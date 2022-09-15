Підрозділи 137-го парашутно-десантного полку ЗС РФ зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, - Генштаб
Підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів", - зазначають у Генштабі.
Топ коментарі
+18 Оксана Фесенко
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+15 arye z.
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+7 Serhiy Tokolov
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Якщо полк "Кубанський", то чому він "Рязанський"?
Де Кубань та де Рязань?
Де вільні кубанські козаки та де рязанські кріпаки-холопи?
А емблема, взагалі 3,14здець.
І козацькі шаблі, і церковні купола, і десантні парашути. Ось і результат, як воно показало себе все разом - гора трупів, і немає "Кубансько-Рязанського Козачого"
137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк
За такой-то стеной
Формально там все вірно.
А з погляду здорового глузду...?
"Рязанський Кубанський десантный казачий полк".
Як так кажуть по рускі- "Смесь бульдога с носорогом".
І ще одне.
Всю цю словесну нісенітницю вони могли б виправдати тим, що "Зате ми воюємо добре". Але справа в тому, що як вони називаються, так і "воюють".
ЕСКА́ДРА
запозичено з італійської або іспанської мови за посередництвом французької;
фр. escadre «ескадра, флот» (ст. escoadre, scouadre) походить від іт. squadra «чотирикутний бойовий порядок; загін, відділення» або ісп. escuadra «тс.»;
ці форми продовжують пізнє нар.-лат. *exquadra «чотирикутник (війська)», утворене з префікса ex- «з-, від-» і основи іменника quadrum «чотирикутник, квадрат», спорідненого з псл. četyre, укр. чо́тири;
на відміну від форми ескадро́н, яка прийшла з італійської мови через французьку (фр. escadron), шкадро́н походить безпосередньо від іт. squadrone «ескадрон» (букв. «великий чотирикутник війська»), що є збільшувальною формою від іт. squadra;
похідне ескадрилья запозичено через французьке посередництво (фр. escadrille) з іспанської мови (ісп. escuadrilla);"
І чому, наприклад, в канадській армії до цих пір розвідувальні підрозділи іменуються "ескадронами" - хоча мають на озброєнні танки та бронемашини?
У американській армії половина піхотних частин досі називаються "кавалерійські". Хоча жодного коня в цій частині немає, а своїм озброєнням вона може знести з лиця землі середню європейську державу. Але традиція, яку не бачать сенсу скасовувати.
А це,"Кубанско-Рязанский десантно-казачий полк" "творіння" п'яного штабіста-геральдиста з міністерства дурня Шойги, як було придумано, як було збудовано, таким і в житті виявилося - кострубатим і ні на що не здатним
- Почему такие патери в 137-м полку ВДВ?
- Господин министр! Вы их эмблему видели? При десантировании казачьи шашки в стропах парашютных путались - ваевать мешали!!!"
Кубанський-це звання.
В СССР звання були.
Росіяни ідуть назад в СССР,і далі підуть в минуле,може вже назавжди підуть,щоб їх світ не бачив.
Розумом я розумію, що це повне марення і логіка мені шепоче - Хлопці, картинки, це добре, але коли від картинок ви перейдете до реальної справи, то вам 3,14здець настане.
І він настав!
Главное, чтобы у почты груZZоборот не падал
Деградуюча біомаса,зомбована пропагандистами,вдерлася в нашу країну грабувати та тероризувати.