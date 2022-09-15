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Новини Санкції проти Росії
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Білий дім обговорює з Конгресом адресні санкції проти Росії - Держдепартамент США

прайс

Адміністрація Байдена обговорює з Конгресом запровадження проти Росії нових санкцій та інших обмежень за агресію проти України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми робитимемо те, що буде ефективним, аби притягти Росію до відповідальності за її брутальне вторгнення в Україну. Ми виконували цю обіцянку вже з перших годин після 24 лютого", - заявив речник зовнішньополітичного відомства США.

Він нагадав, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами запровадили істотні санкції й обмеження проти РФ. "І ми надалі робитимемо це", - підкреслив представник Держдепу.

"Останніми днями ми продовжили дискусії з Конгресом про кроки, які відповідатимуть ситуації та - що важливо - будуть ефективними", - поінформував Прайс. Водночас він зауважив, що це відбуватиметься не в межах повноважень стосовно визнання Росії країною - спонсором тероризму, оскільки цей статус передбачає наслідки й для інших держав, у тому числі це може завадити доставкам гумдопомоги в Україну.

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"Ми вважаємо, що існує більш адресний підхід, який ми можемо застосувати, і який може притягти до відповіді російський уряд, російську економіку", - пояснив представник Держдепу.

Автор: 

санкції (11768) США (22512)


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Топ коментарі
+7
Нед Прайс заявив, що Конгрес та адміністрація Байдена обговорюють застосування щодо Росії санкцій, аналогічних тим, які накладаються на держави-спонсори тероризму.
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15.09.2022 00:24
+4
США! Їbash невпинно!
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15.09.2022 00:24
+4
Накращі санкціі це постачання Україні зброї. Насамперед авіацію, ППО і ракети великої і середньої дальності
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15.09.2022 00:37
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Нед Прайс заявив, що Конгрес та адміністрація Байдена обговорюють застосування щодо Росії санкцій, аналогічних тим, які накладаються на держави-спонсори тероризму.
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15.09.2022 00:24 Відповісти
США! Їbash невпинно!
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15.09.2022 00:24 Відповісти
Накращі санкціі це постачання Україні зброї. Насамперед авіацію, ППО і ракети великої і середньої дальності
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15.09.2022 00:37 Відповісти
Іншими словами, умовляють непідконтрольний адміністрації Конгрес (в Україні би так....) не приймати Закон про визнання кацапстану ні державою-терористом, ні спонсором терористів.
Торгуються... мовляв, ми накладемо ще більші санкції...
Але Конгрес, якщо і зторгується з Білим Домом (знайде консенсус, цивілізовано висловлюючись) - то не за херню.
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15.09.2022 00:38 Відповісти
Сдается мне договорится "животворящий" до импичмента, если не откосит на деменцию.
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15.09.2022 00:50 Відповісти
трамповский дятел не поможет это твоей рыжей моче
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15.09.2022 01:25 Відповісти
А чего это вы так возбуждаетесь? Или вы как, и старый маразматик, считаете что обявление расеи спонсором терроризма повредит Украине?
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15.09.2022 02:23 Відповісти
дело в том что не будет никакого обьявления спонсором терроризма именно сейчас - это пустая болтовня и пиар зеленой шоблы для важности и надувания щек
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15.09.2022 03:08 Відповісти
зацените, как кремляди виртуозно отмазывают свою агентуру в ОПе! аааа! ну совсем ни разу не спалились! )))
https://youtu.be/6h3Ew9h8bGI&t=271
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15.09.2022 00:40 Відповісти
адресна санкція ?

тоді адреса має виглядати так : "росія".

і більше нічого.
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15.09.2022 04:23 Відповісти
 
 