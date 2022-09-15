У Грузії запропонували відкрити другий фронт проти РФ. Тепер кажуть, що пожартували

Глава керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе запропонував провести референдум з питання відкриття "другого фронту" проти Росії. Тепер він каже, що його слова були сарказмом з часткою іронії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Кобахідзе завив, що влада Грузії на тлі закликів України може організувати всенародний референдум, щоб запитати громадян про те, чи хочуть вони відкриття "другого фронту" проти Росії.

Тепер він каже, що жителі Грузії можуть в будь-який момент зважитися на війну, захищаючи інтереси країни, проте "зараз країні не потрібна війна, враховуючи кілька факторів, і населення це розуміє". Політик назвав подібну ідею жартом.

"Насправді в цьому твердженні був сарказм і трохи іронії. Ми знаємо, і це видно з досліджень, що суспільство проти війни", - заявив він.

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З початку війни в Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився запроваджувати проти Росії санкції. Крім того, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявляв, що Грузія не збирається воювати з РФ і відкривати так званий "другий фронт".