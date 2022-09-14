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Новини Війна
19 062 39

Гутерріш після розмови з Путіним: Я б збрехав, якби сказав, що війна скоро скінчиться

гутерріш,антоніу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який провів у середу телефонну розмову з президентом РФ Путіним, вважає, що до закінчення війни в Україні ще далеко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що мир необхідний - мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. Але я збрехав би, якби сказав, що, сподіваюся, це станеться незабаром", - сказав генсек журналістам.

Він розповів, що розмовляв у середу з путіним про експорт українського зерна, висловивши сподівання, що угода, укладена 22 липня Україною, Туреччиною та росією за посередництва ООН на 120 днів, буде збережена. При цьому Гутерріш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.

За його словами, усунення перешкод, "які все ще існують щодо експорту російських добрив, є абсолютно необхідним". Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з рф через Чорне море.

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"Ми ризикуємо отримати кризу на ринку добрив. Ми маємо новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ризикуємо мати у 2022 році реальну нестачу продовольства", - пояснив Гутерріш.

Крім того, у розмові з путіним він порушив питання розслідування вибуху в Оленівській в‘язниці, внаслідок якого загинули понад пів сотні українських полонених. Гутерріш нагадав, що ООН ухвалила спрямувати місію для встановлення фактів, пов‘язаних з цією трагедією. Генсек зауважив, що відповідно до обіцянок путіна, росія не чинитиме місії жодних перешкод.

Він висловив сподівання, що всіх військовополонених обміняють.

Також Гутерріш обговорив з путіним ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

Автор: 

ООН (3338) путін володимир (23760) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+39
Если когда нибудь вам покажется что ваша жизнь бесполезная и бестолковая, вспомните что в мире есть ООН
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14.09.2022 23:23
+36
Поэтому я конченый мудацкий португальский левак призыаю вас выполнить все хотелки путлера
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14.09.2022 23:20
+22
При цьому Гутерріш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.
За його словами, усунення перешкод, "які все ще існують щодо експорту російських добрив, є абсолютно необхідним". Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з рф через Чорне море. - цитата

так вот оно где собака порылась ???
не украинское зерно... а раша аммиак... а как же санкции, дядя????
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14.09.2022 23:21
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Поэтому я конченый мудацкий португальский левак призыаю вас выполнить все хотелки путлера
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14.09.2022 23:20 Відповісти
Це неповна версія промови Гутерріша. Ще він сказав ,, виражаю бальшую азабочінасть і абеспакоєнасть". От тепер все.
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14.09.2022 23:22 Відповісти
При цьому Гутерріш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.
За його словами, усунення перешкод, "які все ще існують щодо експорту російських добрив, є абсолютно необхідним". Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з рф через Чорне море. - цитата

