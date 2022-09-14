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Кулеба презентував главам МЗС Литви та Ірландії проєкт гарантій безпеки для України

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в деталях поінформував глав МЗС Литви та Ірландії Ґарбієлюса Ландсбергіса і Саймона Ковені про концепцію гарантій безпеки для нашої держави.

Про це він повідомив на спільній пресконференції в Одесі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ґабрієлюс і Саймон стали першими міністрами закордонних справ, яких я поінформував у деталях про презентовану вчора в Києві групою Єрмака-Расмуссена концепцію гарантій безпеки для України", - зауважив глава української дипломатії.

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Кулеба запевнив, що він і надалі продовжить працювати над просуванням Київського безпекового договору, і розраховує на підтримку найближчими друзями зусиль України з гарантування власної безпеки у проміжку часу до набуття Україною членства в НАТО.

Автор: 

безпека (929) гарантія (267) Кулеба Дмитро (3604) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+12
Гарантією безпеки може бути тільки ВСТУП ДО НАТО!!!
Зе-зрадники - ПІШЛИ НАХ!!!
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14.09.2022 23:51
+10
а дермак с зелей все крапают отказ от нато...
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14.09.2022 23:40
+10
Безопасность Украины может обеспечить только создание ядерного оружия или приём страны в НАТО
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14.09.2022 23:50
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а дермак с зелей все крапают отказ от нато...
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14.09.2022 23:40 Відповісти
Кулеба - агент Х-ла?
Його останні дії по таких напрямах:
- меморандум замість НАТО
- розвал антирашистської коаліції через визнання помийки терористом одними союзниками і автоматичні їх санкції проти інших.
- заяви у твітері на обстріли інфраструктури замість скликання радбезу ООН
- те саме у відповідь на постачання зброї помийці замість нот
протесту чи відкликання послів Ірану та Північної Кореї
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15.09.2022 09:27 Відповісти
**** ты прибедняешься? Еще чуть-чуть, и Украина сама сможет выступать гарантом безопасности.
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14.09.2022 23:41 Відповісти
Хто і як може нам гарантувати що ***** не буде з нами воювати?
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14.09.2022 23:42 Відповісти
зеленые дебилы просто позорятся с этими гарантиями - как бомжи бегают по миру лишь бы в НАТО не вступать
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15.09.2022 00:10 Відповісти
Дивимось зараз Соловйова.
Далі паніка, але є дещо нове.

Традиційно оце: "победные реляции про победу за два дня не подтвердились", "заявления, что украинской армии нет, что их техника - консервые банки, набитые землей, оказались ложными", "кто ответит за введение президента в заблуждение", "украинская армия на границе Белгородской области", "Запад хочет нас уничтожить", "Запад хочет захватить РФ с целью овладеть ее богатствами", тощо.

Але головне не це, з цим все зрозуміло.

