Кулеба презентував главам МЗС Литви та Ірландії проєкт гарантій безпеки для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в деталях поінформував глав МЗС Литви та Ірландії Ґарбієлюса Ландсбергіса і Саймона Ковені про концепцію гарантій безпеки для нашої держави.

Про це він повідомив на спільній пресконференції в Одесі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ґабрієлюс і Саймон стали першими міністрами закордонних справ, яких я поінформував у деталях про презентовану вчора в Києві групою Єрмака-Расмуссена концепцію гарантій безпеки для України", - зауважив глава української дипломатії.

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Кулеба запевнив, що він і надалі продовжить працювати над просуванням Київського безпекового договору, і розраховує на підтримку найближчими друзями зусиль України з гарантування власної безпеки у проміжку часу до набуття Україною членства в НАТО.