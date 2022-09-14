100 кубометрів за секунду: в місці удару окупантів по Кривому Рогу спостерігається витік води

На місці удару російських окупантів по гідротехнічних спорудах в Кривому Рогу спостерігається витік води об’ємом 100 кубометрів за секунду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Щодо дій та наслідків від ракетного бомбардування гідротехнічних споруд Кривого Рогу. На місці удару спостерігається витік води 100 м кубічних за секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів", - наголосив він.

Тимошенко зауважив, що рівень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу. ВIДЕО

Також вони спостерігають і за приватним сектором, будинки якого розташовані в Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.

"Це виклик для всіх нас, але ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози", - запевнив представник ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, серйозні пошкодження зазнали гідротехнічні споруди. Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Пізніше начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що після сьогоднішнього ворожого обстрілу у Кривому Розі відновлено подачу води для населення. Він сказав, якщо вода ще комусь не дійшла у домівку, то дійде найближчим часом.

Читайте також: Країна-терорист спробувала затопити Кривий Ріг, - Зеленський. ФОТО