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Ракетний удар по Кривому Рогу: Рівень води в Інгульці уже знизився на 40 см та продовжує падати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Наразі триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів.

Втім нині рівень води у річці Інгулець знизився уже на 40 сантиметрів і падає далі. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне", - зазначив Резніченко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу триває. Потік води суттєво зменшився, - Вілкул

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.

Автор: Ірина Дашківська
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Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:18 Відповісти
Дамби, як критична інфраструктура, повинні бути захищені ППО насамперед. Війна півроку, а ніхто не роздуплився їх захистити?
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15.09.2022 12:40 Відповісти
Думаю сама очевидна це зроблено, щоб призупинити наступ наших на Херсон унеможливлюючи перетин військами Інгульця в околицях Херсону.
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15.09.2022 09:20 Відповісти
Ясне діло, поки вода не витече з водосховища.
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15.09.2022 09:23 Відповісти
шо они пустили 8 ракет чтобы повредить затвор на дамбе идиоты рузге
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15.09.2022 09:32 Відповісти
слышь министр...сделай невероятное,завали хайло...
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15.09.2022 09:36 Відповісти
Так себе навіть фашисти не вели
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15.09.2022 09:50 Відповісти
А им гражданские и нафиг не нужны были.Гляньте кто подорвал Запорожскую ГЭС,что погибло 100000цивильных.
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15.09.2022 11:58 Відповісти
 
 