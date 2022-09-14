Гутерріш після розмови з Путіним: Я б збрехав, якби сказав, що війна скоро скінчиться

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який провів у середу телефонну розмову з президентом РФ Путіним, вважає, що до закінчення війни в Україні ще далеко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що мир необхідний - мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. Але я збрехав би, якби сказав, що, сподіваюся, це станеться незабаром", - сказав генсек журналістам.

Він розповів, що розмовляв у середу з путіним про експорт українського зерна, висловивши сподівання, що угода, укладена 22 липня Україною, Туреччиною та росією за посередництва ООН на 120 днів, буде збережена. При цьому Гутерріш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.

За його словами, усунення перешкод, "які все ще існують щодо експорту російських добрив, є абсолютно необхідним". Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з рф через Чорне море.

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"Ми ризикуємо отримати кризу на ринку добрив. Ми маємо новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ризикуємо мати у 2022 році реальну нестачу продовольства", - пояснив Гутерріш.

Крім того, у розмові з путіним він порушив питання розслідування вибуху в Оленівській в‘язниці, внаслідок якого загинули понад пів сотні українських полонених. Гутерріш нагадав, що ООН ухвалила спрямувати місію для встановлення фактів, пов‘язаних з цією трагедією. Генсек зауважив, що відповідно до обіцянок путіна, росія не чинитиме місії жодних перешкод.

Він висловив сподівання, що всіх військовополонених обміняють.

Також Гутерріш обговорив з путіним ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.