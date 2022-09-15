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війна (56107) Грузія (1418) Росія (47115)

У Грузії запропонували відкрити другий фронт проти РФ. Тепер кажуть, що пожартували

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кобахідзе,іраклій

Глава керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе запропонував провести референдум з питання відкриття "другого фронту" проти Росії. Тепер він каже, що його слова були сарказмом з часткою іронії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Кобахідзе завив, що влада Грузії на тлі закликів України може організувати всенародний референдум, щоб запитати громадян про те, чи хочуть вони відкриття "другого фронту" проти Росії.

Тепер він каже, що жителі Грузії можуть в будь-який момент зважитися на війну, захищаючи інтереси країни, проте "зараз країні не потрібна війна, враховуючи кілька факторів, і населення це розуміє". Політик назвав подібну ідею жартом.

"Насправді в цьому твердженні був сарказм і трохи іронії. Ми знаємо, і це видно з досліджень, що суспільство проти війни", - заявив він.

Дивіться: За гасло "Слава Росії!" російську сім’ю вигнали з грузинської маршрутки: "Быстро мотайте отсюда! Слава Украине! Проклятые русские!". ВIДЕО

З початку війни в Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився запроваджувати проти Росії санкції. Крім того, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявляв, що Грузія не збирається воювати з РФ і відкривати так званий "другий фронт".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Ну - один клоун ляпнув про Україну, як повію з німецького порнофільму - в результаті вибрали президентом України Інший - про "другий фронт проти Росії" у Грузії
Та "другий фронт проти Росії" уже існує! Справжній І без "піару" Це фронт між Азербайджаном та Вірменією Бо там Азербайджан не проти Вірменії воює, а проти Росії в особі російських холуїв вірменського походження! !
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15.09.2022 09:35
+20
Он воно що... Виявляється не тільки у нас клоуни при владі.
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15.09.2022 09:21
+20
Нажаль, грузинський народ і грузинський уряд - поняття діаметрально протилежні. При владі у Тбілісі зараз популісти та шавки *****.
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15.09.2022 09:26
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шутники95. не надо так шутить, мы уже дошутились...
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15.09.2022 09:19 Відповісти
Мабудь в Іраклія по ногам тепленьке потекло після дзвінка кадирова. З "нашим" клоуном таке вже було
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15.09.2022 10:08 Відповісти
imbecyl kakoi ta
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15.09.2022 09:20 Відповісти
Бежали робкие грузины
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15.09.2022 09:21 Відповісти
Вони тільки барсетки можуть красти з автомобілів, який там другий фронт?
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15.09.2022 10:32 Відповісти
По-вашому це і є оті "крадії" барсеток?
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15.09.2022 12:07 Відповісти
Он воно що... Виявляється не тільки у нас клоуни при владі.
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15.09.2022 09:21 Відповісти
Ну - один клоун ляпнув про Україну, як повію з німецького порнофільму - в результаті вибрали президентом України Інший - про "другий фронт проти Росії" у Грузії
Та "другий фронт проти Росії" уже існує! Справжній І без "піару" Це фронт між Азербайджаном та Вірменією Бо там Азербайджан не проти Вірменії воює, а проти Росії в особі російських холуїв вірменського походження! !
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15.09.2022 09:35 Відповісти
вони з касабами хочуть бізнес робити і одразу в ЕС
це писав хтось з авторів цензора-як у вводу дивися..
одною жопою на двох стульцях
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15.09.2022 09:22 Відповісти
дело в том, что там на двух разных стульях две разные жопы сидят. А хитросделанных манипуляторов с референдумами типа "хотите ли завтра войны", там тоже как говна. У нас зеко-***** тоже носилась с идеями разных референдумов.
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15.09.2022 09:39 Відповісти
Да, в Украине в 2019 общество тоже было против войны. Спустя всего 3 года это закончилось полномасштабной войной.
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15.09.2022 09:25 Відповісти
Нажаль, грузинський народ і грузинський уряд - поняття діаметрально протилежні. При владі у Тбілісі зараз популісти та шавки *****.
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15.09.2022 09:26 Відповісти
а хто в їхній країні приймає, обслуговує та розважає русю? Народ чи уряд?
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15.09.2022 11:41 Відповісти
Для чергового жарту москалям треба Кахетію захопити?
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15.09.2022 09:26 Відповісти
совок гребаний
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15.09.2022 09:27 Відповісти
врач сказал - "в морг"... значит, в морг...
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15.09.2022 09:32 Відповісти
Стишились грузини -- хочут нашими руками.
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15.09.2022 09:37 Відповісти
ладно бы только они.. а то ведь весь "демократический" мир хочет на чужом *** в рай въехать
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15.09.2022 11:01 Відповісти
Вже писав --- поставили на нас долар і споглядают.
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15.09.2022 11:05 Відповісти
и доллар тот всей Грузинской народной республикой по подписке собирали)
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15.09.2022 11:09 Відповісти
Світ цинічнии.
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15.09.2022 11:11 Відповісти
мне бы Ваш оптимизм.. мир ************
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15.09.2022 11:14 Відповісти
щоб не наша допомога під час нападу кацапів то вони вже давно були би ГНР... шкода що граблі по лобу нічого не вчать
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15.09.2022 09:37 Відповісти
а ось це справді так!
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15.09.2022 11:43 Відповісти
Насправді "кідашвілям" треба за язиком слідкувати. Сказав-роби.
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15.09.2022 09:42 Відповісти
Ну так грузинам теж є що відвойовувати. Чи вони вже подарували кацапам свою територію?
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15.09.2022 09:42 Відповісти
а где карлсон ?
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15.09.2022 09:48 Відповісти
Радіє що в тюрмі
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15.09.2022 10:51 Відповісти
Ну, тоді чекайте рахунок від п*дараса-лаврова "за хімчистку нижньої білизни"...
"Пожартували" вони...))
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15.09.2022 10:17 Відповісти
А от і дарма ! Такого моменту у вас небуде ніколи вже. Не тільки у вас і у молдаван і у фінів і у китайців і у японців і у німців.

Людство деградувало і деградує
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15.09.2022 10:34 Відповісти
Тот случай когда хотел пошутить но сами этого испугались. Н
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15.09.2022 11:25 Відповісти
чем отличаются азербайджанцы от грузин?-они не шутят (с врагом)
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15.09.2022 11:57 Відповісти
І даремно. Зараз саме час повертати свої захоплені кацапами землі, поки недоармія ***** конає в Україні. Азербайджан усе правильно зрозумів, а Грузія і Молдова х*ї пинають.
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15.09.2022 12:37 Відповісти
А шо поменялось ? фсб яйца в дверях зажали ?
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15.09.2022 12:51 Відповісти
А ТІЛЬКИ КЛОУНА ГРАТИ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ, КОЛИ ЯЙЦЯ ГРУЗИН У РУКАХ У КРЕМЛЯ.
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15.09.2022 13:13 Відповісти
 
 