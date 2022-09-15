Удар по Кривому Рогу: окупанти використали ракети типу "Кинджал" та "Іскандер"

Наразі триває ліквідація наслідків ракетного удару окупантів по Кривому Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські, танкові і мінометні обстріли наших позицій й населених пунктів вздовж лінії зіткнення. А також атакував авіацією і передову, і тилові райони. По Криворіжжю завдано ракетного удару сімома крилатими ракетами. Пошкоджено гідротехнічний об'єкт, транспортну інфраструктуру, ворог намагався створити надзвичайну ситуацію в регіоні. Постраждалих нема. Ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків", - зазначають в ОК "Південь".

За уточненими даними для цього ракетного удару ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

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Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічним спорудам міста.