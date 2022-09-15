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Новини Війна
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Підрозділи 137-го парашутно-десантного полку ЗС РФ зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, - Генштаб

рф,ліквідація

Підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів", - зазначають у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) ліквідація (3859) Донецька область (8322) Бахмут (1559) втрати (4384)


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Топ коментарі
+18
Хоч би вони і всі там поздихали!
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15.09.2022 07:17
+15
Важко зрозуміти їхню логіку.
Точніше, неможливо.
Якщо полк "Кубанський", то чому він "Рязанський"?
Де Кубань та де Рязань?
Де вільні кубанські козаки та де рязанські кріпаки-холопи?
А емблема, взагалі 3,14здець.
І козацькі шаблі, і церковні купола, і десантні парашути. Ось і результат, як воно показало себе все разом - гора трупів, і немає "Кубансько-Рязанського Козачого"

137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк
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15.09.2022 07:36
+7
И купола явно тюремной церкви.
За такой-то стеной
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15.09.2022 08:06
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Хоч би вони і всі там поздихали!
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15.09.2022 07:17 Відповісти
Важко зрозуміти їхню логіку.
Точніше, неможливо.
Якщо полк "Кубанський", то чому він "Рязанський"?
Де Кубань та де Рязань?
Де вільні кубанські козаки та де рязанські кріпаки-холопи?
А емблема, взагалі 3,14здець.
І козацькі шаблі, і церковні купола, і десантні парашути. Ось і результат, як воно показало себе все разом - гора трупів, і немає "Кубансько-Рязанського Козачого"

137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк
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15.09.2022 07:36 Відповісти
Х.З прокацапське вєлічіє. Можливо в ДСВ там воював той полк- аорки "правопрієніки" совдепії. А може кубанськв кізяки типу шефствують над "дєсантурою".
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15.09.2022 07:47 Відповісти
И купола явно тюремной церкви.
За такой-то стеной
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15.09.2022 08:06 Відповісти
І в самому низу прапор Латвії чи Австрії.
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15.09.2022 08:37 Відповісти
У російській армії діють правила ще радянських часів - де себе в/ч "гераически праявила" - ту назву і отримують!
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15.09.2022 09:08 Відповісти
Цілком з вами згоден.
Формально там все вірно.
А з погляду здорового глузду...?
"Рязанський Кубанський десантный казачий полк".
Як так кажуть по рускі- "Смесь бульдога с носорогом".
І ще одне.
Всю цю словесну нісенітницю вони могли б виправдати тим, що "Зате ми воюємо добре". Але справа в тому, що як вони називаються, так і "воюють".
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15.09.2022 09:50 Відповісти
Ну а як тоді зрозуміть "ЕСКАДРИЛЬЯ - https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ЕТИМОЛОГІЯ

ЕСКА́ДРА

запозичено з італійської або іспанської мови за посередництвом французької;

фр. escadre «ескадра, флот» (ст. escoadre, scouadre) походить від іт. squadra «чотирикутний бойовий порядок; загін, відділення» або ісп. escuadra «тс.»;

ці форми продовжують пізнє нар.-лат. *exquadra «чотирикутник (війська)», утворене з префікса ex- «з-, від-» і основи іменника quadrum «чотирикутник, квадрат», спорідненого з псл. četyre, укр. чо́тири;

на відміну від форми ескадро́н, яка прийшла з італійської мови через французьку (фр. escadron), шкадро́н походить безпосередньо від іт. squadrone «ескадрон» (букв. «великий чотирикутник війська»), що є збільшувальною формою від іт. squadra;

похідне ескадрилья запозичено через французьке посередництво (фр. escadrille) з іспанської мови (ісп. escuadrilla);"
І чому, наприклад, в канадській армії до цих пір розвідувальні підрозділи іменуються "ескадронами" - хоча мають на озброєнні танки та бронемашини?
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15.09.2022 10:04 Відповісти
Є традиції, освячені та перевірені століттями.
У американській армії половина піхотних частин досі називаються "кавалерійські". Хоча жодного коня в цій частині немає, а своїм озброєнням вона може знести з лиця землі середню європейську державу. Але традиція, яку не бачать сенсу скасовувати.
А це,"Кубанско-Рязанский десантно-казачий полк" "творіння" п'яного штабіста-геральдиста з міністерства дурня Шойги, як було придумано, як було збудовано, таким і в житті виявилося - кострубатим і ні на що не здатним
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15.09.2022 10:14 Відповісти
"Викликає Шойгу командуючого ПДВ ЗС РФ:
- Почему такие патери в 137-м полку ВДВ?
- Господин министр! Вы их эмблему видели? При десантировании казачьи шашки в стропах парашютных путались - ваевать мешали!!!"
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15.09.2022 09:13 Відповісти
Рязанський з Рязані,
Кубанський-це звання.
В СССР звання були.
Росіяни ідуть назад в СССР,і далі підуть в минуле,може вже назавжди підуть,щоб їх світ не бачив.
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15.09.2022 08:00 Відповісти
Розумію, що Рязанський це тому що в Рязані, а Кубанський, тому що відзначилися на Кубані. Розумію, що десантники - це парашути, а козаки - це коні. Розумію, що шаблі, церкви і парашути в одній картинці бути не можуть, але хто їх зрозуміє, як вони там вважають (у мене знайомий, ось, теж любить жерти копчену рибу зі згущеним молоком і я його приймаю таким, який він є, але розумом розумію, що це ненормально)
Розумом я розумію, що це повне марення і логіка мені шепоче - Хлопці, картинки, це добре, але коли від картинок ви перейдете до реальної справи, то вам 3,14здець настане.
І він настав!
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15.09.2022 08:17 Відповісти
Вот и 137й полк стал 200м
Главное, чтобы у почты груZZоборот не падал
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15.09.2022 08:04 Відповісти
очень жаль... очень жаль, что всего лишь значительные потери... лучше бы все 100% вонючих свинопасов подохло...
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15.09.2022 08:32 Відповісти
Да кто там их считает на РабZee...,сдох Иван-дурак и фиг с ним...бабы уже давно не рожають...маршал жюков сказал правду...вялика РабZeя а посрать можно только в ведро помоев...и швырнуть в окно...то ведро...традиция...🤣🤣🤣
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15.09.2022 09:49 Відповісти
В мордорі 46% чоловіків не доживають до пенсії. Втрати на війні колосальні.
Деградуюча біомаса,зомбована пропагандистами,вдерлася в нашу країну грабувати та тероризувати.
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15.09.2022 10:54 Відповісти
Россия радикально перестраивает армию － теперь вместо черных － БЕЛЫЕ мешки.
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15.09.2022 11:25 Відповісти
Хоча і чорні залишаються.
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15.09.2022 11:26 Відповісти
 
 