Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 850 осіб, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 2 193 танки, 1 295 артсистем та 4 682 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 53 850 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 2193 (+13) од,
бойових броньованих машин - 4682 (+17) од,
артилерійських систем - 1295 (+5) од,
РСЗВ - 311 (+0) од,
засоби ППО - 167 (+0) од,
літаків - 250 (+4) од,
гелікоптерів - 215 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 908 (+0),
крилаті ракети - 233 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21) од,
спеціальна техніка - 120 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
але я думаю, що відсоток ремонтнопридатного там не високий.
Але..чим більше тим краще))) Тільки трупами можливо донести на россію що не треба було сюди їхати.