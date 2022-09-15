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Удар по Кривому Рогу: окупанти використали ракети типу "Кинджал" та "Іскандер"

дамба,кривий,ріг

Наразі триває ліквідація наслідків ракетного удару окупантів по Кривому Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські, танкові і мінометні обстріли наших позицій й населених пунктів вздовж лінії зіткнення. А також атакував авіацією і передову, і тилові райони. По Криворіжжю завдано ракетного удару сімома крилатими ракетами. Пошкоджено гідротехнічний об'єкт, транспортну інфраструктуру, ворог намагався створити надзвичайну ситуацію в регіоні. Постраждалих нема. Ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків", - зазначають в ОК "Південь".

За уточненими даними для цього ракетного удару ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

Також читайте: Удар про Кривому Рогу не врятує морально-психологічний стан російських солдатів, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічним спорудам міста.

Автор: 

армія рф (17207) Кривий Ріг (1335) обстріл (28228) ракети (4004)


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Топ коментарі
+23
***** від своєї ганебної поразки шаленіє і тому перестав вдавати хоч би якийсь вигляд боротьби з військовими об'єктами. "
Кинжалами" по греблі, "Калібрамі" по ТЕС
План його зрозумілий - скоро зима і тому поспішає зруйнувати якнайбільше критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Жодних норм та правил він уже не дотримується. Лють психічно неадекватної людини, необмеженої ніякими рамками
Око за око, зуб за зуб...
Пора, настав час ударити по Цимлянському водосховищу, по Новочерскаській ТЕС.
ПОРА!!!
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15.09.2022 06:44
+14
Осталось у врага ракет этого класса не много, значит сильно ЗСУ на Харьковщине лилипутинцев обидели
Верю, таких обид у петушков двухголовых будет всё больше, а ракет-НЕТ
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15.09.2022 06:41
+13
От і аукається "велике будівництво". Треба відповісти, а нічим.Зато ДВА " великі будівельники" - Кірюша та Андрюша,прапор в Ізюмі піднімали.Порох поганий був?При всіх його недоліках він хоч щось робив з ракетною програмою а ці ТРОЄ її проСР@&И.Дякуємо пани "слуги"!
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15.09.2022 07:20
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Осталось у врага ракет этого класса не много, значит сильно ЗСУ на Харьковщине лилипутинцев обидели
Верю, таких обид у петушков двухголовых будет всё больше, а ракет-НЕТ
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15.09.2022 06:41 Відповісти
Завод з виробництва "Іскандерів" та "Точок-У" продовжує працювати у кацапів. Місто Воткінськ, удмуртія
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15.09.2022 08:03 Відповісти
цей здається надто далеко, щоб бомбити, але загалом військові заводи кацапів треба бомбити. нафтопереробні заводи є законними цілями, тому військові заводи також повинні бути цілями.
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15.09.2022 08:34 Відповісти
Близько 1700 км, якщо рахувати від наших північних кордонів. Хімарси та Атакамси туди не дотягуться, а от авіаракети класу "земля-повітря" чи беспілотники - цілком реально. Залишається, тільки щоб партнери дозріли до цих рішень
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15.09.2022 09:07 Відповісти
***** від своєї ганебної поразки шаленіє і тому перестав вдавати хоч би якийсь вигляд боротьби з військовими об'єктами. "
Кинжалами" по греблі, "Калібрамі" по ТЕС
План його зрозумілий - скоро зима і тому поспішає зруйнувати якнайбільше критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Жодних норм та правил він уже не дотримується. Лють психічно неадекватної людини, необмеженої ніякими рамками
Око за око, зуб за зуб...
Пора, настав час ударити по Цимлянському водосховищу, по Новочерскаській ТЕС.
ПОРА!!!
