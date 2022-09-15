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384 дитини загинули в Україні через агресію РФ, понад 750 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 15 вересня 2022 року більше ніж 1134 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 384 дитини загинули та понад 750 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 210, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

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"13 вересня внаслідок обстрілу ворогом Харківської області поранено 14-річного хлопчика. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.
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Та їх в рази більше.
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15.09.2022 09:36 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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15.09.2022 10:27 Відповісти
А дети, которые погибли и были ранены до 24.02.22 уже не считаются? Потому что не при зеледенте?
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15.09.2022 12:10 Відповісти
 
 