Підрозділи 137-го парашутно-десантного полку ЗС РФ зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів", - зазначають у Генштабі.

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