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15.09.2022 06:44 Відповісти
Асфальтом ударити? Чим бити, якщо ракет більше 80 км в Україні немає.
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15.09.2022 07:17 Відповісти
К сожалению, даже при наличии желания, мы бы получили максимум с 2 десятка ракет за пару лет "крадівництва". Рашка копила ракеты годами, и мощностей производственных, да и опыта там в разы больше.
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15.09.2022 07:52 Відповісти
У вас методика прокисла Є багато гостинців від дядька Бориса та дідуся джозефа з набагато більшою дальністю!
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15.09.2022 08:04 Відповісти
Ти дурак, ніхто Україні не дозволить бити хаймарсами або гарпунами по кацапським цивільним об'єктам в парашиї.
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15.09.2022 08:38 Відповісти
Б'ють давно, тільки не зізнаються. Зокрема по нафтопереробних заводах та бензосховищах. Вчіться читати між рядків, розумнику
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15.09.2022 09:00 Відповісти
Да, было. Вертолётами и беспилотником, но не ракетами.
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15.09.2022 09:25 Відповісти
От і аукається "велике будівництво". Треба відповісти, а нічим.Зато ДВА " великі будівельники" - Кірюша та Андрюша,прапор в Ізюмі піднімали.Порох поганий був?При всіх його недоліках він хоч щось робив з ракетною програмою а ці ТРОЄ її проСР@&И.Дякуємо пани "слуги"!
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15.09.2022 07:20 Відповісти
Розумію всю прірву вашого відчаю, але у свою чергу і ви зрозумієте, що саме в даний момент ви і ваш коментар (і ще тисячі йому подібних) як по нотах граєте в гру, нав'язану вам росією - кампанія з дискредитації чинної та цілком законної української влади і президента насамперед.
Не досягши успіху на полі бою, не побачивши втечу президента та уряду, не отримавши розвалу української державності, вони розпочали шалену боротьбу з їхньої дискредитації. І хочете ви чи не хочете, але зараз ви граєте за їхніми правилами.
А якщо в когось обірветься терпець і почнуть закликати до "Майдану №...", з усіма його звичайними гаслами - "Геть...!!!", то це буде найщасливіший день для Вови Путіна та банди його наближених уркаганів.
Найкращого вам та будьте трохи розумнішими у день наступних президентських виборів
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15.09.2022 08:00 Відповісти
Комент-дискредитація?!
Та ви про що?!
Боневтік вже місяць мовчить стосовно заяв Спартц про агента ФСБ Єрмака!
Просто мовчить!
Оце дискредитація! Дискредитація держави, влади, коментаторів
Чи ні?
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15.09.2022 08:06 Відповісти
Влада то законна
але 73 % виборців - ІДІОТИ
як це не прикро визнавати
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15.09.2022 08:08 Відповісти
Улюблене моє американське прислів'я - "Якщо у вас немає нічого, крім кислих лимонів, почніть робити з них лимонад".
Якщо в країні 73% "ідіотів", то виходьте з того, що з 27% (а це мільйони!), що залишилися, треба знайти кількох розумних, які поведуть за собою інших. Демократія, це добре, але іноді бувають моменти, коли політика держави повинна базуватися на досить цинічному виразі - "Я не знаю, чого народ ХОЧЕ, але я знаю, чого народу ТРЕБА"
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15.09.2022 08:28 Відповісти
У нас від демократії майже нічого не залишилось завдяки прастому_криворізькому_доларовому_мультимільйонеру.
Ну і завдяки мудрому наріду, який, схоже, так і не прозріває.
Особливо в таких регіонах, як Кривий Ріг, де ракети падають на голови, але вони не хочуть визнавати, що "какая_разніца" була помилкою.
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15.09.2022 09:08 Відповісти
Дуже сумнівно, що єрмаки-зеленські-татарови готові робити в інтересах держави УКРАЇНА те, про що ви пишите.
"Я не знаю, чого народ ХОЧЕ, але я знаю, чого народу ТРЕБА".

