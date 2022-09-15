В РФ порахували фінансові втрати через санкції, йдеться про сотні мільярдів доларів, - Bloomberg

У розпорядження Bloomberg потрапив внутрішній документ міністерства фінансів РФ, згідно якого фінансовий сектор Росії зазнав на сотні мільярдів доларів "прямих втрат" унаслідок масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками після вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Оцінка включає втрати фондових ринків, банківського та фінансового секторів. Так, відповідно до документа, Росія втратила:

300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку;

4,6 трильйона рублів заморожених євробондів;

40% капіталізації фондового ринку;

10% банківського капіталу;

563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.

У доповіді також йдеться і про інші наслідки санкцій для фінансового сектора, такі як відключення від SWIFT, потрапляння під санкції 80% активів російського банківського сектора та втрату доступу до необхідного обладнання та програмного забезпечення.

У документі наголошується, що такі інструменти як хеджування, єврооблігації та первинне публічне розміщення акцій "практично зникли" для РФ.

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Водночас президент РФ Володимир Путін на публіку продовжує розповідати, що російська влада успішно справляється з санкціями. На нараді з урядовцями з економічних питань цього тижня Путін повторив, що нібито "економічний бліцкриг" західних країн не спрацював, а економіка Росії "поступово стабілізується, вирівнюється, виходить на траєкторію зростання".