На Півдні знищено російський Су-24М, 33 рашисти та 31 одиницю ворожої техніки. Вражено 2 склади з боєприпасами
Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена. Тривають позиційні бої, Сили оборони продовжують покращувати тактичне положення і закріплюватися на вивільнених територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався покращити своє положення. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив.
Також повідомляється, що нашою авіацією завдано 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.
"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. В тому числі, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в тих самих Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах. Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися", - інформують в ОК "Південь".
Підтверджені втрати ворога складають: 33 рашисти та 31 одиниця техніки. Ворог послабшав на 11 танків, 5 гаубиць "Мста-Б", самохідну артустановку "Гвоздика", 13 одиниць авто-бронетехніки, 2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.
В Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових кораблів, серед яких 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові. Із необгрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/14/7367361/ Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области - ISW
Не понимаю, зачем сюда заходить под украинским флагом, когдо не можете притвориться украинцем и несете наратив русни. Смешно аж)
Наши уже под Херсоном и притащили все что хотели
Нє лєпо лі нам браття заїбашить
гамнюшку, прям туди...