"Всеукраїнська школа онлайн" забезпечить безперервне навчання у 5-11 класах протягом усього навчального року, - Міносвіти

Кожен урок ВШО пройшов 5 рівнів експертної перевірки, зокрема на відповідність навчальній програмі, доступність і недискримінаційність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти України.

Як зазначають у міністерстві, 15 вересня 2022 року громадська спілка "Освіторія" за підтримки МОН, Мінцифри, ЮНІСЕФ та у співпраці з УІРО доповнює й оновлює навчальний контент Всеукраїнської школи онлайн – державної цифрової платформи для дистанційного та змішаного навчання школярів 5-11 класів.

До кінця 2022 року на платформу будуть додані уроки, тести та матеріали для самопідготовки з 18 дисциплін для учнів 5-11 класів. Таким чином разом з усіма уроками, що вже є на платформі, ВШО покриватиме навчальні програми повністю, щоб школярі в Україні та за кордоном могли безперервно навчатись онлайн. Нині на платформі вже розміщено понад 2500 уроків і до кінця року буде додано ще 1000.

"Крім того, матеріали для 5-6 класів будуть оновлені відповідно до стандартів реформи НУШ у базовій середній освіті, яка від початку навчального року впроваджується в 5-х класах. Навчання на платформі просте і зручне, цікаве і сучасне, а також повністю безкоштовне для всіх дітей. Кожен урок відповідає інтересам та сприйняттю сучасного школяра. Так, для викладення та пояснення навчального матеріалу використовуються 3D-моделі, 3D-екскурсії та інтерактивні експозиції музеями світу, елементи гейміфікації та сучасних комп’ютерних ігор (як War Craft) і навіть влучні і такі улюблені серед школярів (і не тільки) меми", - ідеться в повідомленні.

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