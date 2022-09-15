Білий дім обговорює з Конгресом адресні санкції проти Росії - Держдепартамент США

Адміністрація Байдена обговорює з Конгресом запровадження проти Росії нових санкцій та інших обмежень за агресію проти України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми робитимемо те, що буде ефективним, аби притягти Росію до відповідальності за її брутальне вторгнення в Україну. Ми виконували цю обіцянку вже з перших годин після 24 лютого", - заявив речник зовнішньополітичного відомства США.

Він нагадав, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами запровадили істотні санкції й обмеження проти РФ. "І ми надалі робитимемо це", - підкреслив представник Держдепу.

"Останніми днями ми продовжили дискусії з Конгресом про кроки, які відповідатимуть ситуації та - що важливо - будуть ефективними", - поінформував Прайс. Водночас він зауважив, що це відбуватиметься не в межах повноважень стосовно визнання Росії країною - спонсором тероризму, оскільки цей статус передбачає наслідки й для інших держав, у тому числі це може завадити доставкам гумдопомоги в Україну.

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"Ми вважаємо, що існує більш адресний підхід, який ми можемо застосувати, і який може притягти до відповіді російський уряд, російську економіку", - пояснив представник Держдепу.