Без Запорізької АЕС Україна навряд чи зможе забезпечити експорт електроенергії до ЄС, - Шмигаль

Без роботи в енергомережі Запорізької АЕС запит ЄС на постачання української електроенергії буде вкрай складно забезпечити.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ЗАЕС немає в енергомережі в Україні, звичайно, ми себе забезпечимо, але чи матимемо обсяг для експорту до Європи? – Насправді питання на сьогодні неоднозначне. Із Запорізькою маємо достатньо можливостей, без неї, скажімо так, навряд чи" – сказав прем'єр.

Шмигаль нагадав, що Запорізька АЕС має 6 блоків загальною потужністю 6 тис. МВт, проте зараз усі її блоки не працюють або перебувають у режимі холодного зупину.

"Якщо вона буде в українській мережі під українським контролем, буде безпечно працювати, у такому разі ми зможемо виконувати всі наші зобов'язання щодо експорту та підтримки Європи", - наголосив голова українського уряду.

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Шмигаль зазначив, що з приєднанням до європейської енергосистеми Україна влітку цього року отримала можливість додаткового експорту спочатку 100 МВт, потім 200 МВт, а зараз 300 МВт, які постачає до Румунії, Словаччини та Польщі. Крім того, вона експортує 265 МВт до Польщі по лінії Добротвір-Замость і понад 150 МВТ до Молдови за можливості 600 МВт.

"Ми хочемо розширити можливості нашого експорту максимально до 2700 МВт: зараз 300, а можемо і хочемо мати 2700", – заявив Шмигаль. Він зазначив, що навіть обмежений експорт дозволив держкомпанії "Укренерго" за два місяці заробити 3 млрд грн чистого прибутку.