А їнших, незгодних з ними, через зомбоМарафони роблять ворогами України.
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15.09.2022 09:12 Відповісти
Не думаю, что нам стоит повторять кацапскую тупость, они потратили семь дорогостоящих ракет, а на выхлопе не получили ниху ничего от слова совсем, ни каких ни стратегических ни тактических преимуществ, мы только злее стали. Последсвия обстрелов устранят, причём значительно дешевчле чем те ракеты стоили. У нас ракеты на вес золота, и для них достаточно целей причём легитимных, это военные аэропорты, склады БК и ППД противника.
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15.09.2022 08:49 Відповісти
А яку атвєтку рашистам може дати Zeкоманда? А ніяку! Бо за три роки правління найогиднішого лідора **********, була повністю ліквідована українська програма тактичних ракетних комплексів середньої дальності. І 300 млрд грн пішли у асфальт, а не в ракети.
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15.09.2022 07:16 Відповісти
,,Ми ж не терористи,, ( Янелох ) - от і вся відповідь, якщо у нас були б ракети це чувидло не дозволяло б стріляти по сосії
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15.09.2022 09:54 Відповісти
Это конечно хорошо, что они таким оружием не стреляют и по военным тоже, что было бы логично, но удивляет почему ?!
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15.09.2022 07:20 Відповісти
Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньоі армії "необходимо целенапралено бить по украинским обьектам инфраструктурьі, єлєктростанциям, водонапорньім станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофьі", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промьішленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.

https://www.obozrevatel.com/person/miroslava-barchuk.htm?_gl=1*r8bia3*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MzE3NTI0Ni4zMzMuMS4xNjYzMTc2MDkxLjU3LjAuMA.. Мирослава Барчук
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15.09.2022 07:25 Відповісти
Чому ж тоді каzапи верещать "А нам-то за Что?!", коли зараз щось вибухає у Бєлгороді?
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15.09.2022 09:13 Відповісти
Так взрывается от ихних же ракет, которые не долетая, на Белгород падают.
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15.09.2022 09:28 Відповісти
Не важливо. Вони ж були впевнені, що це прилітало від нас.
Дуже хотіли війни з "укронацистами".
Але "на войне все средства хороши" мало працювати в один бік.
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15.09.2022 09:34 Відповісти
Вас це радує, судячи із усмішок в вашому попередньому коментарі?
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15.09.2022 12:12 Відповісти
Дуже смішно.(
Ви мабуть поціновувач квартального гумору.
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15.09.2022 13:39 Відповісти
На видео ракеты мало похожи на искандеры
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15.09.2022 07:35 Відповісти
"разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись (с) - розбити те, чого самі не мають. Звичайна кацапська лють від заздрощів.
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15.09.2022 07:38 Відповісти
Так вони цю "методу" ще в березні у Чернігові пробували застосувать! Одна з цілей штурмовиків - насосна станція каналізаційної системи в центрі міста Її наші зенітні гармати прикривали Так і не попали по ній ні разу! Зате наші зенітчики ПОПАЛИ!
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15.09.2022 11:13 Відповісти
Искандер баллистическая ракета, а не крылатая.
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15.09.2022 08:10 Відповісти
кинжал - то же самое, что искандер, только запускается с самолёта, а не с земли, так что все байки про его уникальность - полная херь

самое время снова запросить Patriot? Обещанный NASAMS, как и всё, что у нас уже есть, предназначен для крылатых ракет, а не баллистических
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15.09.2022 08:21 Відповісти
могут себе позволить еще бывтуалет вполе попали..тоже важнецкая цель ..
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15.09.2022 09:07 Відповісти
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:14 Відповісти
"Кинджал" - це і є "аеробалістична версія" "Іскандеру" Кацапи взяли базовий "Іскандер" (ракету "земля-земля") і пристосували її для запуску з винищувача МіГ-31
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15.09.2022 09:23 Відповісти
а ми шо? в Дніпрі не залишилось якоїсь МБР щоб начинити її тротилом і вдарити по тому заводу в удмуртії?
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15.09.2022 09:43 Відповісти
На двух видео подлета ракет, которые я вчера видел, никаких искандеров и кинжалов не наблюдается, да и не было бы никакого "видео подлета" в случае с ними.
Обычные калибры или х-101.
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15.09.2022 09:47 Відповісти
Кing-djal?
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15.09.2022 09:52 Відповісти
Це вже більше схоже на правду, тому що атакувати бетонну споруду крилатими ракетами навіть кацапи не додумалися б.
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15.09.2022 10:25 Відповісти
 
 