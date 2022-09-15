По дамбі в Кривому Розі росіяни вдарили, щоб зірвати наступ ЗСУ, - ISW

Ударом по дамбі в Кривому Розі російські окупанти, ймовірно, намагалися зірвати наступ Збройних Сил України на Херсонщин

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що удару по дамбі, швидше за все, було завдано для зриву українських операцій на річці Інгулець на південь від Кривого Рогу.

Сама водна перешкода є важливою географічною точкою для контрнаступу України, що продовжується на кордоні Миколаївської й Херсонської областей.

Також читайте: Країна-терорист спробувала затопити Кривий Ріг, - Зеленський. ФОТО

Інститут вважає, що росіяни обстріляли дамбу, щоб спробувати пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією, особливо у світлі повідомлень про те, що українські воїни намагаються розширити плацдарм на річці Інгулець у Херсонській області.