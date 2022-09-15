У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай
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У Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Після вдалих наступальних дій ЗСУ на Харківщині і наближення наших військових до адмінмежі Луганщини, представники окупаційної влади після кількаденного мовчання почали поширювати сюжети. Стверджують, що "ситуація під контролем", зокрема, у Кремінній, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Упродовж декількох останніх місяців безпекова ситуація в них заспокоєння не викликала", - йдеться у повідомленні.
Гайдай додає, що у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі.
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Всё это активно создаёт впечатление, что вслед за Харьковской областью похожими темпами освободят и названные города, уже вот-вот. От главы военной администрации уж точно не ожидаешь жёлтых заголовков, но тем не менее именно Гайдай заспамил народ этим бредом.
Мудрі казали: "Бійтесь своїх бажань! Вони мають властивість часом здійснюватись!" В радянські часи нерідко дефіцитні товари продавалися з "нагрузкою" - разом з ковбасою продавали пакет перлової крупи з борошняними кузьками Разом з томиком Жюля Верна чи Стругацькими - "Малу Землю" Брєжнєва От і разом з "русским миром" "донбасити отримали війну! Бо війна - це незмінний атрибут "русскава мира" - вони без війн жить не можуть!
Ви все дуже вдало і стисло сформулювали.
- А ты что думала?! Дурья твоя башка! Задаром твоя свобода завоевывается?.. Рожала детей, мучилась, а теперь новый мир рожает! И хочет без мук? А ты что, хочешь без мук, что ль?
- Так ведь детишки... Последняя коровка... последняя!
- Последняя, последняя. А знаешь ли ты, глупая женщина, что сегодня у тебя одну корову взяли, а завтра, завтра десять вернут!
- Как десять?
- А вот так! Так!.. Чьи были коровы? Чьи?.. Помещичьи, кулацкие! А теперь твои будут! Все! Быки! Коровы! Куры! Свиньи! Все будут твои.
- Верни мне мою кормилицу!
- Ну-у... Потерпи, сестра! Воротим, все воротим! Свободная женщина! Гражданка! (с)