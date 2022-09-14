Окупант про справи на фронті: "Весь день пид#расили нас, плюс "ахмат-сила" съ#бались", - перехоплення ГУР. АУДIО
Військовослужбовець РФ, який воює в Україні, розповідає дружині про ситуацію на фронті.
Про це в перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Жестко, бл#. Сначала вертушка отработала - там где сидели, снаряд стену пробил и не взорвался. Если бы прилетел и взорвался - все, до свидания нах#й. Потом миномет снес стену, где прятались, нах#й, дома, вышиб нах#й, крышу снес. Потом отбежали, когда танк, нах#й, въ#бал рядом, метрах в 15 где-то прилетело.
Плюс командир какой-то новый там, бл#, по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день пид#расили нас. Плюс "ахмат-сила" съ#бались - трусы #баные. Никакой ротации не будет у нас, нах#й", - жаліється окупант.
Топ коментарі
+30 Злий Грицько
показати весь коментар14.09.2022 23:22
+20 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар14.09.2022 23:23
+18 piligrim
показати весь коментар14.09.2022 23:19
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эту войну россии не возможно выиграть, западное оружие лучше.
так что, ваньки, бросайтесь в бега.
многиенекоторые эти записи будановского ГУР сфарганенные на коленке..
зачем такое фуфло впаривать украинцам ..
И да, если оплата у вас идет за количество постов, то ответ можно было разбить не на два, а на четыре комента, если поток сознания разделять точками.
мутныйблатной блогер пытается "постичь истину" и очеловечить ублюдков которые пытаясь выжить будут впаривать любую дичь лохам которые их слушают
еще мне очень жаль что ваш интеллектуальный уровень(если вы не бот конечно) не позволяет вам разбиратся в людях ..