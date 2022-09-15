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арешт (1626) Росія (47115) санкції (6827) Фінляндія (756)

Фінляндія заарештувала активи росіян на 189 млн євро. За літо сума зросла вдвічі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Влада Фінляндії наклала арешт на активи росіян, що потрапили під санкції, на суму близько 189 мільйонів євро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За даними Служби судових приставів, арешти стосуються кількох десятків організацій, включених до списку санкцій ЄС. Нині діє двісті різних видів тимчасової чи постійної конфіскації.

"Розслідування судових приставів просувалися і продовжуватимуться. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, до списку санкцій ЄС внесено нових фігурантів", - пояснив фахівець із взаємодії Акі Віртанен зі Служби стягнення.

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До списку конфіскованого майна входить велика кількість нематеріальних активів, таких як дебіторська заборгованість, акції та кошти на рахунках.

Також було конфісковано цілі об'єкти нерухомості, різноманітну промислову сировину та транспортні засоби.

Посилаючись на положення про конфіденційність, влада не розкриває подробиці окремих арештів чи осіб, у яких було вилучено майно.

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На початку літа було підраховано, що Фінляндія наклала арешт на російську власність на суму близько 80 мільйонів євро. Таким чином, за літо сума збільшилася більш ніж удвічі.

Автор: Ольга Лузан
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Цікаво, а скільки наші заарештували рісійських активів і на яку суму?
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15.09.2022 09:31 Відповісти
Ето другоє. ********* прийшла до влади прібарахлітся. Їм з кацапьскими олігархами ще жити по сусідству в Монако і куршавелі.
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15.09.2022 10:16 Відповісти
А у нас??? активи російських олігархів недоторкані
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15.09.2022 09:34 Відповісти
Це головні покоси бабла для ОПУ-РАШИСТСЬКІ ОЛІГАРХИ В УКРАЇНІ
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15.09.2022 09:48 Відповісти
А у нас даже отели и пансионаты Закарпатья и Львовщины, принадлежащие россиянам, успешно работают. Как будто нет у нас войны с 2014 года. Одно дело кричать о «патриотизме», другое - работать. Но пока у нас прокуроры и СБУшники в числе самых богатых людей, не ищите законности и правопорядка в Украине.
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15.09.2022 09:53 Відповісти
А ********* дагаварілась пасрєдінє з кацапськими олігархами, тому не чіпає їхнє майно в Україні.
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15.09.2022 10:14 Відповісти
У нас Арахамія всіх пробачив російських олігархів, за зелены папірці...
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15.09.2022 10:27 Відповісти
Скоро откроется Ошен плаза в Киеве
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15.09.2022 11:23 Відповісти
Арестовывали за 8 лет много чего.....
Только наши чинуши и прокуратура саботировали и продули ВСЕ.....
Не помню ни одного удачного кейса, что бы арестованное было конфисковано.
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15.09.2022 13:00 Відповісти
 
 