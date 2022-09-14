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Без Запорізької АЕС Україна навряд чи зможе забезпечити експорт електроенергії до ЄС, - Шмигаль

заес

Без роботи в енергомережі Запорізької АЕС запит ЄС на постачання української електроенергії буде вкрай складно забезпечити.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ЗАЕС немає в енергомережі в Україні, звичайно, ми себе забезпечимо, але чи матимемо обсяг для експорту до Європи? – Насправді питання на сьогодні неоднозначне. Із Запорізькою маємо достатньо можливостей, без неї, скажімо так, навряд чи" – сказав прем'єр.

Шмигаль нагадав, що Запорізька АЕС має 6 блоків загальною потужністю 6 тис. МВт, проте зараз усі її блоки не працюють або перебувають у режимі холодного зупину.

"Якщо вона буде в українській мережі під українським контролем, буде безпечно працювати, у такому разі ми зможемо виконувати всі наші зобов'язання щодо експорту та підтримки Європи", - наголосив голова українського уряду.

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Шмигаль зазначив, що з приєднанням до європейської енергосистеми Україна влітку цього року отримала можливість додаткового експорту спочатку 100 МВт, потім 200 МВт, а зараз 300 МВт, які постачає до Румунії, Словаччини та Польщі. Крім того, вона експортує 265 МВт до Польщі по лінії Добротвір-Замость і понад 150 МВТ до Молдови за можливості 600 МВт.

"Ми хочемо розширити можливості нашого експорту максимально до 2700 МВт: зараз 300, а можемо і хочемо мати 2700", – заявив Шмигаль. Він зазначив, що навіть обмежений експорт дозволив держкомпанії "Укренерго" за два місяці заробити 3 млрд грн чистого прибутку.

Автор: 

енергетика (2578) Шмигаль Денис (4547) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+1
ЄС, хто не векрив - це був тонкий натяк

видавлюйте рашу з ЗАЕС дипломатичними методами.
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14.09.2022 22:29
+1
Що нам від того експорту?
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14.09.2022 22:29
+1
тсс, не підказуйте! а то зелені приймуть до виконання
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14.09.2022 22:53
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ЄС, хто не векрив - це був тонкий натяк

видавлюйте рашу з ЗАЕС дипломатичними методами.
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14.09.2022 22:29 Відповісти
Що нам від того експорту?
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14.09.2022 22:29 Відповісти
зараз в ЄС електрика по 15-20грн за кіловатт, і це ще не зима. чому б не підзаробити на продажу, якщо буде надлишок?
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14.09.2022 22:36 Відповісти
заробити кому? в кишені собі покладуть, а держава отримає дірку від бублика
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14.09.2022 22:55 Відповісти
Ну, в цьому випадку держава і отримає.
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14.09.2022 23:11 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/08/30/690949/ Енергетика Банкової. Для чого Офісу президента єдиний трейдер електроенергії
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14.09.2022 23:47 Відповісти
Так трейдер то державний, але дійсно консолідація і привілеї *********** на недобрі роздуми. Хлопці кмітливі((( Описані можливі схеми зловживання, створення прокладок і т.д. Можливо так і буде. Але то інше питання, саме тому було важливе призначення голови САП, важливий зараз конкурс НАБУ, судова реформа. Це необхідно якось зробити
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14.09.2022 23:57 Відповісти
чому ж не зможемо: ЄС - електроенергія, нам - віяловий атракціон...
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14.09.2022 22:37 Відповісти
тсс, не підказуйте! а то зелені приймуть до виконання
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14.09.2022 22:53 Відповісти
Короче, там є два хлопці, один прагматик, другий в кепкі, можуть швидко с бульбашем порішати, і буде вам світло. Всі будуть в наварі гарантовано. Електрокоридор. З
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14.09.2022 23:15 Відповісти
Украина подключена к европейской энергетической системе с 22 марта...,получается что договор этот на сегодня невыполним по элементарной проблеме...рейдерский захват станции иностранными лымарями из Питерской подворотни...
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14.09.2022 22:54 Відповісти
Захват с зеленой легкой руки
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15.09.2022 05:47 Відповісти
От і підтвердження всій цій афері з зеленою енергетикою в Європі немає ніякої зеленої енергетики, а є країни вищої раси, яким холопи мають добувати електрику на своїй землі на атомних та інших станціях...а в Норвегії буде чисте повітря) Як кажуть всі гроші наверх, а все лайно вниз
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14.09.2022 23:11 Відповісти
Не зовсім, Британія має плани по розбудові АЕС, у Франції дуже багато АЕС.
та й зелена генерація у них розвинена, просто обсяги споживання значні/ростуть.
Норвегія багата країна може і 50грн/КВт купувати.
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14.09.2022 23:19 Відповісти
Кловани є Кловани. З самого початку усім нормальним людям було зрозуміло, що всі їхні оці заяви про експорт в ЄС електроенергії - це рівень школярів другого класу. І що рашисти зроблять, щоб цього не сталося. Добре, що таких в армії, на керівних посадах, відносно мало. А то був би повний...
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14.09.2022 23:27 Відповісти
Не тыльки рашисти доклали до цього руку. Здача пывдня без оборони цьому сприяла , а потым все було решта
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15.09.2022 05:48 Відповісти
 
 