зброя (7435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Значно більше? АСФАЛЬТ!
показати весь коментар
14.09.2022 22:20
+9
данілофф у чорному ?
показати весь коментар
14.09.2022 22:12
+9
.
показати весь коментар
14.09.2022 22:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
данілофф у чорному ?
показати весь коментар
14.09.2022 22:12 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 22:14 Відповісти
Значно більше? АСФАЛЬТ!
показати весь коментар
14.09.2022 22:20 Відповісти
дуже багато асфальту! А ще ковзанки в усіх містах і містечках узимку. Дуже дорогі ковзанки
показати весь коментар
14.09.2022 22:36 Відповісти
Ставка
показати весь коментар
14.09.2022 22:47 Відповісти
Верховного 4-разового відкосича- шашличника.
показати весь коментар
14.09.2022 23:38 Відповісти
Ми платимо життями наших людей за свободу та безпеку всієї Європи Джерело:

О*уїти… Ми - це хто?! Він (вони) ким себе вважає?!
Громадяни України, ЗСУ героїчно чинять опір ворогу за незалежність і суверенітет України. Вылив на безбекову архітектуру ЄС другорядний для нас, вони самі здатні про себе подбати
показати весь коментар
14.09.2022 22:21 Відповісти
Для продовження наступу і звільнення територій окупованих російськими загарбниками, Україна запросила у США 29 видів зброї, зокрема тактичні балістичні ракети.
показати весь коментар
14.09.2022 22:29 Відповісти
першинг надо
показати весь коментар
14.09.2022 23:59 Відповісти
.
показати весь коментар
14.09.2022 22:31 Відповісти
Антигітлерівська коаліція воювала проти Гітлера, а тут воює лише Україна.
показати весь коментар
14.09.2022 22:35 Відповісти
Все вірно говорить. Але самих розмов мало...
показати весь коментар
14.09.2022 22:41 Відповісти
Антипутлерскач Коалиция была создана на первом Рамштайне... Данилов проспись...и не бухай...стратег блин...
показати весь коментар
14.09.2022 22:43 Відповісти
В Украину с 24 февраля только США поставили вооружений на 15,5 ярда долларов, Каже Юрий Швец..и я ему верю...
показати весь коментар
14.09.2022 22:45 Відповісти
Для відповіді на агресію Росії потрібно вичистити зрадників України і агентів Кремля із вищих ешелонів влади!

Данілов, як тобі дихається серед них?!
показати весь коментар
14.09.2022 22:57 Відповісти
якщо він сам не з них...
показати весь коментар
15.09.2022 00:53 Відповісти
Взагалі, влада має визначитися, вона з кацапією воює чи "Великим крадівництвом" України продовжує займатися?!
показати весь коментар
14.09.2022 23:06 Відповісти
Антипутинська коаліція, якщо саме військова (по типу антигітлерівської), то це означає Світову війну - навряд чи наші союзники на це підуть. Більш реально - всебічна військова допомога, за далекобійними снарядами і дозволом вражати цілі на території запоребрика.
показати весь коментар
14.09.2022 23:09 Відповісти
"Але йдеться про щось значно більше: про захист фундаментальних цінностей", - наголосив секретар РНБО. Після того прорашистського лайна.котре себе проявило в Україні з початкомрашистської окупації 24 лютого ,розказувати світові про захист фундаментальних цінностей є великим "зеленим лицемірством",котре в Україні ці фундаментальні цінності і хоронить за рашистські гроші.
показати весь коментар
14.09.2022 23:14 Відповісти
Думка правильна. Українців просто може не вистачити на цю війну.
показати весь коментар
14.09.2022 23:29 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 23:44 Відповісти
эту мразь когда вижу блевать тянет- и так последних лет 15ять
показати весь коментар
15.09.2022 00:01 Відповісти
антиХуйлова коаліція вже була створена ще в 2015-му році. Без лендлізу, щоправда...

Але ця коаліція була зруйнована вами, прислугою уродів і клоуном-наркоманом з головкою ЄрZе ще в 2019-му році. Вас же попереджали: не йдіть на переговори з ****** один-на-один! Це погано кінчиться!
показати весь коментар
15.09.2022 00:43 Відповісти
Надо официально заявить о денонсации будапештского спектакля---- для начала в одностороннем порядке. Потом заявить о создании тактического Яо. Или нас рано или поздно спишут под РФ. Кстати, весной это делать будет поздно. Все это проводить через Раду. Либо сформировать комитет общественного спасения. Но он будет не легитимные. Нужны радикальные действия!
показати весь коментар
15.09.2022 09:38 Відповісти
 
 