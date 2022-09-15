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Єдиний шлях вирішення проблеми ЗАЕС - повне виведення російських військ і техніки, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що повне виведення російського військового і технічного персоналу із Запорізької атомної електростанції є єдиним шляхом забезпечення безпечного її функціонування.

Про це Кулеба заявив на брифінгу в Одесі після зустрічі з колегами з Ірландії та Литви Саймоном Ковені та Ґабріелюсом Ландсберґісом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я наголосив - і це наш сигнал не стільки Литві та Ірландії, скільки нашим партнерам, - що, на думку України, єдиним стабільним безпечним рішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення з неї військового та технічного персоналу Росії", - сказав він.

Глава української дипломатії наголосив, що будь-які-інші пропозиції щодо вирішення проблеми ЗАЕС є "напівзаходами, які можуть виглядати симпатично, але в корені не вирішують проблему, а отже, не повинні бути реалізовані".

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"Україна продовжить працювати з МАГАТЕ, а також з усіма іншими партнерами для того, щоб гарантувати безпеку Запорізької АЕС, повернути її під повний і надійний контроль України", - підсумував Кулеба.

Автор: Ольга Лузан
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І шо хтось послухав кулебу ?
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15.09.2022 09:19 Відповісти
**** *******. Наступление на Мелитополь и Энергодар решит проблему.с этого и надо было начинать в преддверии отопительного сезона, а Харьковская область подождала бы.
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15.09.2022 12:26 Відповісти
 
 