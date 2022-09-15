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По дамбі в Кривому Розі росіяни вдарили, щоб зірвати наступ ЗСУ, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Ударом по дамбі в Кривому Розі російські окупанти, ймовірно, намагалися зірвати наступ Збройних Сил України на Херсонщин

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що удару по дамбі, швидше за все, було завдано для зриву українських операцій на річці Інгулець на південь від Кривого Рогу.

Сама водна перешкода є важливою географічною точкою для контрнаступу України, що продовжується на кордоні Миколаївської й Херсонської областей.

Також читайте: Країна-терорист спробувала затопити Кривий Ріг, - Зеленський. ФОТО

Інститут вважає, що росіяни обстріляли дамбу, щоб спробувати пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією, особливо у світлі повідомлень про те, що українські воїни намагаються розширити плацдарм на річці Інгулець у Херсонській області.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Було б у них ОК з головою - війни б не було.
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15.09.2022 09:57
+15
А хто підкинув таку ідею відбілити кацапів, що вони знищили дамбу, щоб зірвати наступ ЗСУ? Виходить, що стріляли по ЗСУ, а не по мирних об'єктах? То виходить не теракт і не завдано шкоди місту і криворожанам, а військові дії?
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15.09.2022 09:55
+11
ne - ibo e esho odna celj - NAGADITJ🤬
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15.09.2022 09:55
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А не проще по переправе ******? У них там все ок с головой?
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15.09.2022 09:52 Відповісти
ne - ibo e esho odna celj - NAGADITJ🤬
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15.09.2022 09:55 Відповісти
Було б у них ОК з головою - війни б не було.
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15.09.2022 09:57 Відповісти
Коли опору моста приймають за баржу з десантом, вже нічому дивуватись. Мозків не має.
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15.09.2022 10:19 Відповісти
Там стаття є,прочитайте. Зовсім не так і не про це. Річка тільки маленький епізод у вивченні війни.
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15.09.2022 10:33 Відповісти
А хто підкинув таку ідею відбілити кацапів, що вони знищили дамбу, щоб зірвати наступ ЗСУ? Виходить, що стріляли по ЗСУ, а не по мирних об'єктах? То виходить не теракт і не завдано шкоди місту і криворожанам, а військові дії?
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15.09.2022 09:55 Відповісти
ISW- знані пи₴дуни. Не звертайте увагу.
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15.09.2022 09:57 Відповісти
а чому ти зразу якусь зраду шукаєш там де її немає?
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15.09.2022 09:58 Відповісти
І де це я шукаю зраду? І де це зради немає? Якщо бути точними і правдивими, то російські терористи поцілили в інфраструктуру міста, а це теракт, а ще є правдою те, що Президент і його антимайданівська команда ригіоналів татаров, смірнов,демченко, єрмак, подоляк та інші не готувалися до війни з ворогом, чи можливо в нас є сотні чи тисячі ракет "Грім 2" якими ми можемо відповісти? Чи десь зробили новішу ракету "Беня+Зеля", або "Голобородько на лісапеді", яка летить на тисячу км? То тут буде зрада чи просто маленька зрадонька?
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15.09.2022 10:05 Відповісти
Сотні, тисячі ракет? *******, це по 10 ракет в день робити?
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15.09.2022 10:12 Відповісти
Ну штук 200 ракет Грому і 400 Нептунів мали б бути готові на 24.02.
Це кардинально змінило б початок війни,а може й унеможливило...
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15.09.2022 10:18 Відповісти
А хоч 10 ракет за три роки зробили? І чому це Ви ЙбаNьKо встановили таку норму, що 10 ракет в день? Де Ваші розрахунки? Якщо на різних заводах виробляти ракети "Нептун", "Грім 2", "Сапсан" "Дніпро", "Верба", "Вільха М", "Буревій" та інші, то мабуть і була б тисяча, чи ні?
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15.09.2022 12:26 Відповісти
Диванный инженеры в треде. Вы хоть что то про ракетостроение почитайте.
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15.09.2022 13:56 Відповісти
я так зрозумів ти незамітно до своєї першої зради вирішив зробити плавний перехід на більш тотальну зраду з зеленським?
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15.09.2022 10:12 Відповісти
а я яким боком до його зради Боневьіка і єлдака і 73%? Мене запиталися, я дав відповідь так, як я це бачу, як я це розумію. Можу написати більше детально і стисло, що нірід 73%, в тому числі і Кривого Рогу у 2019 році вибрали війну і облстріли свого міста, проголосовавши за "какая разніца", "відведення військ" і "перестати стріляти". А потрібно було вибирати мир - армію, мову, віру, рух в НАТО і ЄС і як можна більше виробляти ракет, танків, літаків і точно б 24.02.2022 року ворог так не напав. І це також моя особиста думка. А якби напав, то отримав би гарну відсіч ще на кордоні і не на розмінованому Чончару і Перевалі.
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15.09.2022 12:31 Відповісти
