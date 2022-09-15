Історія із санкціями проти 1xBet ще не закінчилась. Чекаємо рішення РНБО, - Макарук

Історія із позбавленням російської беттингової компанії 1XBet української ліцензії ще не закінчилася, і вважати сам факт перемогою ще зарано.

Оскільки російські оператори грального ринку мають перебувати під санкціями РНБО. Причому не лише як юридичні особи, а й їхні фізичні особи-власники.

Про це заявив Михайло Макарук із розвідувальної спільноти InformNapalm в ефірі youtube-шоу Курбатова Live.

Він нагадав, що компанії, подібні до 1Xbet, які за родом своєї діяльності збирають персональні дані, це пряма загроза національній безпеці України.

"Ми не маємо права допустити, щоб ФСБ та ГРУ Росії мали змогу проводити свої спецоперації в Україні, оперуючи чутливими даними українців", — заявив Макарук.

Макарук зазначив, що це не перша подібна спецоперація російських компаній і нагадав, що ще в 2017 році його співтовариство серед інших громадських організацій та активістів домагалося введення санкцій проти російських компаній та соцмереж: вКонтакте, Яндекс та інших. І тоді РНБО, яку очолював Олександр Турчинов, санкції таки запровадили.

"Час довів, що ми тоді мали рацію. І зараз ми наполягаємо на повній забороні російським компаніям працювати в Україні", – наголосив Михайло Макарук.

Він додав, що однією з наймасштабніших операцій ФСБ і ГРУ РФ було саме масове заведення на український ринок азартних ігор великих російських операторів. Яким за родом їхньої діяльністі необхідно збирати персональні дані.

"Ви тільки уявіть: ГРУ та ФСБ "на халяву" отримують персональні дані тих, хто програв якусь копійку. Ігромани – це ті ж самі наркомани. Ви отримуєте будь-які наслідки – це коригувальники вогню, виконавці терактів, це агентура",

Макарук нагадав, що саме спільнота InformNapalm довела зв'язок 1XBet з Росією, що дозволило КРАЇЛ відібрати у них ліцензію.

"Хочу подякувати КРАЇЛ І БЕБ", зазначив Михайло Макарук і додав, що "хотілося б подякувати РНБО, СБУ, Мінфіну та іншим організаціям, які входять до РНБО, але на жаль поки нема за що. Вони "чухаються".

"Ми вважаємо, що російські оператори грального бізнесу мають бути під санкціями РНБО. Не лише їх юрособи, а й фізичні власники" – наголосив Михайло Макарук.

"У них забрали ліцензію, Кабмін пише "ми забиратимемо ліцензію", публікує список операторів російського ринку. Я відкриваю список, який публікує Шмигаль, а там немає 1XBet" - розповів Макарук і нагадав, що сам Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, сказав: "Негайно розібратися".

Це як розуміти? Чи це невиконання наказів головнокомандувача під час війни? Так це вже "стаття", - запитав Михайло Макарук.

Нагадаємо, український Forbes у своєму розслідуванні про найбільшого ІТ-холдингу України Techiia згадував про те, що російський букмекер 1XBET планував працювати в Україні через юрособу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка повністю належить Цибіну Сергію, який у 2018 році був керівником -ЕСТЕЙТ". Співзасновник TECHIIA Юра Лазебніков був директором "МЕ-ЕСТЕЙТ" у 2018-2020 роках.