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Спалювання коксівного вугілля може вивести з ладу котли електростанцій, краще його не використовувати, - Український вуглехімічний інститут

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

вугілля

Спалювання коксівного вугілля в котлах електростанцій є малоефективним, адже втрати енергетичного потенціалу становлять 30-40%. Натомість, забивання зольних решіток призводить до перегрівання та руйнації стінок котлів, і може вивести їх з ладу на досить довгий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про таке заявили в Українському державному науково-дослідному інституті (УХІН).

"Спалювання коксового вугілля в котлах електростанцій неефективне, оскільки через значну спікливість в топках котлів утворюватимуться конгломерати, всередині яких необхідне для спалювання окисне середовище змінюватиметься на відновне. Це призводитиме до значних величин недопалу, утворенню великих кількостей шлаку та втраті 30-40% енергетичного потенціалу вугілля", - уточнили в інституті.

Там зауважили: велика кількість шлаку забиватиме зольні решітки і погіршуватиме умови масо- та теплопередачі. Через це виникатимуть місцеві перегріви, які можуть призвести до руйнації стінок котлів.

"Це не лише викличе збільшення витрат на ремонт, але може вивести з експлуатації на досить тривалий час виробничих потужностей з генерації електричної та теплової енергії. Тому використання для генерації не призначеної для цього сировини є вкрай негативним явищем і ніяк не покращить умови проходження опалювального сезону", - наголосили в УХІН.

Там порекомендували використовувати для спалювання вугілля, яке безпосередньо для цього придатне – антрацит, а також пісне, буре, довгополум’яне та газове.

Водночас, в інституті нагадали про необхідність встановлення додаткових очисних споруд на електростанціях. Що ж стосується коксівного вугілля, яке видобувають в Україні на ШУ "Покровське", то в УХІН підкреслили: це може використовуватися тільки в металургійній галузі, і воно високої якості. Тому було б ефективніше експортувати профіцитні обсяги цього виду палива за кордон, щоб отримувати додаткову валюту.

"Наявні виробничі потужності в ШУ "Покровське" дозволяють не тільки повністю забезпечити потреби працюючих коксохімічних підприємств, а й створити певний профіцит, що з урахуванням його конкурентоспроможності на міжнародному ринку дозволяє експортувати його надлишок. Це забезпечувати валютні надходження до державного бюджету та допоможе підтримувати інфраструктуру міста Покровська, для якого зазначене шахтоуправління є містоутворювальним підприємством", - резюмували в Інституті.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило про заборону на експорт коксівного вугілля з України – тому що це вугілля може бути використане для теплової генерації. У свою чергу президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно. Натомість можливість експортувати надлишки видобутого в Україні вугілля принесе в бюджет понад 200 мільйонів доларів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Кожен сорт вугілля має своє призначення взв'язку зі своїми властивостями. Висновки інституту треба виконувати.
Все одне, як палити вдома березовими дровами.
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15.09.2022 12:26
+2
послухайте, це просто щось дивне коїться. Багато років на ТЕЦ увесь час коксівним якраз і палили ))) Що ж таке трапилося, що зараз воно не підходить? ))) "Мєня тєрзают смутниє сомнєнія"
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15.09.2022 12:39
+2
Та какаяРазніца. Головне, щоб не найдешевший "ротердам +".
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15.09.2022 13:08
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Джинса знову
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15.09.2022 11:59 Відповісти
Все вірно сказано, тільки зроблять трохи не так.
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15.09.2022 12:14 Відповісти
Во бред всю жизнь палили и ниче а сейчас нельзя.
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15.09.2022 12:15 Відповісти
Кожен сорт вугілля має своє призначення взв'язку зі своїми властивостями. Висновки інституту треба виконувати.
Все одне, як палити вдома березовими дровами.
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15.09.2022 12:26 Відповісти
і шо станеться від березових дров?
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15.09.2022 13:56 Відповісти
Выделяется дёготь, оседающий в дымоходах Опасно для отопительных щитков.
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15.09.2022 14:26 Відповісти
дьоготь також горить.
якщо грубу чи котла правильно спроектовано, то нічого там не осідає. і сажі практично нема.
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15.09.2022 15:44 Відповісти
послухайте, це просто щось дивне коїться. Багато років на ТЕЦ увесь час коксівним якраз і палили ))) Що ж таке трапилося, що зараз воно не підходить? ))) "Мєня тєрзают смутниє сомнєнія"
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15.09.2022 12:39 Відповісти
дуже хочеться експортувати...
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15.09.2022 13:58 Відповісти
На ТЭЦ палили уголь серии "А"- антрацит - в разновидностях.
Или бурый, менее теплотворный. А коксовый-- для получения
металла в старых способах(домны, мартены).
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15.09.2022 14:32 Відповісти
розмішати з породою і все буде ОК, так що не пізді!
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15.09.2022 12:49 Відповісти
Та какаяРазніца. Головне, щоб не найдешевший "ротердам +".
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15.09.2022 13:08 Відповісти
Треба дозволити експортувати коксовий уголь за кордон, тому що він не є паливом до нашіх ТЕС.
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15.09.2022 13:22 Відповісти
Нет ни каких проблем топить тец торфом, которого у нас как гавна и горит везде каждый год
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16.09.2022 08:35 Відповісти
 
 