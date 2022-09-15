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армія РФ (13421) війна (56107) Генштаб ЗС (4468) ліквідація (1922) знищення (4060) техніка (1319) втрати (3816)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 850 осіб, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 2 193 танки, 1 295 артсистем та 4 682 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 53 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 2193 (+13) од,

бойових броньованих машин - 4682 (+17) од,

артилерійських систем - 1295 (+5) од,

РСЗВ - 311 (+0) од,

засоби ППО - 167 (+0) од,

літаків - 250 (+4) од,

гелікоптерів - 215 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 908 (+0),

крилаті ракети - 233 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21) од,

спеціальна техніка - 120 (+0).

Також читайте: Підрозділи 137-го парашутно-десантного полку ЗС РФ зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 850 осіб, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 2 193 танки, 1 295 артсистем та 4 682 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Літаків так гарненько підчистили. Ну трупів рахувати не будемо,там тільки Південь до біса нашинкував. Тримайтесь і бережіть Україну
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15.09.2022 08:59
+9
250 літаків. То песець. Ще стільки саме збити і їх в рф буде менше ніж у Китаї взагалі. Але якщо збити ще хоча б 50, то це вже повинно бути для росії критично.
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15.09.2022 09:08
+8
трупи окупантів не цікавлять самих окупантів..., виходить так, що тільки нас вони й цікавлять, на жаль, а техніки ми покришили багато, оце, мабуть вони трохи більше враховують...
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15.09.2022 09:08
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Літаків так гарненько підчистили. Ну трупів рахувати не будемо,там тільки Південь до біса нашинкував. Тримайтесь і бережіть Україну
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15.09.2022 08:59 Відповісти
трупи окупантів не цікавлять самих окупантів..., виходить так, що тільки нас вони й цікавлять, на жаль, а техніки ми покришили багато, оце, мабуть вони трохи більше враховують...
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15.09.2022 09:08 Відповісти
Насправді, статистика ЗСУ з втрат ворога сильно недораховує втрати живої сили і дещо перебільшує щодо техніки.
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15.09.2022 10:28 Відповісти
Аналіз читала. Але хто сказав, що в техніці перебор? Просто вона уже української Армії.
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15.09.2022 10:48 Відповісти
дещо з підбитої техніки вдається відремонтувати... не без того.
але я думаю, що відсоток ремонтнопридатного там не високий.
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15.09.2022 11:52 Відповісти
Справа в іншому, ЗСУ частенько влучання зараховують як знищення
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15.09.2022 15:56 Відповісти
Черепа будемо рахувати по весні(с)

Але..чим більше тим краще))) Тільки трупами можливо донести на россію що не треба було сюди їхати.
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15.09.2022 09:07 Відповісти
250 літаків. То песець. Ще стільки саме збити і їх в рф буде менше ніж у Китаї взагалі. Але якщо збити ще хоча б 50, то це вже повинно бути для росії критично.
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15.09.2022 09:08 Відповісти
+4 самолета!
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15.09.2022 09:14 Відповісти
Мені більше подобається кількість підбитих танків, гарно наші хлопці попрацювали і дякую нашим братам, які поставили ******* озброєння Україні. Путин десь там на болотах вже від злості гризе нігті не тільки на руках но і на ногах
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15.09.2022 09:16 Відповісти
Космічні лаптєльоти валяються в полях України.
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15.09.2022 09:53 Відповісти
літачки впевнено випереджають команду коптерів...
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15.09.2022 11:54 Відповісти
 
 