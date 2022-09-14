Для відповіді на агресію РФ потрібно щось значно більше за "Рамштайн", - Данілов
Україна бачить потребу у створенні антипутінської коаліції на кшталт антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.
Про це в інтерв’ю польському інтернет-порталу Wirtualna Polska заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли почалася Друга світова війна, 26 країн утворили антинацистську коаліцію. Зараз ми бачимо необхідність створення антипутінської коаліції",- заявив Данілов.
Він зауважив, що відповіддю на російську збройну агресію проти України є зустріч понад 40 країн на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині. "Але йдеться про щось значно більше: про захист фундаментальних цінностей", - наголосив секретар РНБО.
Данілов нагадав, що досі є країни, які не вбачають в Росії агресора і терориста. Він зазначив, що світ врешті має зрозуміти: путін нічим не відрізняється від гітлера.
"Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а путін хоче знищити українців",- констатував секретар РНБО.
Він висловив подяку усім країнам за підтримку, але підкреслив, що має прийти повне розуміння, що боротьба з Росією – це спільна справа.
"Тим часом багато лідерів не розуміють, що таке війна. Ми платимо життями наших людей за свободу та безпеку всієї Європи, а деякі політики протиставляють війну вищим рахункам за газ",- наголосив Данілов.
Секретар РНБО також підкреслив, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО і вже зараз архітектура європейської безпеки спирається на Україну. Він зауважив, що ніхто з міжнародних партнерів не вірив в перемогу України, а "дехто з нами вже прощався".
"Якби ми не чинили опір Росії, ніхто не знає, де були б сьогодні російські солдати. Треба було довести, що ми можемо і хочемо захищатися, але без допомоги ми цього не зробимо",- наголосив секретар РНБО.
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О*уїти… Ми - це хто?! Він (вони) ким себе вважає?!
Громадяни України, ЗСУ героїчно чинять опір ворогу за незалежність і суверенітет України. Вылив на безбекову архітектуру ЄС другорядний для нас, вони самі здатні про себе подбати
Данілов, як тобі дихається серед них?!
Але ця коаліція була зруйнована вами, прислугою уродів і клоуном-наркоманом з головкою ЄрZе ще в 2019-му році. Вас же попереджали: не йдіть на переговори з ****** один-на-один! Це погано кінчиться!