Кулеба презентував главам МЗС Литви та Ірландії проєкт гарантій безпеки для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в деталях поінформував глав МЗС Литви та Ірландії Ґарбієлюса Ландсбергіса і Саймона Ковені про концепцію гарантій безпеки для нашої держави.
Про це він повідомив на спільній пресконференції в Одесі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ґабрієлюс і Саймон стали першими міністрами закордонних справ, яких я поінформував у деталях про презентовану вчора в Києві групою Єрмака-Расмуссена концепцію гарантій безпеки для України", - зауважив глава української дипломатії.
Кулеба запевнив, що він і надалі продовжить працювати над просуванням Київського безпекового договору, і розраховує на підтримку найближчими друзями зусиль України з гарантування власної безпеки у проміжку часу до набуття Україною членства в НАТО.
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Його останні дії по таких напрямах:
- меморандум замість НАТО
- розвал антирашистської коаліції через визнання помийки терористом одними союзниками і автоматичні їх санкції проти інших.
- заяви у твітері на обстріли інфраструктури замість скликання радбезу ООН
- те саме у відповідь на постачання зброї помийці замість нот
протесту чи відкликання послів Ірану та Північної Кореї
Далі паніка, але є дещо нове.
Традиційно оце: "победные реляции про победу за два дня не подтвердились", "заявления, что украинской армии нет, что их техника - консервые банки, набитые землей, оказались ложными", "кто ответит за введение президента в заблуждение", "украинская армия на границе Белгородской области", "Запад хочет нас уничтожить", "Запад хочет захватить РФ с целью овладеть ее богатствами", тощо.
Але головне не це, з цим все зрозуміло.
Вражає інше. Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньої армії "необходимо целенаправленно бить по украинским объектам инфраструктуры, электростанциям, водонапорным станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофы", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промышленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобы они там все захлебнулись".
Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми. https://gazeta.ua/blog/57885/genocid-ogolosheno-vzhe-napryamu
Є НАТО, непотрібно нічого вигадувати.
а когда миллионы начнут дохнуть от голода и холода, они опять будут верещать со всех подоляковских утюгов, как мужественно и самоотверженно "мыгатовились"!
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Від цього напряму залежить саме його ВИЖИВАННЯ!
Але, як раз українському народу ці "гарантії безпеки" покажуть в ОСТАННЮ ЧЕРГУ!
Применение ядерного оружия даже для самозащиты автоматически делает тебя изгоем всего человечества. Ну конечно, если ты выживешь от ответки.
Зе-зрадники - ПІШЛИ НАХ!!!
ТЕРРОРИЗМ ПОРА ПАКОВАТЬ В ГААГУ
гарантии это СИЛЬНАЯ АРМИЯ и ЭКОНОМИКА + СОЮЗ США Британия ЕС
Що за гаранти з "Східної Європи"?
Щось я починаю підозрювати ...
остальные варианты "гарантий" - от ГЕНШТАБА РФ...
Все-таки существуют агенты Кремля в окружении Зелинского....вот они и впаривают ему, все эту дичь про какие-то ещё варианты гарантий, кроме НАТО и ЯО....
А все остальные, как папугаи, начинают подхватывать и соглашаться с откровенными наративами Кремля...как гапример этот Кулеба...
це агент росії Єрмак працює на це.
Де логіка з гарантією безпеки для України? Треба говорити не про безпеку тільки для України, а про безпеку Европи. І в цьому Україна повинна відігравати, і так буде, ключову роль.
Тобто, влада або не вірить в повну перемогу, обо хоче піти на на договорняк на півдорозі до перемоги