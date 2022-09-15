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Новини Санкції проти Росії
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В РФ порахували фінансові втрати через санкції, йдеться про сотні мільярдів доларів, - Bloomberg

санкции

У розпорядження Bloomberg потрапив внутрішній документ міністерства фінансів РФ, згідно якого фінансовий сектор Росії зазнав на сотні мільярдів доларів "прямих втрат" унаслідок масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками після вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Оцінка включає втрати фондових ринків, банківського та фінансового секторів. Так, відповідно до документа, Росія втратила:

  • 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку;
  • 4,6 трильйона рублів заморожених євробондів;
  • 40% капіталізації фондового ринку;
  • 10% банківського капіталу;
  • 563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.

У доповіді також йдеться і про інші наслідки санкцій для фінансового сектора, такі як відключення від SWIFT, потрапляння під санкції 80% активів російського банківського сектора та втрату доступу до необхідного обладнання та програмного забезпечення.

У документі наголошується, що такі інструменти як хеджування, єврооблігації та первинне публічне розміщення акцій "практично зникли" для РФ.

Також читайте: Нафтогазові доходи Росії у серпні впали до мінімуму, попри значне зростання цін, - Bloomberg

Водночас президент РФ Володимир Путін на публіку продовжує розповідати, що російська влада успішно справляється з санкціями. На нараді з урядовцями з економічних питань цього тижня Путін повторив, що нібито "економічний бліцкриг" західних країн не спрацював, а економіка Росії "поступово стабілізується, вирівнюється, виходить на траєкторію зростання".

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) економіка (927)


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Топ коментарі
+13
А зебіли вже розказують, що завдяки бездіяльності ЗЄбанди ЄС зняв арешт з грошей і майна Януковича-Пшонки та їх синів і тепер вони зможуть надсилати донати у Фонд Притули? Нє? А чим ця версія по дебілізму поступається версії, що дороги Боневтік будував як злітні смуги для літаків
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15.09.2022 00:44
+6
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15.09.2022 01:33
+2
Путин прав. Для россиян ничего не изменилось: как жили в нищете, так и продолжают жить. А отдельные вскукареки олигархов легко приглушить бутылкой.
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15.09.2022 00:50
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А зебіли вже розказують, що завдяки бездіяльності ЗЄбанди ЄС зняв арешт з грошей і майна Януковича-Пшонки та їх синів і тепер вони зможуть надсилати донати у Фонд Притули? Нє? А чим ця версія по дебілізму поступається версії, що дороги Боневтік будував як злітні смуги для літаків
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15.09.2022 00:44 Відповісти
Ти вже не пий, будьласка Тобі я бачу погано
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15.09.2022 00:50 Відповісти
І в чому він не правий?
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15.09.2022 00:54 Відповісти
В тому, що сказав правду, яка дуже не подобається зелені.
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15.09.2022 03:41 Відповісти
Так бачиш ти погано , купи собі окуляри з лінзами від мікроскопа
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15.09.2022 07:29 Відповісти
рахуй , не рахуй,
все одно отримаэш х...
бо заслуговуваэш
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15.09.2022 00:49 Відповісти
Путин прав. Для россиян ничего не изменилось: как жили в нищете, так и продолжают жить. А отдельные вскукареки олигархов легко приглушить бутылкой.
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15.09.2022 00:50 Відповісти
А чого не кажуть, що не всі сфери кацапів відключенні від SWIFT?
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15.09.2022 00:51 Відповісти
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15.09.2022 01:33 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1057 Вчера президент лаптєй ***** провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности кацапстану Патрушева. Во время совещания ***** объявил, что принял решение объявить частичную мобилизацию; заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму) и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
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15.09.2022 13:18 Відповісти
"Дурдом "Веселка" продовжується! Продивився по карті - воєнний стан і часткова мобілізація стосується УСІХ прикордонних з Україною областей та окупованого Криму Питання: "А яким боком тут Калінінград?" Якщо тому, що "граничит са странами НАТО" - то чому не оголошується такий самий стан у Псковській, Ленінградській і Мурманській областях та у Карелії? Вони ж теж "межують з країнами НАТО"!
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15.09.2022 13:35 Відповісти
 
 