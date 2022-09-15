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Новини Війна
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Мешканців деяких вулиць Кривого Рогу просять евакуюватись через підняття рівня води в Інгульці

кривий,ріг

Внаслідок ракетного удару РФ по гідротехнічній споруді у Кривому Розі рівень води в річці Інгулець піднявся. Тому з деяких вулиць міста людей просять евакуюватися.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Вілкула, окупанти хотіли просто змити водою частину міста. Чиновник запевнив, що ситуація — під контролем, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби.

Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб уникнути зайвих ризиків, мешканців деяких вулиць просять евакуюватися.

Людей автобусами доправлять до шкіл на дитсадків, де вони зможуть побути, доки триває ліквідація аварії. Тих, хто евакуйовується, просять взяти з собою документи та цінні речі.

Також читайте: 100 кубометрів за секунду: в місці удару окупантів по Кривому Рогу спостерігається витік води

Нагадуємо, в Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1335) евакуація (2304)


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згинуть наші воріженьки, як роса на сонці
запануєм і ми браття, у своїй сторонці
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15.09.2022 01:12 Відповісти
будь прокляты кацапы
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15.09.2022 01:18 Відповісти
никто не отменял око за око зуб за зуб... даже нам не надо напрагатся Закон бумеранга Кары Небесной еще не наступил для Россиян...
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15.09.2022 01:20 Відповісти
Кацапи - ви кончені потвори і бидло !!

Вам нас не залякати , бо ми сильніші і мудріші вас , алкашня клята 😡
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15.09.2022 01:21 Відповісти
Биомусор конченый. Видели бы вы этих сук перепуганных. Жалкие ******.
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15.09.2022 02:07 Відповісти
Zeлох щось знав, раз вивіз свої батьків у ісраїль з Кривого Рогу
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15.09.2022 07:04 Відповісти
 
 