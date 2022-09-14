Окупант про справи на фронті: "Весь день пид#расили нас, плюс "ахмат-сила" съ#бались", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовослужбовець РФ, який воює в Україні, розповідає дружині про ситуацію на фронті.

Про це в перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Жестко, бл#. Сначала вертушка отработала - там где сидели, снаряд стену пробил и не взорвался. Если бы прилетел и взорвался - все, до свидания нах#й. Потом миномет снес стену, где прятались, нах#й, дома, вышиб нах#й, крышу снес. Потом отбежали, когда танк, нах#й, въ#бал рядом, метрах в 15 где-то прилетело.

Плюс командир какой-то новый там, бл#, по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день пид#расили нас. Плюс "ахмат-сила" съ#бались - трусы #баные. Никакой ротации не будет у нас, нах#й", - жаліється окупант.

Також читайте: Окупант на Харківщині: "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки...", - перехоплення ГУР. АУДIО