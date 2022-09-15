Депортація українців у Росію - воєнний злочин. ЄС підтримує зусилля з притягнення винних до відповідальності, - Боррель

Депортація українців з тимчасово окупованих територій до Росії є грубим порушенням міжнародного законодавства та гуманітарного права, винні у таких діяннях мусять нести відповідальність за воєнні злочини.

Про це під час пленарного засідання Європарламенту в ході слухань щодо фактів насильницької депортації громадян України до Росії заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вимагаємо, щоб будь-які перевірки або фільтрація та будь-які затримання в результаті таких перевірок відбувалися у правових рамках, із повагою до принципів необхідності й пропорційності. Ми нагадуємо, що примусове вивезення цивільних людей заборонене міжнародним гуманітарним правом, зокрема, Женевською конвенцією. Всі випадки насильницького зникнення людей мають бути ретельно розслідувані, а ті, хто їх скоїв, мають нести відповідальність за воєнні злочини", - наголосив Боррель.

За його словами, ЄС вимагає, щоб усі особи, визнані зниклими безвісти на територіях України, що перебували під військовим контролем Росії, були знайдені, тобто місце їх перебування було чітко визначене. Ці люди мають бути негайно відпущені та повернутися у свою країну. У цьому контексті ЄС наполягає на безперешкодному доступі для співробітників ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та представників громадянського суспільства до всіх місць, де загарбники утримують цивільних людей.

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Високий представник ЄС окремо наголосив, що особливу тривогу викликає доля осіб, найбільш уразливих у таких ситуаціях, зокрема, - жінок і дітей. Вони стикаються з підвищеними ризиками, зокрема, щодо сексуальної експлуатації, насильства та торгівлі людьми.

"Наш спільний обов’язок - зосередитися на засудженні та досягненні відповідальності за такі вчинки... Позиція Європейського Союзу щодо невиправданої та неспровокованої агресивної війни Росії проти України є чіткою: ЄС стоятиме поряд з Україною так довго, як це буде потрібним. І ЄС вживає заходів проти Росії - агресора та країни, що є винуватцем звірств і злочинів проти України та українського народу", - сказав Боррель.

Він нагадав, що серед таких заходів - найбільший в історії пакет санкцій, який вже спричиняє найгірше з 1990 року економічне падіння РФ. Минулого тижня Євросоюз повністю припинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Крім того, ЄС працює з партнерами по всьому світу, щоб пояснити природу російської агресії, а також те, що саме РФ, а не санкції Заходу, є причиною продовольчої та енергетичної криз. У цьому контексті ЄС прагне ізолювати Росію на міжнародній арені, послідовно викриває скоєні цією країною порушення міжнародного законодавства та міжнародного гуманітарного права.

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"Європейський Союз підтримує всі зусилля з притягнення Росії до відповідальності та прагне задокументувати докази проти тих, хто винен у воєнних злочинах. Ми знаємо про випадки насильницького переміщення людей на територіях під військовим контролем Росії, або на території самої Російської Федерації. Офіс ООН з прав людини знайшов змістовні свідчення насильницького переміщення дітей без супроводу. Ми заохочуємо структури ООН та неурядові організації з прав людини здійснити роботу з документування цих звинувачень, аби мати ґрунтовну картину щодо їх змісту та масштабу", - зазначив Високий представник ЄС.