Вражає інше. Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньої армії "необходимо целенаправленно бить по украинским объектам инфраструктуры, электростанциям, водонапорным станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофы", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промышленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобы они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми. https://gazeta.ua/blog/57885/genocid-ogolosheno-vzhe-napryamu
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14.09.2022 23:42 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності. Все залежить від США, та вони мабуть і час на прочитання цього витрачати не будуть.
Є НАТО, непотрібно нічого вигадувати.
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14.09.2022 23:46 Відповісти
вместо того, чтобы бегать по всеу миру и в экстренном порядке просить ПРО, они ходят и просят какие-то, ***** никому не нужные сейчас "гарантии"! не, ну не долбоебы ли?
а когда миллионы начнут дохнуть от голода и холода, они опять будут верещать со всех подоляковских утюгов, как мужественно и самоотверженно "мыгатовились"!
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14.09.2022 23:49 Відповісти
зеленый идиот кулеба с предателем дерьмаком хотят очередной будапештский меморандум. уйбки.
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14.09.2022 23:50 Відповісти
Кого в першу чергу хвилюють ці так званні "гарантії безпеки"?
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Від цього напряму залежить саме його ВИЖИВАННЯ!
Але, як раз українському народу ці "гарантії безпеки" покажуть в ОСТАННЮ ЧЕРГУ!
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14.09.2022 23:50 Відповісти
Безопасность Украины может обеспечить только создание ядерного оружия или приём страны в НАТО
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14.09.2022 23:50 Відповісти
впесту твое ядерное оружие смысл какой? у рашки есть ядерное оружие и что? убивают их как собак
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15.09.2022 00:09 Відповісти
если закрыть глаза и представить что у Украины есть ядерное оружие, применила бы она его? Ответ: нет.
Применение ядерного оружия даже для самозащиты автоматически делает тебя изгоем всего человечества. Ну конечно, если ты выживешь от ответки.
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15.09.2022 09:18 Відповісти
Пакистан та Індія уже десятиліття товчуться за Кашмір,але навіть в самих гарячих їхніх головах не спливає думка про використання ЯЗ,а там обидві сторони ядерні держави,тому погоджусь,що так,ніхто до червоної кнопки б не тагнувся.
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15.09.2022 14:34 Відповісти
Гарантією безпеки може бути тільки ВСТУП ДО НАТО!!!
Зе-зрадники - ПІШЛИ НАХ!!!
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14.09.2022 23:51 Відповісти
вроді український міністр, держави Україна, а послухаєш ,що він навязує Україні, і її народуяк його - рашистський холуй.
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14.09.2022 23:52 Відповісти
Кулеба - совбез ООН созивай по удару по дамбе

ТЕРРОРИЗМ ПОРА ПАКОВАТЬ В ГААГУ
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14.09.2022 23:59 Відповісти
Кулеба , не дразьни українців. ермаковской фігнею

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15.09.2022 00:03 Відповісти
идиоты носятся с этими гарантиями как попрошайки - позорища как агрессор может дать гарантии о не нападении? дебилы млять
гарантии это СИЛЬНАЯ АРМИЯ и ЭКОНОМИКА + СОЮЗ США Британия ЕС
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15.09.2022 00:07 Відповісти
Єрмак: "Ми очікуємо, що Київський безпековий договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи" Джерело:

Що за гаранти з "Східної Європи"?
Щось я починаю підозрювати ...
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15.09.2022 00:14 Відповісти
Либо ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, либо НАТО...
остальные варианты "гарантий" - от ГЕНШТАБА РФ...

Все-таки существуют агенты Кремля в окружении Зелинского....вот они и впаривают ему, все эту дичь про какие-то ещё варианты гарантий, кроме НАТО и ЯО....

А все остальные, как папугаи, начинают подхватывать и соглашаться с откровенными наративами Кремля...как гапример этот Кулеба...
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15.09.2022 00:23 Відповісти
Зелёные гниды, возьмите эти все ,,гарантии", скрутите трубочкой и засуньте себе их поглубже в дупу! Есть Конституция. Там написано - Украина в НАТО! Так шо ЗЕвлада гарантировано идёт вслед за русским кораблём
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15.09.2022 02:01 Відповісти
Який проект? Тільки НАТО!
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15.09.2022 02:26 Відповісти
хочуть замінити нам нато на якусь фількіну грамоту.

це агент росії Єрмак працює на це.
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15.09.2022 02:28 Відповісти
Влада не вірить в перемогу України.Які нам потрібні гарантії, якщо ми переможемо, відіб'ємо всі наші території. Якщо (в мене немає сумніву) ми переможемо, то це значить, що ми будем достатньо сильними, що будуть репарації і контрибуції, що буде Гаага, що ерефія буде в стадії розвалу.
Де логіка з гарантією безпеки для України? Треба говорити не про безпеку тільки для України, а про безпеку Европи. І в цьому Україна повинна відігравати, і так буде, ключову роль.
Тобто, влада або не вірить в повну перемогу, обо хоче піти на на договорняк на півдорозі до перемоги
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15.09.2022 07:41 Відповісти
 
 