Мешканців деяких вулиць Кривого Рогу просять евакуюватись через підняття рівня води в Інгульці

Внаслідок ракетного удару РФ по гідротехнічній споруді у Кривому Розі рівень води в річці Інгулець піднявся. Тому з деяких вулиць міста людей просять евакуюватися.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Вілкула, окупанти хотіли просто змити водою частину міста. Чиновник запевнив, що ситуація — під контролем, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби.

Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб уникнути зайвих ризиків, мешканців деяких вулиць просять евакуюватися.

Людей автобусами доправлять до шкіл на дитсадків, де вони зможуть побути, доки триває ліквідація аварії. Тих, хто евакуйовується, просять взяти з собою документи та цінні речі.

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