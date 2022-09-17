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Вілкул Олександр (303) війна (56107) Кривий Ріг (809) обстріл (20932) підтоплення (186) ракети (2767)

Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу триває. Потік води суттєво зменшився, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Наразі триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Потік води суттєво зменшився.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Можу сказати, що станом на ранок ще триває ліквідація аварії, але потік води значно зменшився. Рівень, там де є підтоплення, вже почав спадати. Всього підтоплено 112 житлових будинків у приватному секторі в Інгулецькому районі", - зазначив він.

За його словами, вночі проводилась евакуація мешканців із підтоплених будинків. 

Вілкул також висловив сподівання, що сьогодні упродовж дня ліквідацію наслідків ракетного удару буде завершено.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу - теракт, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Збвайте ракети асфальтом!
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15.09.2022 08:38 Відповісти
Твоєю тупою макітрою
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15.09.2022 09:02 Відповісти
Как-то быстро и незаметно для самих себя нация моральных уродцев перешла от радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободят братский украинский народ от киевских нацистов за 3 дня!" до радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободили Кривой Рог от водоснабжения!"
Деградация моральных уродцев-россиян окончательно завершена.
Level completed...
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15.09.2022 08:44 Відповісти
bojus shto tam esho neskolko "urovnei" u nih ostalos...
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15.09.2022 09:09 Відповісти
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:12 Відповісти
Повна дурня!
Ми втратимо можливість регулювати вироблення електрики у пікові години.
По-друге, щоб зруйнувати гідротехнічні споруди чкогось з Дніпровських водосховищ потрібно зо 20 ракет.
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15.09.2022 09:41 Відповісти
eti rjuske urodi uspakojatsa tolko togda , kogda na ih tupie golovi posipjatsa raketi. ne ranshe.
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15.09.2022 09:14 Відповісти
сначала надо гандонища вилкула посадить - тупого придурка который всю жизнь звал парашу
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15.09.2022 10:08 Відповісти
 
 