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100 кубометрів за секунду: в місці удару окупантів по Кривому Рогу спостерігається витік води

кривий,ріг

На місці удару російських окупантів по гідротехнічних спорудах в Кривому Рогу спостерігається витік води об’ємом 100 кубометрів за секунду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Щодо дій та наслідків від ракетного бомбардування гідротехнічних споруд Кривого Рогу. На місці удару спостерігається витік води 100 м кубічних за секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів", - наголосив він.

Тимошенко зауважив, що рівень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу. ВIДЕО

Також вони спостерігають і за приватним сектором, будинки якого розташовані в Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.

"Це виклик для всіх нас, але ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози", - запевнив представник ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, серйозні пошкодження зазнали гідротехнічні споруди. Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Пізніше начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що після сьогоднішнього ворожого обстрілу у Кривому Розі відновлено подачу води для населення. Він сказав, якщо вода ще комусь не дійшла у домівку, то дійде найближчим часом.

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Автор: 

Кривий Ріг (1335) обстріл (28228) вода (1176)


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Топ коментарі
+34
надо срочно ракеты 300 км
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14.09.2022 22:43
+25
а чего сразу по АЄС ? можно и нефтебазам, газопроводам, электроподстанциям...
ибо АЭС это катастрофа не районного масштаба... а перечисленное мною местное ЧП но тоже болезненное
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14.09.2022 22:56
+21
лучше 640 км
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14.09.2022 22:50
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зачем террором?

думаю в зоне досягаемости вполне 100н. закнных целей можно нафти нефтебазы/склады/аэродромы и прочее прочее.. жд узлы доставок..

вот если к примеру завтра в рашке штук 50 таких целей взлетит на воздух. там визга будет.....
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15.09.2022 00:57 Відповісти
мля, ну какие 100 куб. м. в секунду?! ну понятно Гундосик дэбил - не отличает км.кв от просто км, но видимо это заразно...

100 куб м - это 100 тонн воды в секунду! там бы уже давно весь Кривой Рог смыло от такого цунами!
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15.09.2022 01:00 Відповісти
Ніби ви маєте уявлення, скільки це 100кубів? Якщо там в дамбі діра діаметром від 3.5 до 6 метрів, то швидкість потоку води буде сягати понад 10м/сек, а це і буде дорівнювати 100тис літрів на сек.
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15.09.2022 04:27 Відповісти
Ударьте по воронежу! По водоснабжению!
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15.09.2022 02:39 Відповісти
Вообщем ясно пока у ВСУ не будет дальнобойных ракет и современной ПВО толку не будет. Эта сволочь сейчас начнет рушить мосты и бить по критической инфрастуктуре.
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15.09.2022 04:42 Відповісти
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