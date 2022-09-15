В РФ порахували фінансові втрати через санкції, йдеться про сотні мільярдів доларів, - Bloomberg
У розпорядження Bloomberg потрапив внутрішній документ міністерства фінансів РФ, згідно якого фінансовий сектор Росії зазнав на сотні мільярдів доларів "прямих втрат" унаслідок масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками після вторгнення в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Оцінка включає втрати фондових ринків, банківського та фінансового секторів. Так, відповідно до документа, Росія втратила:
- 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку;
- 4,6 трильйона рублів заморожених євробондів;
- 40% капіталізації фондового ринку;
- 10% банківського капіталу;
- 563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.
У доповіді також йдеться і про інші наслідки санкцій для фінансового сектора, такі як відключення від SWIFT, потрапляння під санкції 80% активів російського банківського сектора та втрату доступу до необхідного обладнання та програмного забезпечення.
У документі наголошується, що такі інструменти як хеджування, єврооблігації та первинне публічне розміщення акцій "практично зникли" для РФ.
Водночас президент РФ Володимир Путін на публіку продовжує розповідати, що російська влада успішно справляється з санкціями. На нараді з урядовцями з економічних питань цього тижня Путін повторив, що нібито "економічний бліцкриг" західних країн не спрацював, а економіка Росії "поступово стабілізується, вирівнюється, виходить на траєкторію зростання".
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