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Новини Війна
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На Півдні знищено російський Су-24М, 33 рашисти та 31 одиницю ворожої техніки. Вражено 2 склади з боєприпасами

херсонщина,херсонська

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена. Тривають позиційні бої, Сили оборони продовжують покращувати тактичне положення і закріплюватися на вивільнених територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався покращити своє положення. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив.

Також повідомляється, що нашою авіацією завдано 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили Киселівку на околицях Херсона, – голова облради Самойленко

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. В тому числі, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в тих самих Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах. Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися", - інформують в ОК "Південь".

Підтверджені втрати ворога складають: 33 рашисти та 31 одиниця техніки. Ворог послабшав на 11 танків, 5 гаубиць "Мста-Б", самохідну артустановку "Гвоздика", 13 одиниць авто-бронетехніки, 2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

В Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових кораблів, серед яких 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові. Із необгрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів.

Також читайте: Окупанти завезли понад 100 одиниць техніки у район Каховської ГЕС, - Хлань

Автор: 

армія рф (17207) Миколаївська область (2258) літак (2898) знищення (7142) техніка (1820) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+7
К слову, бо кацапы, sure, истратили свой патрон вхолостую. не знали, шо в этом году днепровскую воду не перекачивали в Ингулец. Потому река вошла в свое мелководное русло. Временное поступление в реку излишков воды из гидросооружений Кривого Рого на день -два повысит уровень воды в реке до нормального, эксплуатационного уровня воды в реке с днепровской водой. На переправы через Ингулец это не отразится.
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15.09.2022 07:23
+6
Это у вас он Пыня. У нас он куйло!
Не понимаю, зачем сюда заходить под украинским флагом, когдо не можете притвориться украинцем и несете наратив русни. Смешно аж)
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15.09.2022 07:23
+3
Між Херсоом і ЗСУ тільки Чорнобаївка.
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15.09.2022 08:13
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Пыня сдох !
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15.09.2022 06:34 Відповісти
ЗЫ...

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/14/7367361/ Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области - ISW
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15.09.2022 06:36 Відповісти
Это у вас он Пыня. У нас он куйло!
Не понимаю, зачем сюда заходить под украинским флагом, когдо не можете притвориться украинцем и несете наратив русни. Смешно аж)
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15.09.2022 07:23 Відповісти
Подрыв криворожских гидросооружений с подтоплением пойменной части Ингульца - это конвульсивные действия, которые лишь продлят стагнацию окруженного Днепром и нашей Армией (на правобережье) нарабсейского отребья из потешной"второй армии" мира.
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15.09.2022 06:47 Відповісти
К слову, бо кацапы, sure, истратили свой патрон вхолостую. не знали, шо в этом году днепровскую воду не перекачивали в Ингулец. Потому река вошла в свое мелководное русло. Временное поступление в реку излишков воды из гидросооружений Кривого Рого на день -два повысит уровень воды в реке до нормального, эксплуатационного уровня воды в реке с днепровской водой. На переправы через Ингулец это не отразится.
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15.09.2022 07:23 Відповісти
Ингулец впадает в Днепр выше Херсона, поэтому ничего это им не дает...
Наши уже под Херсоном и притащили все что хотели
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15.09.2022 07:27 Відповісти
Між Херсоом і ЗСУ тільки Чорнобаївка.
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15.09.2022 08:13 Відповісти
Росіяни,певно,готуються із Криму тікати,рокіровка кораблів у них пішла,і десантні підготували.Десантні загрузяться і підуть до Москви на концерт.
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15.09.2022 07:42 Відповісти
Техники и людей одинаково. По 30 единиц. Только пленных не знают куда девать.
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15.09.2022 09:27 Відповісти
Очень важно, что вся подбитая техника уже не компенсируется подвозами. Мало помалу всю выбьют.
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15.09.2022 09:53 Відповісти
Жалко, що не можна скинути каналізаційні стоки в кримський канал.
Нє лєпо лі нам браття заїбашить
гамнюшку, прям туди...
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15.09.2022 13:28 Відповісти
 
 