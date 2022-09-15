По дамбі в Кривому Розі росіяни вдарили, щоб зірвати наступ ЗСУ, - ISW
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Ударом по дамбі в Кривому Розі російські окупанти, ймовірно, намагалися зірвати наступ Збройних Сил України на Херсонщин
Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначають, що удару по дамбі, швидше за все, було завдано для зриву українських операцій на річці Інгулець на південь від Кривого Рогу.
Сама водна перешкода є важливою географічною точкою для контрнаступу України, що продовжується на кордоні Миколаївської й Херсонської областей.
Інститут вважає, що росіяни обстріляли дамбу, щоб спробувати пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією, особливо у світлі повідомлень про те, що українські воїни намагаються розширити плацдарм на річці Інгулець у Херсонській області.
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Це кардинально змінило б початок війни,а може й унеможливило...
Якраз позбавлення водопостачання цивільного населення і було їх основне завдання.
Якби питання було щоб лишити населення без води дамбу би зруйнували на початку війни.
Так і Бен Ладена можна виправдати - в баштах-близнюках була охорона на вході, це значить що 9.11 не теракт?
Так як х.йло нічого нового для себе у відповідь не отримав, то, на жаль, такі удари можуть повторитися в будь-якій частині України.
Було б добре, якби НАТО, ЄС зразу якусь нову санкцію вкрутили, а так будемо чекати чергового пакета санкцій невідомо скільки.