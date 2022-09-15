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Історія із санкціями проти 1xBet ще не закінчилась. Чекаємо рішення РНБО, - Макарук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

макарук

Історія із позбавленням російської беттингової компанії 1XBet української ліцензії ще не закінчилася, і вважати сам факт перемогою ще зарано.

Оскільки російські оператори грального ринку мають перебувати під санкціями РНБО. Причому не лише як юридичні особи, а й їхні фізичні особи-власники.

Про це заявив Михайло Макарук із розвідувальної спільноти InformNapalm в ефірі youtube-шоу Курбатова Live.

Він нагадав, що компанії, подібні до 1Xbet, які за родом своєї діяльності збирають персональні дані, це пряма загроза національній безпеці України.

"Ми не маємо права допустити, щоб ФСБ та ГРУ Росії мали змогу проводити свої спецоперації в Україні, оперуючи чутливими даними українців", — заявив Макарук.

Макарук зазначив, що це не перша подібна спецоперація російських компаній і нагадав, що ще в 2017 році його співтовариство серед інших громадських організацій та активістів домагалося введення санкцій проти російських компаній та соцмереж: вКонтакте, Яндекс та інших. І тоді РНБО, яку очолював Олександр Турчинов, санкції таки запровадили.

"Час довів, що ми тоді мали рацію. І зараз ми наполягаємо на повній забороні російським компаніям працювати в Україні", – наголосив Михайло Макарук.

Він додав, що однією з наймасштабніших операцій ФСБ і ГРУ РФ було саме масове заведення на український ринок азартних ігор великих російських операторів. Яким за родом їхньої діяльністі необхідно збирати персональні дані.

"Ви тільки уявіть: ГРУ та ФСБ "на халяву" отримують персональні дані тих, хто програв якусь копійку. Ігромани – це ті ж самі наркомани. Ви отримуєте будь-які наслідки – це коригувальники вогню, виконавці терактів, це агентура",

Макарук нагадав, що саме спільнота InformNapalm довела зв'язок 1XBet з Росією, що дозволило КРАЇЛ відібрати у них ліцензію.

"Хочу подякувати КРАЇЛ І БЕБ", зазначив Михайло Макарук і додав, що "хотілося б подякувати РНБО, СБУ, Мінфіну та іншим організаціям, які входять до РНБО, але на жаль поки нема за що. Вони "чухаються".

"Ми вважаємо, що російські оператори грального бізнесу мають бути під санкціями РНБО. Не лише їх юрособи, а й фізичні власники" – наголосив Михайло Макарук.

"У них забрали ліцензію, Кабмін пише "ми забиратимемо ліцензію", публікує список операторів російського ринку. Я відкриваю список, який публікує Шмигаль, а там немає 1XBet" - розповів Макарук і нагадав, що сам Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, сказав: "Негайно розібратися".

Це як розуміти? Чи це невиконання наказів головнокомандувача під час війни? Так це вже "стаття", - запитав Михайло Макарук.

Нагадаємо, український Forbes у своєму розслідуванні про найбільшого ІТ-холдингу України Techiia згадував про те, що російський букмекер 1XBET планував працювати в Україні через юрособу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка повністю належить Цибіну Сергію, який у 2018 році був керівником -ЕСТЕЙТ". Співзасновник TECHIIA Юра Лазебніков був директором "МЕ-ЕСТЕЙТ" у 2018-2020 роках.
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Топ коментарі
+9
за великим чумоданом бабла данілов-дебілов нічого не бачить
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15.09.2022 11:46
+4
Що таке РНБО??
члени призначенині Зе по вказівці єрмака..
Як єрмак скаже-так і буде
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15.09.2022 12:01
+4
Данилову немає коли вводити санкції проти справжніх гаманців ху@ла та конфісковувати їхнє майно в Україні.
Він роздає інтерв'ю про те, як влада готувалась до нападу рашистів, перевдягаючи сорочки.
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15.09.2022 12:09
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за великим чумоданом бабла данілов-дебілов нічого не бачить
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15.09.2022 11:46 Відповісти
Ветеринар не успел переодеться,что бы подать знак.
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15.09.2022 11:48 Відповісти
чому тільки данілов, війна почалась в 2014 і ніякий росбізнес, не закрили, мало того, навіть візи не були ведені , проти орків!при владі, як було антиукраїнське лайно, так і є!(((
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15.09.2022 11:54 Відповісти
три года строительства дорог и сокращение Армии. отлично потрудились
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15.09.2022 13:01 Відповісти
И не только он..... Там 100% СБУ и прокуратура....
Вспомните игровые Авакяна........ Их крыша была на самом высок уровне.
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15.09.2022 13:06 Відповісти
Навіщо їм збирати по одному , якщо все передають оптом із банків та інших структур.
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15.09.2022 11:56 Відповісти
вже давно всі данні продано і не один раз
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15.09.2022 11:58 Відповісти
Що таке РНБО??
члени призначенині Зе по вказівці єрмака..
Як єрмак скаже-так і буде
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15.09.2022 12:01 Відповісти
Данилову немає коли вводити санкції проти справжніх гаманців ху@ла та конфісковувати їхнє майно в Україні.
Він роздає інтерв'ю про те, як влада готувалась до нападу рашистів, перевдягаючи сорочки.
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15.09.2022 12:09 Відповісти
Та щАс. Неначасі кацапів закривати, це ж не патріотичні канали, а гаманці *****-плісняви.
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15.09.2022 13:03 Відповісти
Ця букмекерська контора збирає особисті дані лише ідіотів, а що там з даними клієнтів емтеес, києвстара, а тепер і хелсі?
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15.09.2022 15:22 Відповісти
 
 