***, еще один. Напал бы точно так же
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15.09.2022 13:58 Відповісти
До плацдарму там 100 км, якщо й підняло рівень води то сантиметрів на 50.
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15.09.2022 10:01 Відповісти
ISW delaet ocenki tolko s ******* tochki zoru. Oni nepodozrevajut shto u rusnji e celj povazhnee - nagaditj.
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15.09.2022 10:03 Відповісти
наступна дамба київська ? скільки у нас їх до херсона ?
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15.09.2022 09:55 Відповісти
это то, о чём за пару недель перед началом войны я обсуждал с одним своим бывшим знакомым киевлянином. он пытался мну доказать, шо на такое ***** пойти не может. аргумент - потому шо цепной реакцией всё до моря тогда смоет, а это сотни тысяч жертв. он так и остался тогда при своём. плюс то - шо ***** вообще не нападёт, предупреждение запада - это фейк.
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15.09.2022 10:17 Відповісти
Дурня повна і виглядає як спроба виправдати ваєнні злочини кацапні...
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15.09.2022 09:56 Відповісти
Ніхто їх не виправдовує, просто не треба вважати ворога повними дебілами, які витрачають вісім ракет на дамбу коло Кривого Рогу, щоб затопити місто, чи лишити його без води... бо в такому разі таких цілей по всі території України є безліч і вони набагато привабливіші аніж відносно невелика дамба в Кривому Рогу...
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15.09.2022 10:06 Відповісти
Тобто підняти рівень води на метр на 12 годин це ціль приваблива?
Якраз позбавлення водопостачання цивільного населення і було їх основне завдання.
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15.09.2022 10:13 Відповісти
А ти прикинь твоїх військових вбивають пробують оточити, вони не мають часу перегрупуватись відступити, підтягнути резерви, єдиний спосіб зупинити наступ ворога підірвати дамбу і підняти рівень води у річці, це і РФ зробила.
Якби питання було щоб лишити населення без води дамбу би зруйнували на початку війни.
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15.09.2022 10:18 Відповісти
Цей підрив дамби в 100 км вище течії ніяк не вплинув на плацдарм. З таким же успіхом можна було під Вінницею дамбу підірвати.
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15.09.2022 10:22 Відповісти
переправа Вооруженных сил Украины в районе Давыдов Брода была снесена... Це з російського ресурсу, ось і вся ціль підриву...
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15.09.2022 13:05 Відповісти
Там до переправ кілометрів 150 по руслу річки, з десятками НП. Подивись хоч карту. І Інгулець не Енісей.
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15.09.2022 13:16 Відповісти
Ці виправдання цапів видно від небажання визнавати ********* країною-терористом.
Так і Бен Ладена можна виправдати - в баштах-близнюках була охорона на вході, це значить що 9.11 не теракт?
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15.09.2022 10:08 Відповісти
Бен Ладен и Ррссия это не одно и тоже. Признать страной террористом какую нить банановую республику легко. А вот с РФ все не так просто.
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15.09.2022 14:01 Відповісти
Це не люди ,,,
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15.09.2022 10:12 Відповісти
Аналітикам, критична інфраструктура на те вона і критична, що направлена на порушення діяльності усіх систем. Тут не має цілі знищення ЗСУ, є ціль завдати руйнування, який приведе до колапсу в керуванні усіма підрозділами життєвого рівня
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15.09.2022 10:36 Відповісти
В них би мізків не хватило до такого топетрити. Нащо їм підказуєте? Вони били, щоб затопити КР, бо це батьківщина Зеленського.
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15.09.2022 10:44 Відповісти
Раніше, коли москалі наступали, я нтак і писав тут, що достатньо воду з каховського пустити і їм гаплик. Наші не зробили. А тепер москалі зробили так в Кривому Розі.
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15.09.2022 11:06 Відповісти
Скоріше всього, це було випробування кацапами можливостей власної зброї по ураженню подібних об'єктів, а ще реакції світу, зокрема, наших союзників, на подібний теракт.
Так як х.йло нічого нового для себе у відповідь не отримав, то, на жаль, такі удари можуть повторитися в будь-якій частині України.
Було б добре, якби НАТО, ЄС зразу якусь нову санкцію вкрутили, а так будемо чекати чергового пакета санкцій невідомо скільки.
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15.09.2022 11:28 Відповісти
Так воно і є. Так діє росія-терорист і їх виживший з розуму фюрер. Бо коли було молодше, то бігало за кабаєвими і їй подібними, а зараз дідуган бачить своє вялічіє в танках і ракетах. На щера пішло полювання і він це відчув. Боїться поразки в Україні, як чорт ладана і він її обов'язково отримає, скоріше всього весною, а можливо і ранше. Але не пізніше. До цього часу воно ще багато переб'є своїх дурнів і наших найкращих. Військо не стоїть, воно рухається і в мене таке відчуття, що сьогодні чи на сході, чи тут на півдні ми ще раз доюряче дамо кацапам пенделя.
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15.09.2022 12:37 Відповісти
 
 