так вот оно где собака порылась ???
не украинское зерно... а раша аммиак... а как же санкции, дядя????
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14.09.2022 23:21 Відповісти
Неначасі...
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14.09.2022 23:25 Відповісти
Санкцій проти російських добрив нажаль не було і не планується.
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15.09.2022 00:55 Відповісти
хіба? тоді чого гутереш так кіпішує ???
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15.09.2022 09:59 Відповісти
Если когда нибудь вам покажется что ваша жизнь бесполезная и бестолковая, вспомните что в мире есть ООН
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14.09.2022 23:23 Відповісти
Вот оно что! Оказывается у Украины тоже есть краник! Аммиачный, а значит и удобрения, и - опять же продовольствие.
Вы еще, обеспокоенно-озабоченные твари перед Украиной на коленях ползать будете.
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14.09.2022 23:26 Відповісти
Зернова угода мала би бути, після виводу москальськиз військ, а щоб це зробити, потрібно погрожувати москалям і стара добра Америка,мала би прямо сказати, що по скупченям їзніх військ в Україні, будуть наноситись масовані ракетні удари. А не так як зараз, казвти, за якусь ескалацію.Москалі проти США,нічого у військовому плані не представляють.
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14.09.2022 23:26 Відповісти
я б збехав, якщо б я не збрехав попереднього разу, про те, про що сбрешу наступного....
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14.09.2022 23:26 Відповісти
1000%, цей дурбелик не усвідомлює якої шкоди завдає світу своєю нікчемною діяльністю прогинаючись перед схибленим на всю голову диктатором.
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15.09.2022 00:06 Відповісти
рубл1 не пахнуть.....
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15.09.2022 00:13 Відповісти
В попередньому повідомленні сьогодні о 20:06 було прямо сказано: "Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору" . Тобто я так розумію, що мали на уваги доступ кацапів до українських портів ніби для "експорту аміаку". А насправді для чого? Для захоплення?
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14.09.2022 23:28 Відповісти
нет они хотят что бы мы пустили фуры с амиаком в порты Одессы
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15.09.2022 00:28 Відповісти
Транзит аммиака трубопроводом Тольятти - Одесса
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15.09.2022 10:40 Відповісти
ну это вообще наглость
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15.09.2022 15:34 Відповісти
Твою харю вже всі заморилися ***** посилати. Мразота!
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14.09.2022 23:30 Відповісти
ООН уверенно идет курсои русского военного корабля. Пожелаем счастливого пути.
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14.09.2022 23:31 Відповісти
Війна триватиме доти доки ЗСУ не перебьють усіх хворих на голову нелюдей-рашистов.
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14.09.2022 23:32 Відповісти
Він вважав що нада просто пірістать стрілять.
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14.09.2022 23:33 Відповісти
В Украину они уже поставили почти 55 тыс единиц удобрений уже. Украина может отдавать бесплатно
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14.09.2022 23:33 Відповісти
До конца войны в Украине еще одни хорошие ******..ны как под Харьковом.
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14.09.2022 23:35 Відповісти
мутний дядя цей генсек.
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14.09.2022 23:36 Відповісти
Они все такие. Но этот еще мутнее. Чернее Аннана.
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14.09.2022 23:40 Відповісти
А я б збрехав, якби сказав, що ООН хоч щось вирішує в цьому світі і хоч комусь ще на хрін потрібно. Разом з секретарем.
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14.09.2022 23:47 Відповісти
Це звучить десь так: " Війна би скоро закінчилася,але ми збираємось купляти аміак, тим самим ще більше ФІНАНСУВАТИ росію, так що війна продовжиться, нам насрати на загибель українців..."
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15.09.2022 00:02 Відповісти
Типовий португальський *********.
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15.09.2022 00:02 Відповісти
що можна очікувати від генсека ООН що перетворився на торгівельного брокера
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15.09.2022 00:16 Відповісти
Я б збрехав, якби сказав, що Гутерріш не Путлерська підстилка.
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15.09.2022 00:26 Відповісти
Розказать вам парадокс?

Війну почав путін, а 100 000 чоловік воюють на 100 000 чоловік і вбивають одне одного.

Навіщо слухатись путіна, навіщо на це вестись і проводити війну?

Треба бити по винуватцю війни!
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15.09.2022 02:37 Відповісти
"Я б збрехав, якби сказав, що війна скоро скінчиться"
Бо коли пукіна повісять, хто ж цій повії платитиме?
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15.09.2022 07:20 Відповісти
Если пахнет бабосами то этот чел тут как тут.
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15.09.2022 07:29 Відповісти
Послухай но, гутерріш, досить вже у дупу пуйлу заглядати та теревені з ним розводити на тему зерно/добрива/аміак. Вже настав той час, коли треба визнавати московію країною-терористом за усі військові злочини, вчинені у Сирії та Україні та викидати її з організації, котру ти очолюєш.
Реально, твоя організація вже не об'єднує, а роз'єднує нації.
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15.09.2022 08:38 Відповісти
Це не ООН, а беззуба стара, яка окрім пошамкати , своім беззубим ротом, більше нічого не може!
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15.09.2022 09:05 Відповісти
Гутен морген господин ***** гутен так.Мі немножько стреножен вашим пиф паф ойойой.
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15.09.2022 09:27 Відповісти
 
 